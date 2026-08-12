“รถเมล์ คะนึงนิจ ร่วมฉลองวันแม่ เชิญชวนแม่ลูกมา “ ชีทเดย์ ” ใน “งานลิ้นติดโปรแฟร์ ”

เปิดตลาดวันแรกคึกคัก!! เหล่านักชิม นักชอป ควงคู่คุณแม่ ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อย ฉลองเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 “ ลิ้นติดโปรแฟร์ พาแม่มาชีทเดย์ ” รวมร้านดัง เมนูเด็ด และร้านติดดาวกว่า 60 ร้านค้าทั่วไทย ปักหมุดวันแม่ ให้คุณลูกพาคุณแม่มา ชิม ชอป ของอร่อย กว่า 1,000 เมนู อัดแน่นเต็มพื้นที่ ณ ชั้น G เซ็นทรัล พระราม 3
พิธีเปิดงาน เจ้าแม่ตลาด ก้อง ปิยะ - ท็อป ดารณีนุช และ คุณเกษริน มณีรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 ร่วมด้วยคุณแม่คนสวย “รถเมล์ คะนึงนิจ” ควงลูกชายลูกสาว “น้องคิด” “น้องนิจ” รวมทั้งดาราที่มาออกบูธ อาทิ แต๊งค์ พงศกร, โอ๊ต วรวุฒิ , ท็อป ดารณีนุช, โบ๊ท ธารา, ธงธง มกจ๊ก, ผัดไท ดีใจ, ดิว เดอะสตาร์, จุ๊บแจง วิมลพันธ์ ฯ มาร่วมชวน ชิม ชอป เมนูอร่อยที่ขนมาเสิร์ฟครบจบในที่เดียว
FC ลิ้นติดโปรแฟร์ มีเฮ! “ก้อง ปิยะ” เอาใจวันแม่ จัดความน่ารักแม่ลูกดารามาให้ใกล้ชิด 12 ส.ค. พบกับ น้ำฝน พัชรินทร์ มากับ น้องเวลา / 13 ส.ค. ใหม่ สุคนธวา ควง น้องชิณะ – น้องชีต้าร์ และ ทู้กกกวัน..ร่วมสนุกกับกิจกรรมโปรโมชั่นวันแม่สุดซี๊ด เอาใจคู่แม่-ลูกชีทเดย์ เพียงโชว์รูปถ่ายคู่คุณแม่ ไม่ว่าจะถ่ายตอนเด็กหรือโตแล้วก็ได้ รับทันทีคูปองส่วนลด 150 บาท จำกัดวันละ 20 สิทธิ์เท่านั้น! ใช้ชอปภายในงาน! ทุกร้านทุกเมนูได้ทันที
แม่ลูกสายชอป จูงมือพาคุณแม่มา “ ชีทเดย์ ” เติมเต็มความสุข กับอาหารอร่อยในงาน “ ลิ้นติดโปรแฟร์ เมนูติดดาว ” ระหว่างวันที่ 11–17 สิงหาคม 2569 ชั้น G เซ็นทรัล พระราม 3
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