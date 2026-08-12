พัทยาจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ ประจำปี 2569 “Pattaya International Film Festival 2026” ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมืองพัทยา เดินหน้าประกาศวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค ผ่านการจัดงาน Pattaya International Film Festival 2026 เทศกาลภาพยนตร์ เมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 22–30 สิงหาคม 2569 ภายใต้แนวคิด "THE CINEMATIC WAVE" หรือ "คลื่นแห่งภาพยนตร์" ที่พร้อมส่งต่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การลงทุน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่การเป็นจุดหมายของเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนสู่การเป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก(UNESCO Creative City of Film) ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ. 2566–2570
การจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง เมืองพัทยาบูรณาการความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, อพท.พัทยา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ให้มีความยิ่งใหญ่ รวมถึง บริษัท โมโน โปรดักชัน จำกัดพันธมิตรภาคเอกชนที่มีความแข็งแกร่งด้านการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์คุณภาพ ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ รายการ และกีฬาระดับโลก ครอบคลุมทั้งโทรทัศน์ และแพลตฟอร์มสตรีมมิง พร้อมศักยภาพในการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ การถ่ายทอดสด และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับ Pattaya International Film Festival 2026 ให้เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ พร้อมต่อยอดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดยข้อมูลช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 พบว่า มีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำ กับกรมการท่องเที่ยว จำนวน 302 เรื่อง สร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพ และความเชื่อมั่นของผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลกที่ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งตัวเลขดังกล่าว คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดทั้งปี 2568 ทั้งนี้ จากแนวโน้มในช่วง 6 เดือนแรกของปี ประกอบกับโครงการถ่ายทำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้ามาดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง ประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถทำสถิติใหม่ด้านรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศได้อีกครั้งในปี 2569
คุณดำรงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยากล่าวว่า "พัทยากำลังมุ่งสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ แห่งภาพยนตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่ใช้พลังของความคิดสร้างสรรค์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมือง ภาพยนตร์ คือซอฟต์พาวเวอร์ที่
สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก และต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติ Pattaya International Film Festival 2026 จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลภาพยนตร์ แต่เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัฒนธรรม และนวัตกรรมจากนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์ นักลงทุน นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย โดยเมืองพัทยามีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว บุคลากร และความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำ เราตั้งเป้าผลักดันให้พัทยาก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับภูมิภาค และใช้ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อให้พัทยาเป็นเมืองที่ทรงคุณค่าทั้งในระดับประเทศและระดับโลก"
คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร เลขาธิการสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ กล่าวถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมผลงานสู่ระดับสากลว่า “การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิต การพัฒนาบุคลากร และการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตในระยะยาว ควบคู่กับการผลักดันผลงานไทยสู่ระดับสากล ผ่านการพัฒนาคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก”
ขณะที่ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร จากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กล่าวถึง ทิศทางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยว่า “วงการภาพยนตร์ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านสำคัญ จากแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ไทยเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกมากขึ้น พร้อมกันนี้ พฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนไปและความคาดหวังด้านคุณภาพที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องพัฒนาแนวคิดการเล่าเรื่องและมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยจุดแข็งสำคัญยังคงอยู่ที่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งหากผสานกับเทคนิคสมัยใหม่ จะช่วยผลักดันผลงานไทยสู่เวทีนานาชาติได้อย่างมีศักยภาพ”
ด้าน คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กล่าวถึง มุมมองผู้กำกับ นักแสดง และทีมงานไทยที่มีศักยภาพว่า “ในมุมของคนทำงานภาพยนตร์ เรามองว่าศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทยในวันนี้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับสากล ทั้งในด้านนักแสดง ผู้กำกับ ทีมงานเบื้องหลัง ตลอดจนบุคลากรในทุกแขนงของการผลิตภาพยนตร์ ซึ่งหลายคนมีความสามารถและมาตรฐานการทำงานที่ไม่แพ้บุคลากรในระดับนานาชาติ สิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพ และมีพื้นที่ในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ไทยมีจุดแข็งเรื่องการเล่าเรื่องและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดโลกได้ หากเราเปิดโอกาสให้คนทำหนังรุ่นใหม่ได้เข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมพัฒนาทั้งทักษะ เทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าคนทำงานไทยสามารถก้าวไปทำงานในระดับนานาชาติ และนำชื่อเสียงกลับมาสร้างความแข็งแรงให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยได้”
ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ สรรัตน์จิรบวรวิสุทธิ์ ในฐานะผู้เขียนบทภาพยนตร์ พูดถึงพลังของบทและเรื่องเล่าไทยในการก้าวสู่ตลาดโลก “ประเทศไทยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย ที่สามารถนำไปสู่ผู้ชมทั่วโลกได้สิ่งสำคัญคือการพัฒนาบทให้มีความแข็งแรง มีความเป็นสากล ขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์และมุมมองแบบไทยเอาไว้ เพราะความเป็นไทย คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับผลงานของเรา ในวันนี้คนดูไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดในประเทศอีกต่อไป แพลตฟอร์มต่างๆ ทำ
ให้เรื่องราวหนึ่งเรื่องสามารถเดินทางไปถึงผู้ชมทั่วโลกได้ ดังนั้นคนเขียนบทจึงต้องคิดให้ไกลขึ้น เข้าใจทั้งผู้ชม วัฒนธรรม และรูปแบบการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ๆ”
ปิดท้ายด้วย นักแสดงรุ่นใหม่ เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค เชิญชวนร่วมงาน Pattaya International Film Fest2026 “เทศกาลภาพยนตร์เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรักหนัง คนทำงานในวงการบันเทิง รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้มาพบกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน ผมอยากเชิญชวนทุกคน ทั้งแฟนภาพยนตร์ แฟนคลับ และคนที่สนใจงานสร้างสรรค์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลในครั้งนี้ครับ เพราะนอกจากจะได้ชมภาพยนตร์และผลงานที่น่าสนใจแล้ว ยังจะได้สัมผัสบรรยากาศของเทศกาลระดับนานาชาติ และร่วมสนับสนุนคนทำหนังไทยให้มีพื้นที่และโอกาสมากขึ้นครับ”
สำหรับงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจากภาคเอกชน ได้แก่ คุณเนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ และ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง MONOMAX SPORTS TV, คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ Monomax บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด นอกจากนี้ยังมีบุคคลในวงการภาพยนตร์ รวมถึงนักแสดงจากวงการบันเทิงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง สร้างบรรยากาศที่คึกคักและสะท้อนถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในเวทีครั้งนี้ อาทิ คุณอรุโนชา ภานุพันธุ์, เคน ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค, ภัทรวดี เหลาสา, ณัฐศิญา พรหมมาตร, ปรีณาภา กาญจนรัตน์, รินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล, ชลนที อักษรสิงห์ชัย, พิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์, พิชชา ศรีสัตตบุษย์, ณัฐริกา เฝ้าด่าน, จิราพัชร มณีรัตน์, ธวัลสิริ โพธิ์ทอง, ปานวาด ศรีวิรุฒ, นภัสวรรณ งามดี, กุลนันท์ ตั้งใจปอง, ศรัณย์ลภัส คำพา, จิรวัฒน์ พุทธรรมมา, พันธกานต์ ทาสีแสง, อิสรภาพ ศรีวรสาน, พัทระ เชื้อจำพร, อัครวิทย์ บวรวงศ์วัฒนา, ปุณณานนท์ ตรีวรรณกุล, ณลันตา เจริญผล, ชมพูนุท เผื่อนประไพ, เลิศลักษณ์ หลิ่มสุวรรณ, อุษา ขวัญเมือง, ลภัสรดา คำแสนพันธ์, ศรัณญา ชมเชย และ ศิลปินวง THX บุตรี กัลย์จารึก, ปุณณวรรณ ลีลาบูรณธนกูร, ชินดี ชมิด และ จิญาพัฒน์ ตันติกิตติชัยกุล
กิจกรรมภายในงานเทศกาลภาพยนตร์ มีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2569 อพท.พัทยา จัดประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดความยั่งยืน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การรับชมภาพยนตร์และจัดรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงภาพยนตร์ Central Beach Pattaya ด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดอบรมนักศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2569 จัดกิจกรรม workshop และมีการฉายหนังกลางแปลง 3 วัน คือ 28–30 สิงหาคม 2569 นอกจากนี้ยังมี การเสวนาผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นนำ การสาธิตและจำลองการถ่ายทำภาพยนตร์ (Behind The Scenes Film Production Showcase) การจัดงานนิทรรศการด้านภาพยนตร์ (Film Exhibition) อีกมากมาย
สำหรับพิธีเปิดงาน (Opening Ceremony) เดินพรมแดง (Red Carpet) และ พิธีประกาศรางวัล (Award Ceremony) จะจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ณ โคลอสเซียม โชว์พัทยา คาบาเร่ต์โชว์ เพื่อร่วมเชิดชูผลงานคุณภาพผ่านการมอบรางวัลกว่า 70 รางวัล พร้อมการร่วมเดินพรมแดงสุดยิ่งใหญ่รวม ผู้กำกับ นักแสดง โปรดิวเซอร์ และบุคลากรชั้นนำของวงการภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ มาร่วมเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : MONOMAX ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
การมอบรางวัลในครั้งนี้เปรียบเสมือนการประกาศศักยภาพของ “คอนเทนต์ไทย” สู่สายตานานาชาติ ตอกย้ำถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยในการก้าวสู่การยอมรับในระดับโลกอย่างภาคภูมิ พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่ ให้กล้าที่จะพัฒนา สร้างสรรค์ และต่อยอดผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของคอนเทนต์ไทยให้ทัดเทียมระดับสากล สำหรับรางวัลคอนเท้นท์ที่ถูกพูดถึงและรักมากที่สุด Pattaya Top Talk About Content Award คือการนำ DNA ของ M THAI Top About `มาวัดกระแสสังคมจาก Streaming and Fandom Economy `โดยใช้ข้อมูลจาก Social Lestening+Platfrom Popularity + Audience Vote + Media Impact พร้อมเพิ่มหมวด BL/GL/Equality เพื่อสร้างการจัดการให้ Pattaya International Film Festival 2026 เป็นเทศกาลที่เปิดกว้างทันสมัย และแตกต่างจากเทศกาลหนังทั่วไป ที่จะทำให้เทศกาลมีทั้ง Prestige จากรางวัลภาพยนตร์ Popular Buzz จากรางวัลกระแส Fandom Traval จากแฟน BL/GL และคอนเท้นต์แพลตฟอร์ม ที่ทำให้ Pattaya International Film Festival 2026 ถูกจดจำในฐานะเมืองภาพยนตร์ ความบันเทิง และความเท่าเทียมระดับโลก โดยจะมีการมอบรางวัล จาก 18 สาขา โดยมีรางวัลที่มอบให้กับผลงานแนว GIRL LOVE , BOY LOVE มากถึง 6 สาขา 18 รางวัล เพื่อเชิดชูและยกย่องผลงาน บุคลากร และผู้สร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นในหลากหลายสาขา พร้อมสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่มีความพร้อมในการก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ ดังนี้
1. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Outstanding Film
2. รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์Outstanding Film Actor
3. รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์Outstanding Film Actress
4. รางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์Outstanding Supporting Performance – Film
5. รางวัลซีรีส์ออริจินัลยอดเยี่ยม สาขา OTTOutstanding Original Series OTT
6. รางวัลซีรีส์ออริจินัลยอดเยี่ยม สาขาโทรทัศน์Outstanding Original Series TV
7. รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์Outstanding Series Actor
8. รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์Outstanding Series Actress
9. รางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์Outstanding Supporting Performance – Series
10. รางวัลซีรีส์วายยอดเยี่ยม (BL) Outstanding BL Series
11. รางวัลซีรีส์หญิงรักหญิงยอดเยี่ยม (GL) Outstanding GL Series
12. รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์วายOutstanding BL Actor
13. รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์หญิงรักหญิง Outstanding GL Actress
14. รางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์วาย Outstanding Rising BL Actor
15. รางวัลนักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม สาขาซีรีส์หญิงรักหญิง Outstanding Rising GL Actress
16. รางวัลคอนเทนต์กีฬายอดเยี่ยม Sport Content
17. รางวัลคู่ทรงพลังแห่งปี Power Couple
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลก และสัมผัสเทศกาลภาพยนตร์ ที่พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในงาน Pattaya International Film Festival 2026 ระหว่างวันที่ 22–30 สิงหาคม 2569 ณ โรงภาพยนตร์ Central Beach Pattaya และพื้นที่กิจกรรมภายในเมืองพัทยา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Pattaya FILM Festival
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