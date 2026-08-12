“ณเดชน์” คลั่งรักขั้นสุด ลั่น “ญาญ่า” หลับตาอ้าปากก็สวย ภูมิใจเมียหวงหลังอวดปลาช่อนไซส์วาฬ!

“ณเดชน์” ลั่น “ญาญ่า” หลับตาอ้าปากก็สวยหมด ภูมิใจเมียหวง รู้สึกว่าหล่อ เป็นช่างภาพให้เมีย แถมเชียร์อัปทุกท่า ขำๆ ไวรัล “ปลาช่อน” หรือ “ปลาวาฬ”เผยทริปฮันนีมูนสุดอึด แย้มแผนเรือนหอ-ปั๊มทายาท
กลายเป็นกระแสไวรัลสนั่นโซเชียล หลังพระเอกหนุ่ม “ณเดชน์ คูกิมิยะ” โพสต์รูปนุ่งกางเกงตัวจิ๋วพร้อมแคปชั่นชวนคิดลึก จนหวานใจอย่าง “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าปลาวาฬ ล่าสุดหนุ่มณเดชน์ได้ออกมาเปิดใจถึงที่มาของภาพดังกล่าว พร้อมอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานและทริปฮันนีมูนสุดหวานที่ประเทศสกอตแลนด์
“ปลาช่อนครับ ผมอยากลงรูปนั้น แต่ไม่รู้ว่าลงแล้วคนดูจะรู้สึกยังไง เลยต้องพิมพ์แคปชั่นที่มันตลกๆ อะไรอย่างนี้ แต่จริงๆ เป็นรูปที่ก็ถามญ่าเหมือนกันว่าลงดีไหม เขาก็บอกว่าลงเลย ส่วนแคปชั่นมุกปลาช่อน อันนี้คิดเองเฉยๆ คืออยากให้มันดูตลกมากกว่าจะดูแบบเซ็กซี่ ส่วนที่คนซูม มันไม่มีให้ดูไงครับ จริงๆ ถ้าจะลงรูปแนวนี้ ต้องมีการเช็กก่อนว่ากางเกงในเข้าวินไหม เห็นแก้มก้นไหม มีอะไรโผล่มาหรือเปล่า แต่จริงๆ ผมตั้งใจให้ดูวิวนะครับ(หัวเราะ)
ไม่คิดว่าจะเป็นไวรัล จริงๆ ผมก็รู้สึกว่าเราก็โตแล้ว การลงเรื่องพวกนี้ก็คงไม่แปลกหรอกมั้งครับ (ญาญ่าเข้ามาคอมเมนต์รูปปลาวาฬ?) ใช่ครับ ช่วยกันขายของ คือญ่าเขาก็รู้มุกแคปชั่นที่ผมตั้งใจจะเล่นแหละ แค่อาจจะหยุดคิดนิดนึงว่าปลาช่อนคืออะไรน้า เอาจริงๆ รูปอื่นโป๊กว่านี้อีกครับ รูปที่ลงกับญ่าที่เป็นชุดว่ายน้ำน่ะโป๊กว่านี้อีก แล้วตอนไปไฮร็อกผมก็ใส่ประมาณนี้แหละ สั้นๆ อย่างนี้แหละ แต่อันนี้แคปชั่นอันนี้อาจจะชี้นำ”
แซบเป็นเพื่อนเมีย หลังก่อนหน้านี้เคยโพสต์รูปเซ็กซี่
“ใช่ๆ ญ่าจะได้มีเพื่อนไง แล้วรูปนั้นญ่าเป็นคนถ่ายให้ผมเองด้วย (ญาญ่าก็ได้เห็นปลาช่อนสิ?) น้องถึงได้บอกว่าไม่ใช่ปลาช่อน แต่เป็นปลาวาฬไง(หัวเราะ)”
แฮปปี้เวอร์ ทริปฮันนีมูนสดอึด ทริปรถไฟคุ้มค่าที่สุด
“ดีครับ ไป 10 วัน เป็นทริปที่แพลนน้อยที่สุดเพราะฉุกละหุกมาก แต่กลายเป็นว่าเราทำกิจกรรมเยอะมากจนลืมคิดว่าเราเพิ่งแต่งงานเสร็จ เราเหนื่อยมากๆ 2 วันปุ๊บเราเดินทางไปเลย แล้วกิจกรรมในแต่ละวันมีประมาณ 3-4 อย่าง พอจบทริปกลับมาก็บอกว่าเหนื่อยจังเลย ไม่ได้พักเลยเพราะกิจกรรมเยอะมาก แต่สนุกมากครับ อากาศดีมา สกอตแลนด์ไม่เคยมีโอกาสได้ไปกันมาก่อนก็ได้ไป ทริปรถไฟเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุด เมืองอื่นๆ ก็สวยและสงบมาก”
แชะญาญ่าเซ็กซี่เองกับมือ เชียร์อัปเมียตลอดการถ่าย ผู้ชายทุกคนต้องทำแบบนี้!
“สวยมากครับ ผู้ชายฟังไว้นะครับ เวลาที่ผู้หญิงขอให้เราถ่ายรูป เราจะต้องทำงานสิ่งนี้ให้เต็มที่เพื่อให้เขาได้รูปที่สวยที่สุด มันแสดงถึงความจริงใจและความเอ็นดูที่เรามีให้เขา อันนั้นถ่ายประมาณ 20-30 ช็อต ต้องกดรัวๆ แล้วเดี๋ยวมันจะมีมู้ดที่ได้เอง แล้วเวลาถ่ายต้องเชียร์อัปด้วยครับ จะมาเงียบๆ ไม่ได้ เช่นเอียงนิดหนึ่ง มุมนี้สวยๆ ต้องเชียร์ครับ หรือถ้าเห็นบรรยากาศสวยๆ เราต้องชิงถามก่อนว่า ‘เบบี๋เดี๋ยวถ่ายรูปให้’ แสดงความอยากทำให้ก่อนเลย ถามว่าภรรยามุมไหนสวยที่สุด หลับอ้าปากก็น่ารัก ก็สวยครับ”
ไม่มีรูปที่ไม่อยากให้ลง แต่งงานแล้วทำอะไรก็ได้
“คือน้องเขาจะคิดอยู่แล้วว่าอันไหนเหมาะหรือไม่เหมาะ อันไหนที่โป๊เกินไปหรืออันไหนที่เขารู้สึกสบายใจเขาก็ทำตรงนั้น แต่เราก็เชียร์หมดนะ ผมมองว่าเขาสวยและเซ็กซี่ทุกรูป แล้วแต่ว่าเขาจะชอบรูปไหน แต่อย่างที่ญ่าบอกเลยว่าแต่งงานแล้วทำอะไรก็ได้ครับ ผมโอเค ไม่ติดเลย ผมว่าอะไรพวกนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่เราไม่ค่อยได้แชร์มากกว่า เพราะอย่างเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปเที่ยวด้วยกัน เรื่องใส่ชุดว่ายน้ำเราก็ถ่ายกันเก็บไว้อยู่ในกรุ๊ปของเพื่อนๆ กันอยู่แล้วเป็นปกติ”
ไม่หวงเซ็กซี่แต่ญาญ่าหวงตน รู้สึกภูมิใจ หล่อมาก
“ไม่ค่อยหวงนะครับ เพราะเราอยู่ด้วยกันสองคน แต่ถ้าออกไปข้างนอกแล้วมีผู้ชายคนอื่นมองเขาเยอะๆ เราก็จะจ้องตาคนนั้นกลับบ้าง แต่เวลาเราผมเซ็กซี่ เขาก็ดูหวงนะ คืออย่างเวลาผมหวงจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นญ่าก็จะแบบมองทำไม เดี๋ยวเถอะนะ อะไรอย่างนี้ แล้วผมก็จะรู้สึกภูมิใจมากเวลาเมียหวง หล่อมาก(หัวเราะ)“
ไม่มีโอกาสลุ้นน้องสกอตแลนด์
“ใช่ครับ ทั้งทริปกิจกรรมเยอะมาก เหนื่อยมาก แล้วก็เจ็ตแลกด้วย ถึงได้บอกว่าอยากจะแพลนไปอีกรอบนึงเอาที่แบบสบายหน่อย ไปนอนเฉยๆ ไม่ต้องมีกิจกรรมให้ทำมาก“
ประมูลผู้รับเหมาออกแบบเรือนหอ คาดใช้เวลา 2 ปี
”ตอนนี้กำลังออกแบบเรือนหออยู่ อยู่ในช่วงประมูลผู้รับเหมา น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปีกว่าๆ น่าจะเสร็จ เรื่องกังวลอื่นๆ ตอนนี้ไม่มีเลย เราแชร์ความคิดกันเสมอ ทั้งเรื่องบ้าน การใช้ชีวิตคู่ หรือเรื่องจะมีลูก เราจะโยนคำถามและหาทางออกร่วมกันตลอด เพื่อที่เวลาถึงเวลาจริงๆ เราจะได้มีความคิดตรงกัน ไม่ต้องทะเลาะกัน คือเราได้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาแล้ว ก่อนที่เราจะไปมีลูกจริงๆ หรือจะย้ายเข้าไปในบ้านจริงๆ ค่าน้ำค่าไฟจะบริหารเงินกันยังไง จะให้ลูกเรียนที่ไหน ค่าเทอมลูกจะเป็นยังไง ต้องมีรายละเอียดพวกนี้ที่ต้องคุยกันให้เคลียร์ก่อน จริงๆ อยากเลี้ยงลูกตอนที่มีบ้าน มีพื้นที่พร้อมครับ แต่เราก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเรื่องสุขภาพด้วยครับ”
ถาม ChatGPT เมียท้องเดือนไหนถึงจะดี
“ดูๆๆ ครับ ตอนนี้ดู ChatGPT ก่อนครับ(หัวเราะ) ลองถามเล่นๆ ว่าถ้าอยากให้ลูกเกิดเดือนนี้ ต้องตั้งท้องเดือนไหน แล้วจะตรงกับราศีอะไร ราศีนี้ไม่เอาๆ(หัวเราะ)”
ฟิน คนยังอินคู่คน ไปไหนมีคนเข้ามาแสดงความยินดีอยู่
“ผมว่าความรู้สึกของเราที่ได้แชร์หรือบอกต่อความสุขที่เรามีมันค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์และจริงใจมากๆ ผมกับน้องกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ก็ใช้หลายๆ อย่าง ทั้งเรื่องเวลาด้วย ทั้งเรื่องการพิสูจน์ตัวเองของผมด้วย ทุกคนคงลุ้นและเอาใจช่วยเรามากพอสมควร จนวันนี้เขาคงสมหวังเหมือนกับที่เราสมหวัง เขาก็ยินดีกับเรามากๆ ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็ยังมีคนเข้ามาแสดงความยินดีอยู่ตลอดครับ”