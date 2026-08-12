บุ้ง ใบหยก เปิดเบื้องหลังเสื้อไวรัล “คนหลงตัวเอง” ตั้งแต่สกรีนยัน QC แซวตัวเองก่อนใคร สไตล์ประธานบุ้ง!

ทำอะไรก็เป็นไวรัลตลอด สำหรับ บุ้ง ใบหยก ที่ล่าสุดพาแฟนๆ บุกชมเบื้องหลังการผลิตเสื้อยืดลายหน้าตัวเอง พร้อมแคปชั่นสุดจี๊ดว่า “เสื้อคนหลงตัวเอง” ทำเอาโซเชียลทั้งขำทั้งเอ็นดูในความกล้าแซวตัวเองแบบไม่มีกั๊ก
ในคลิปเผยให้เห็นทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพิมพ์สกรีนภาพใบหน้าขนาดใหญ่ลงบนเสื้อ การไล่สี ตรวจคุณภาพงาน (QC) ไปจนถึงชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งทุกตัวถูกตรวจอย่างละเอียดก่อนส่งถึงมือลูกค้า สมกับความเป็น บุ้ง ใบหยก ที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไร ก็พร้อมใส่ความสนุกและคาแรกเตอร์เฉพาะตัวลงไปเสมอ
เจ้าตัวยังจัดแคปชั่นแซวตัวเองแบบขำๆ ว่า “เสื้อคนหลงตัวเอง” พร้อมติดแฮชแท็กสไตล์บุ้งๆ ทั้ง #ไฮโซหลุดqc #ประธานบุ้งปรุงจัด #บุ้งตลาดล่าง เรียกว่าทั้งแฟชั่น ทั้งความฮา และความเป็นตัวเองมาเต็ม
งานนี้คำว่า “หลงตัวเอง” คงต้องขอแปลใหม่เป็น รักตัวเองแบบมีสไตล์ เพราะเสื้อตัวนี้ทั้งเด่น ทั้งจำง่าย แถมเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่า…นี่แหละ “บุ้ง ใบหยก” ตัวจริง!