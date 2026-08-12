เปลี่ยนซีนชีวิตผู้จัดฯ ต่าย-นัฐฐพนท์ ประเดิมขึ้น "SRT BANGKOK CONNEX" ครั้งแรก! ลุยเที่ยวอยุธยาวันเดียวจบ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ "SRT BANGKOK CONNEX" (BNEX) เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – อยุธยา โดยเริ่มวิ่งให้บริการทุกวัน (จันทร์ - อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา เพิ่มทางเลือกการเดินทางที่สะดวกสบายในราคาที่จับต้องได้สำหรับทุกคน โดยขยายสถานีต้นทางมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าในเขตเมืองสายต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดตัว SRT BANGKOK CONNEX ในครั้งนี้ เป็นการยกระดับบริการจากเดิมที่วิ่งเฉพาะวันธรรมดา ช่วงดอนเมือง - อยุธยา ให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น โดย รฟท. ได้นำรถดีเซลรางรุ่น KIHA 40/48 จากประเทศญี่ปุ่น มาปรับปรุงซ่อมบำรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมด จนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบาย มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมทั้งออกแบบตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
โดยทริปแรก รฟท. ชวนผู้จัดละครและเจ้าของบริษัทโปรดักชันเฮาส์ชื่อดัง ต่าย-นัฐฐพนท์ ลียะวณิช ร่วมเปิดประสบการณ์สุดชิล One Day Trip เที่ยวอยุธยาด้วยรถไฟขบวนพิเศษ ไหว้พระ ทำบุญ กินของอร่อยสไตล์ชาวกรุงเก่า ตั้งแต่เช้ายันเย็น งานนี้ผู้จัดฯ สุดฟิน! การันตีความง่ายในการเดินทางและความคุ้มค่าสุดๆ แบบที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
สำหรับตารางเดินรถในวันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) จะเปิดให้บริการวันละ 6 เที่ยว (ขบวน 9001 - 9006) โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 05.15 น. เพื่อรองรับคนทำงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่วันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์) จะปรับเวลามาเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.05 น. โดยเปิดให้บริการวันละ 4 เที่ยว (ขบวน 9003 - 9006) เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และพักผ่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบไม่ต้องรีบร้อนในวันหยุด
นอกจากนี้ รฟท. ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดโปรโมชันราคาพิเศษนาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง 31 ตุลาคม 2569 โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไปยังสถานีดอนเมือง รังสิต จนถึงสถานีคลองพุทรา จะจ่ายค่าตั๋วในราคาเพียง 30 บาท และหากเดินทางยาวไปจนถึงสถานีบางปะอิน บ้านโพ และสถานีปลายทางอยุธยา จะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง 50 บาทเท่านั้น
ทั้งนี้ รฟท. มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรถไฟที่ปลอดภัยและตรงเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายอย่างสูงสุด ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ "ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย" Facebook: www.facebook.com/pr.railway หรือ X: https://x.com/PR_SRT