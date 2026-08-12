ล้างคำสาป!! “แม็ค” คิดหาวิธีช่วย “ธรรม” แก้ดวงซวย! ในซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae”

“ริน” (แม็ค ณัฐพัชร์) ต้องตกที่นั่งลำบาก เมื่อเขาเผลอใช้ปากกาของ “ขอบฟ้า” (ธรรม ทัพทอง) หนุ่มคณะบริหารมาดโหดมาทำพิธีสาปแฟนเก่า “กริช” (อั๋น ณภัทร) แต่ผลของคำสาปดันไปตกที่เจ้าของปากกาตัวจริงเข้าอย่างจัง ด้วยความรู้สึกผิด “ริน” จึงเริ่มภารกิจกู้ดวงให้ “ขอบฟ้า” แบบลับๆ และหาโอกาสเข้าไปใกล้ชิด “ขอบฟ้า” เพื่อแก้คำสาปให้ได้! ฟาก “กริช” ที่เปิดตัวคบ “โมจิ” (แสตมป์ พนัชษ์กรณ์) ก็พยายามสร้างคอนเทนต์หวานเพื่อประชด “ริน” เช่นกัน เหตุการณ์พลิกดวงร้ายให้เป็นดวงดีครั้งนี้จะเป็นอย่างไร? ตามลุ้นไปพร้อมกัน
ติดตามชมซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” (EP.2) วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 | รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21:30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV