คนดังตบเท้ารับรางวัล “นาคราช อวอร์ด ครั้งที่ 8” สุดยิ่งใหญ่ ยกระดับเวที เชิดชูบุคคลและผลงานอันทรงคุณค่า

เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งเกียรติยศที่เกิดขึ้นอีกครั้ง สำหรับงานประกาศรางวัล “นาคราช อวอร์ด ครั้งที่ 8” รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและผลงานอันทรงคุณค่า ที่เป็นสุดยอดทั้งในแวดวงบันเทิง สื่อมวลชน กีฬา ธุรกิจ และผู้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทย โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
บรรยากาศภายในงานสุดคึกคัก เริ่มกันด้วยเหล่านักแสดง และคนดังเดินพรมเข้าร่วมงานกันอย่างเนื่องแน่น ก่อนที่จะเริ่มเปิดเวทีกันด้วยพิธีกร พุฒ-พุฒิชัย เกษตรสิน กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน นำเข้าสู่โชว์สุดพิเศษจาก นางเอกสาวสวยแถวหน้าของเมืองไทยเดียร์น่า ฟลีโป ที่มาพร้อมกับศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ผู้ปลุกกระแสบทเพลงสักการะให้กลับมายิ่งใหญ่ อ๊อฟ สุรพล ในโชว์ที่มีชื่อว่า CELESTIAL NAKA ศรัทธา และความสง่างามขององค์พญานาค เปรียบเสมือนเป็นการเชิดชู งานประกาศรางวัลนาคราช พร้อมกล่าวต้อนรับ อาจารย์เบ โอมมาศ์ตรา มหเศรษฐากุล นักธุรกิจสาวมากความสามารถ ผู้ถือลิขสิทธิ์งานประกาศรางวัลนาคราช ครั้งที่ 8 ที่มีความตั้งใจในการสรรค์สร้างเวทีแห่งเกียรติยศ และยกระดับเวที เพื่อยกย่องบุคคลที่มีความสุดยอดในด้านต่างๆ และ เป็นผู้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมไทย ขึ้นกล่าวเปิดงาน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษบนเวทีจาก ศิลปินรุ่นใหม่ ทายาทคนบันเทิงมากความสามารถ น้องณิริน LoveiS Trainee ทายาทของคุณหนิง ปณิตา และ น้องเจย์ วง DICE ทายาทของคุณโบว์ แวนด้า ตามมาด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์จาก KITA 40UP วันวานที่ทุกคนคิดถึง สู่บทเพลงใหม่ที่พร้อมส่งต่อความสุขให้ทุกคนในวันนี้ โดยมี ใหญ่ ฝันดี เล็ก ฝันเด่น, จอย T-Skirt, ยุ้ย ปัทมวรรณ และ อ๊อฟ Dr.Kids: ร่วมโชว์ในครั้งนี้ เรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมในฮอลล์ได้สนั่น
ก่อนจะเข้าสู่ช่วงประกาศรางวัล ที่มีผู้เข้ารับรางวัล
ดังนี้
1. รางวัลสุดยอดสำนักข่าวคุณภาพ ได้แก่ สำนักข่าววันนิวส์ เข้าถึงข่าว เข้าถึงคุณ จาก ช่อง one31 รับรางวัลโดย คุณเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2. รางวัลสุดยอดสำนักข่าวเพื่อสังคม ได้แก่
เพจ อีจัน ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ เพจอีจัน
รับรางวัลโดย คุณพิชิต สุขไผ่ตา ที่ปรึกษาอาวุโส เพจ อีจัน
3. รางวัลสุดยอดผู้สื่อข่าวบันเทิง ได้แก่ คุณแจ็คเกอรีน บันเทิงไทยรัฐ จาก สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
4. รางวัลสุดยอดนักกีฬาดาวรุ่ง ได้แก่ คุณสกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย ชุดเอเชียนเกมส์ 2026
5. รางวัลสุดยอดนักกีฬาทรงคุณค่า ได้แก่
คุณเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
6. รางวัลสุดยอดครีเอเตอร์เพื่อสังคม ได้แก่
คุณกัน จอมพลัง จาก เพจ : กัน จอมพลังช่วยสู้ และ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ กัน จอมพลัง
7. รางวัลสุดยอดบุคคลต้นแบบคุณภาพบนโลกดิจิทัล ได้แก่ คุณเปิ้ล นาคร ศิลาชัย จาก ช่องเปิ้ล นาคร และเป็นผู้ก่อตั้ง มูลนิธิไทยนาคา
8. รางวัลสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม ได้แก่
คุณทราย สมุทร จากมูลนิธิชีวาสมุทร
10. รางวัลสุดยอดคนไทยระดับสากล ได้แก่ คุณวีนา ปวีนา ซิงห์ รองอันดับ 1 Miss Universe 2025
11. รางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่ง ได้แก่
คุณนนท์ อินทนนท์ จากช่อง อินทนนท์
12. รางวัลสุดยอดไอคอนแบรนด์ทรงอิทธิพล ได้แก่
โพก้าซัง จาก บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด
13. รางวัลสุดยอดคู่หูอินฟลูเอนเซอร์ ได้แก่
คู่หูแม่ลูก ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช, คุณมิกซ์ เฉลิมศรี
14. รางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร ได้แก่
เชฟกะปอม จาก ช่อง เชฟกะปอม
15. รางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์พลังบวก ได้แก่
คุณบาส จากช่อง BB Memory ( บีบี เมมโมรี่ ) + คุณบิว จากช่อง Bew Varaporn (บิว วราภรณ์) + คุณโบว์ จากช่อง Bow Kanyarat (โบว์ กัญญารัตน์)
16. รางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์นักขายดาวรุ่ง ได้แก่
คุณธัญญ่า อาร์สยาม
18. รางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่น & ไลฟ์สไตล์ ได้แก่ คุณเส้นด้าย จาก เพจ สอดอสไตล์
20. รางวัลสุดยอดนักแสดงสมทบชาย ได้แก่
คุณภพธร สุนทรญาณกิจ จาก ซีรีส์ “ทนายปีศาจ” ผลิตโดย เน็ตฟลิกซ์
21. รางวัลสุดยอดนักแสดงนำหญิง ได้แก่
คุณรฐา โพธิ์งาม จาก ซีรีส์ “ทนายปีศาจ” ผลิตโดย เน็ตฟลิกซ์
22. รางวัลสุดยอดพิธีกรทรงคุณค่า ได้แก่
คุณกรรชัย กำเนิดพลอย จาก รายการ โหนกระแส สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD
23. รางวัล “สุดยอดนักแสดงทรงคุณค่า” เชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณูปการอันทรงคุณค่าให้กับวงการบันเทิงไทย ได้แก่ คุณฉัตรชัย เปล่งพานิช
24. รางวัลสุดยอดเพลงไวรัลแห่งปี ได้แก่
เพลง ซากีกุน.. ฉันเป็นมิจ ศิลปิน คุณโจ๊ก ไอศครีม Featuring Bangkokboy
25. รางวัลสุดยอดผู้ผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ไทย ได้แก่
วงโปงลางสะออน
26. รางวัลสุดยอดนักธุรกิจสร้างสรรค์สังคม ได้แก่
คุณนัท เลอทาน่า จาก ช่อง เลอทาน่า เจ้าของวลีเด็ด “ไม่ได้มาเที่ยว แวะมาเยี่ยวก็ยังดี
27. รางวัลสุดยอดครอบครัว Celebrity ได้แก่
ครอบครัวดีน คุณแมทธิว คุณลิเดีย น้องดีแลน น้องเดมี่ และ น้องดีออน
28. รางวัลสุดยอด Girl‘s love ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่
คุณณัฐณิชา ประทีปนาฏศิริ, คุณแองเจลิน่า สตีเวนส์ จาก ซีรีส์ "พิษรัก (Poisonous Love)" บริษัท North StarProduction จำกัด ออกอากาศทาง ช่อง gmm25
29. รางวัลสุดยอด Boy's Love ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่
คุณสิรภพ มานิธิคุณ และ คุณรัชพล โตสมบูรณ์ จาก ซีรีส์ "ภพเธอ" โดย บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ออกอากาศทาง ช่อง Workpoint 23
30. รางวัลสุดยอดศิลปิน LGBTQIA+ ได้แก่
คุณฉัตรนภา เขียวขำ หรือ ป๊ายปาย โอริโอ้
31. รางวัลสุดยอดนักแสดงสมทบหญิง ได้แก่
คุณอ้อม พิยดา อัครเศรณี จาก ละคร หงสาวดี บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง ช่อง one31
32. รางวัลสุดยอดนักแสดงนำชาย ได้แก่
คุณกระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ จาก ละคร รักหักหลัง ออกอากาศทางช่อง 3HD และ ละคร สอดสร้อยมาลา บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง ช่อง one31
33. รางวัล Popular Vote สุดยอดขวัญใจมหาชน ได้แก่ ตี๋ตี๋ วันพิชิต - ป๋อ ศุภการ
รางวัลศรัทธาแห่งนาคาบารมี ต้นแบบนักธุรกิจ จำนวน 8 รางวัล ได้แก่
1. คุณลัคกี้ สุขทวี อุบลประเสริฐ และ คุณมุกดา มุกดาวัน ทองสิงห์คำ (เจ้าของ เพจ “ลักกี้ฟาร์ม-ปลูกผักกับลักกี้” )
2. คุณกรภัค พรหมชื่น บริษัท 168LightingDesign
3. Danny Boss คุณปารวีย์ ใจปินตา (CEO D&G Holiday Thailand Ltd ) และ Madame Gina คุณมณีนฤมาส เอกจักรแก้ว ( CEO : Phoenix global gold Ltd )
4. คุณประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช นายกสมาคมการค้า ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน (กสสท.) PEITA (ไพต้า ) "
5. คุณภัทรวดี ภัทรวดีวัฒนสกุล (Ceo.ค่ายเพลงนายพลเอ็นเตอร์เทนเม้นท์)
6. ดร.วโรดม สิริสุข
7. คุณรัชกฤต ปริยปุณยภา
8. แม่หมอเกตุเวย์ รมิดา พุทธิพรชัย
รางวัลศรัทธาแห่งนาคาบารมี ศิลปินสร้างแรงบันดาลใจ
จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1. คุณก๊อต จิรพัฒน์ เจ้าของเพลง คาถาพลิกชีวิต หลวงปู่ศิลา สิริจันโท
2. คุณริต้าร์ ดิษยโสธรศิลป์
3. คุณสุรพล ทองด้วง ศิลปินเจ้าของเพลง “ โฮมขวัญ” เพลงประกอบซีรีส์ “เขมจิราต้องรอด”
4. คุณแคนดี้ วาทินี รากแก่น
5. คุณโจล่ง อธิปพัฒน์ เกียรติเสวีกุล
รางวัลศรัทธาแห่งนาคาบารมี “ควีนมูเตลู” ได้แก่
1. คุณทิพภาวีร์ ศุภนคร
2. อาจารย์ปิ่นฟ้า มณีนาคราช