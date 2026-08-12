เปิดข้อความจากใจของคุณแม่เนย วรัฐฐา และคุณแม่เฟี๊ยต อภิสรารัชต์ ถึง ลูก ยกให้เป็นของขวัญสำคัญที่สุดในชีวิต ที่ทาง Genesis Fertility Center (GFC) มอบให้

คำว่าแม่...สำหรับทุกคนแล้ว คงเป็นคำที่เคยชิน คุ้นเคยมาตั้งแต่เล็ก ... ว่าคำว่า แม่ อาจจะเป็นคำสั้นๆแค่สองสามคำ แต่ความหมายของคำว่า "แม่" ยิ่งใหญ่นัก แม่คือทุกสิ่งทุกอย่าง แม่คือผู้ให้กำเนิด ลูกเกิดมามีชีวิตเพราะน้ำนมของแม่ ลูกเกิดมาได้เพราะคำว่า "แม่" และแม่ทำให้ลูกได้รู้จักทำความดี ให้รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ คอยตักเตือนและให้อภัยในยามที่ลูกทำผิด และสำหรับคำนี้แล้วผู้หญิงหลายๆคนที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มา ซึ่งคำว่า แม่ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะดูอย่างคู่รักในวงการบันเทิงที่มีลูกยากอย่างครอบครัว เนย วรัฐฐา กับ ฤทธิ์ กาไชย ,กอล์ฟ อนุวัฒน์ กับ คูณ ปิยวดี และ ลีซอ ธีรเทพ กับ เฟี๊ยต อภิสรารัชต์ ในที่สุดความฝันก็กลายเป็นจริง หลังจากแต่ละคู่ล้วนฟันฝ่าสารพัดวิธีทั้งที่ตามองเห็นและไม่เห็น รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้ไม่สามารถมีลูกได้ตามใจปรารถนาด้วยวิธีธรรมชาติ แต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อและยอมแพ้ต่อโชคชะตา จนได้มารู้จักกับ GFC (Genesis Fertility Center) ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ที่พร้อมเดินเคียงข้างทุกครอบครัวด้วยหัวใจ ภายใต้แนวคิด “Beside you through every step of your Fertility journey” ปุ๊บก็ท้องปั๊บทันที บอกเลยว่าการมีลูกยากไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และไม่ผิดหวังที่เลือกไว้ใจกับที่นี่ เรียกว่าได้เติมเต็มความสมบูรณ์ของคำว่า “ครอบครัว” ด้วยลูกน้อยกลอยใจมาเชยชมตามที่ตั้งใจกันถ้วนหน้า และที่สำคัญคือได้สัมผัสกับคำว่า แม่ ที่เฝ้ารอ
ซึ่งในวันแม่ปีนี้ เนย วรัฐฐา , คูณ ปิยวดี และ เฟี๊ยต อภิสรารัชต์ ที่ได้สัมผัสกับคำนี้อย่างอิ่มเอมหัวใจได้ทำหน้าที่
คุณแม่และโอบกอดลูกน้อยด้วยไออุ่นจากอ้อมแขนในทุกๆวันแล้วนั้น
คุณแม่เนย วรัฐฐา คำว่า “แม่” สำหรับ เนย อย่างแรกเลยคือขออยากขอบคุณ GFC และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษามากๆและที่สุดคือ ทำให้ เนย ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของความเป็นแม่ที่มากล้นเหลือเกินเพราะตอนนี้เขาอยู่กับเราในท้องเราก็รู้สึกว่าเรา รักเขามากมายเหลือเกิน และตอนนี้ในทุกวินาทีที่เราเลี้ยง น้องคีธ ด้วยตัวเองแบบฟูลไทม์ เราก็ให้ความรักดูแลเอาใจใส่รอดูเขาเจริญเติบโตและได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกับเขาเป็นความสุขที่ทำให้ เนย ได้สัมผัสคำที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือคำว่า แม่
คุณแม่เฟี๊ยต อภิสรารัชต์ คำว่า “แม่” สำหรับ เฟี๊ยต คือ คำที่สำคัญมากๆอยากที่จะเรียนรู้และได้เห็นพัฒนาการของ น้องจงเย่ว ในทุกวันและทุกเวลาเลย ยิ่งตอนนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน โตขึ้นทุกวัน มีพัฒนาการขึ้นทุกวันทำให้เราได้ตื่นเต้นกันตลอดเวลา ขอบคุณ GFC ที่ทำให้ครอบครัวของเราได้สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณค่าทางจิตใจนี้
" แม่ " คือ ผู้ที่มีพระคุณที่สุดในโลก ไม่มีสิ่งล้ำค่าใดๆในปฐพีจะเทียมเท่าพระคุณของ "แม่" ที่สุดของที่สุด " แม่ " ผู้ที่ให้กำเนิดคนเดียวไม่มีสอง เพราะลูกทุกคนมี"แม่"เพียงคนเดียวเท่านั้น หากคุณประสบปัญหากับภาวะมีบุตรยาก GFC พร้อมสร้างฝันให้เป็นจริงได้ GFC มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแบบตรงจุด พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยความใส่ใจเพื่อเติมเต็มให้ทุกคู่รักที่อยากมีลูกประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ โอกาสดี ๆ ไม่ได้มีบ่อย ๆ สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : info@gfc.co.th Website : https://genesisfertility.co.th ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3PBNKDj Tel. 02-108-6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097-484-5335