“กิ๊ก สุวัจนี” ขอผ่านดรามา “ออม กรณ์นภัส” ไร้มารยาท ขอโฟกัสที่ตัวเองหลังถูกชมสวยวันสวยคืน ลั่นจริงทุกส่วน ไม่เคยแม้แต่ฉีดโบท็อกซ์

“กิ๊ก สุวัจนี” ขอผ่านดรามา “ออม กรณ์นภัส” ไร้มารยาทใส่ตน ขอโฟกัสแต่เรื่องของตัวเอง ลั่นสวยธรรมชาติ หน้า ผิว หุ่น กว่าจะได้แบบนี้ใช้เวลาเป็น 10 ปี ไร้การศัลยกรรมแม้แต่ฉีดโบท็อกซ์
ใครๆ ก็ชื่นชมตัวจริงสวยกว่าในรูปอีก สำหรับ “กิ๊ก สุวัจนี ไชยมุสิก” ที่แม้จะอายุ 51 ปีแล้วแต่ยังดูสาว สวย หุ่นดีมากๆ ตอนนี้จึงกลับมารับงานในวงการบันเทิงรัวๆ แต่ล่าสุดกับดรามาที่ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ทำกิริยาไม่น่ารักทั้งทำท่าอมไมค์ ทำเสียงรบกวนขณะกำลังสัมภาษณ์อยู่ จนออมเจอดรามาไร้มารยาทนั้น กิ๊ก นักแสดงนรุ่นแม่ของออม ไม่ขอตอบประเด็นนี้ อยากจะพูดเฉพาะเรื่องของตัวเอง คือการโฟกัสที่ความสวย
“มีคนมาถามเรื่องหน้าเยอะมาก ว่ากิ๊กทำศัลยกรรมหรือเปล่า เหมือนถูกสต๊าฟไว้ อันนี้ต้องบอกจริงๆ ว่าไม่ได้ทำ อาจเป็นเพราะว่าตัวเองขี้กลัว รวมถึงโบท็อกซ์ด้วยนะ ก็จะไม่ทำ จะไม่มีการฉีดอะไรลงบนผิวหน้าเด็ดขาด กิ๊กจะใช้วิธีการนวดหน้า ออกกำลังกาย กินอาหารคลีนมากกว่า
ริ้วรอยไม่มีความกังวล เป็นไปตามอายุ กิ๊กไม่ได้มายด์ อายุเท่านี้เราหน้าแบบนี้ก็แฮปปี้แล้ว ยังไม่อยากทำอะไรเพิ่มเติม แต่ในอนาคตไม่แน่ 5 ปี 10 ปี อาจจะมีพัฒนาการที่ทำให้เราสวยแบบไม่ต้องเจ็บมาก ก็อาจจะทำก็ได้”
มีคลินิกศัลยกรรมติดต่อมาเยอะมาก ลั่นแม้แต่โบท็อกซ์ตนก็ไม่ฉีด
“ติดต่อมาเยอะมาก กิ๊กก็ถามเขาว่า ติดต่อมาแล้วกิ๊กไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์ จะให้พูดว่าอะไร ถูกไหม เพราะว่าเราไม่ได้ทำไง แล้วน้องจะขายอะไรพี่ เพราะว่าพี่ไม่ได้ฉีด คือถ้าเราไม่ได้ทำ เราก็ไม่พร้อมที่จะออกไปพรีเซนต์แบบนั้น เราก็ไม่คิดว่าเราจะไปหลอกคนอื่นเขา
รอยย่นไหมมันก็มีตามวัยของเรา เป็นปกติ แต่ว่ากิ๊กก็อาศัยนวดหน้าด้วยมือ ก็คือไปนวดหน้าเดือนละ 2 ครั้ง แล้วก็พยายามจะใช้เครื่องกับคลินิกที่เราไว้ใจ แต่เราจะไม่มีการลงเข็ม เพราะเรากลัวด้วย ยังไม่มีหัตถการแบบเข้มข้น นวดหน้า กินอาหารมีประโยชน์ คือพูดแบบดารา แต่มันคือเรื่องจริง เราพูดเหมือนดาราเลย เรากินอาหารที่ดี นอนเพียงพอ ออกกำลังกาย คิดว่า 3 เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ การใช้ชีวิตของกิ๊กอาจจะไม่ได้โลดโผนมากเหมือนตอนสาวๆ คือกิ๊กไม่ได้สูบบุหรี่ กินเหล้า เพราะฉะนั้นก็ยังมีส่วนดี เพราะบางคนบอกว่ากินเหล้าหน้าจะเหี่ยวเร็ว แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงหรอกนะ แต่คิดว่าพอเราแตะ 40-50 มันก็จะเริ่มมาแล้ว แล้วก็จะเห็นแล้วว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง กิ๊กน่าจะกลัวอะไรที่มันไม่ธรรมชาติมากกว่า เพราะรู้สึกว่าอะไรที่ธรรมชาติน่าจะดีที่สุด”
ขอบคุณแฟนๆ ไปไหนก็มีแต่คนชม ผิวดี หุ่นดี
“ก็ยิ้มนะ ก็จะบอกขอบคุณนะ ดีใจ เวลาเจอเด็กๆ วัยรุ่นมาชมกิ๊ก ทำไมผิวหน้าดีจัง ขอบคุณนะ หลายคนก็จะทักว่าทำไมพี่กิ๊กผอมจัง จริงๆ กิ๊กลดน้ำหนักใช้เวลานานมาก ถ้าเริ่มจริงๆ ก็ตั้งแต่ลูกคนที่สาม คือเหมือนเราเล่นกับลูกแล้วเรารู้สึกเหนื่อยจัดเลย เราก็ไม่ไหว ก็เลยเริ่มออกกำลังกาย ถ้าเทียบเท่ากับคนอื่น บางคนก็ 2-3 เดือนเขาก็ลงแล้ว พี่กิ๊ก 10 กว่าปี มันค่อยๆ ลง
แต่ตอนนี้พอมันลงแล้ว สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องเมนเทน ออกกำลังกาย เรื่องนี้สำคัญเลย คือมีหลายๆ คนบอกว่าพี่กิ๊กไปเต้นมา ลดความอ้วน เพราะเต้นหรือเปล่า คือตัวนั้นมันมีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราน้ำหนักไม่ขึ้น แต่เวทเทรนนิ่งมันทำให้เตาเผาเราแข็งแรง กินอะไรเข้าไปปุ๊บมันก็เผาผลาญ ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนวัยกิ๊กหรือคนที่เริ่มออกกำลังกาย อย่าลืมเวทเทรนนิ่ง อันนี้สำคัญมากๆ แล้วก็ควบคุมเรื่องการกิน สำคัญที่สุด”
รูปเก่าสมัยอ้วนยังเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจจะไม่ไปอยู่ในจุดนั้นอีก
“มี น่ากลัว มันเป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าเราจะไม่กลับไป ฉันจะไม่กลับไปอยู่ในสภาพนั้นอีก แต่มันก็เป็นความภูมิใจนะ เวลาเราหันกลับไปดูรูปเราตอนร่างใหญ่ๆ ฉันเป็นแม่คนนะ ตอนที่เราอยู่ในร่างนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลย คิดแต่ว่าลูกฉันต้องแข็งแรง ฉันต้องอิ่มอร่อย ลูกฉันต้องสารอาหารครบ มีแค่นั้นเลย คิดแค่นั้น ไม่ได้คิดถึงเลยว่าตัวเองจะต้องกลับมาผอมหรือเปล่า ไม่มีความคิดนั้นเลย ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เริ่มกลับมาทำงาน แล้วคนอาจจะได้เห็นเรามากขึ้น บอกคิดถึงก็อย่าลืมติดตามซีรีส์เราด้วยนะคะ”