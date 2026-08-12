“หนุ่ม กรรชัย” อุ้ย! ขอคุยแค่ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ส่วนน้องอีกคน “ขอไม่หยุด!” รอให้ศาลตัดสิน

อะไรๆ ก็เปลี่ยนไป เพียงแค่รอเวลาเท่านั้น สำหรับภาพประวัติศาสตร์ เพราะก่อนหน้านี้ต่างก็รู้กันตามหน้าสื่อว่ามีการฟ้องกันระหว่าง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”และ “เบียร์ เดอะวอยซ์” ภัสรนันท์ อัษฎมงคลแต่ล่าสุดทั้งคู่ร่วมถ่ายรูปเฟรมเดียวกัน พร้อมมี “หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์”ร่วมบนโต๊ะอาหารในครั้งนี้ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นการพูดคุย เคลียร์ใจกัน เพราะก่อนหน้านี้ถ้าจำข่าวกันได้ ก็จะมี “คนกลาง”คอยสื่อสาร
ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย” ได้เล่าผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ที่มาของการนัดเจอครั้งนี้ ส่วนน้องอีกคนขอไม่คุย ขอให้ศาลเป็นคนตัดสิน
“อ๋อ ถ่ายรูปกับน้องเบียร์ เดอะวอยซ์ เมื่อวานนัดคุยกัน จริงๆ คือจะไปคุยกันเมื่อวันเสาร์ แต่พอดีผมไม่ว่าง ก็เลยเปลี่ยนนัดมาเป็นเมื่อวาน และหมอของขวัญเขาก็ว่าง ก็เลยนัดกันมาพูดคุย เพราะทั้งหมอของขวัญและผมเอง ก็มีประเด็นกับน้องเขามาก่อน
แต่จริงๆ เราสองคนไม่เคยพูดคุยกันเลย ไม่เคยเจอกันเลย มันเป็นการฝากกันไป ฝากกันมา เป็นแค่ข้อความต่างๆ นานาที่ผ่านกันไปมา คือเราก็ไปคุยกัน ก็ถือว่าเราก็เคลียร์กันไป แต่ก็ไม่ได้คุยถึงเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน เรากับเบียร์ก็ความคิดเห็นตรงกันว่า เราคุยกันไปข้างหน้าดีกว่า คุยข้างหน้าว่ามันจะยังไงกันต่อไป เราเข้าใจกันนะ แต่เราคงไม่มานั่งถามว่า เพราะอะไร ใครยังไงมาก่อนหน้านี้ เราไม่คุยกันเลยเรื่องนี้ เบียร์เขาก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน เราคุยกันไปข้างหน้า แล้วหมอขวัญเองก็เคลียร์กับเบียร์ด้วยเหมือนกัน แล้วหมอขวัญแกก็น่ารักนะ แกก็ยอมรับนะ ว่าแกเคยด่าเบียร์จริงๆ เขาก็บอกว่าถ้าอะไรที่ทำให้เราทั้งสองคนรู้สึกไม่สบายใจ ก็ขอโทษขอโพยกันไป”
(แล้วกับน้องอีกคนนึงเราจะได้เห็นภาพแบบนี้ไหม ?) “อุ้ย… จริงๆ เราถามกันข้างนอกสตูฯ ก็ได้นะ กับน้องอีกคนนึงผมไม่คุย คงไม่มีอะไรต้องคุย ให้ศาลเป็นที่พึ่ง ให้ศาลตัดสิน สำหรับผม ผมมองว่ามันเกินเบอร์ มันล้ำเส้นเกินไปเยอะ ให้ศาลเป็นคนตัดสิน เพื่อความเป็นธรรมของเขา และความเป็นธรรมของผมด้วย ผมเคารพการตัดสินของศาล อันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน”