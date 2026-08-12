“ปู มัณฑนา” แชร์ข่าว “หนุ่ม กรรชัย” ลั่นอโหสิกรรมให้ ก่อนถาม ใครกันแน่ที่ล้ำเส้น?

หลังจากที่ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”เคลียร์ใจ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคลจบกันด้วยดีกับปมขัดแย้งในอดีต ซึ่งในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม ได้ตอบคำถาม “หมวย อริสรา กำธรเจริญ” ที่ถามถึงน้องอีกคนว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้หรือไม่ งานนี้หนุ่ม กรรชัยเผยว่าคงไม่มีอะไรต้องคุย ให้ศาลเป็นที่พึ่ง ให้ศาลตัดสิน เพราะมองว่ามันเกินเบอร์ มันล้ำเส้นเกินไปเยอะ
ล่าสุด “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ได้แชร์ข่าวดังกล่าว พร้อมเผยว่าอโหสิกรรมให้และไม่อยากจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไป พร้อมทิ้งท้ายว่าก่อนกล่าวหาใครล้ำเส้น อยากให้ย้อนกลับไปดูด้วยว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายล้ำเส้น
“ตามนั้นค่ะ ปูขออโหสิกรรมให้หนุ่ม กรรชัยทุกเรื่องนะคะ ไม่ขอจองเวรจองกรรมกันอีก ส่วนคดีความก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม ใครทำอะไรไว้ก็ขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน และที่สำคัญ ก่อนจะกล่าวหาว่าใครล้ำเส้น อยากให้ย้อนกลับไปดูด้วยค่ะว่าแท้จริงแล้ว ใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายล้ำเส้น”