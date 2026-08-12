กระหึ่มโลก “เนเน่ รอยัล” ทะลุเข้ารอบ Live Show AGT!

สร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่องสำหรับ “น้องเนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยวัย 16 ปีจากจังหวัดภูเก็ต ที่ล่าสุดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนผ่านเข้าสู่รอบ Quarter-finals (Live Show) บนเวที America’s Got Talent (AGT) ซีซั่นล่าสุดได้สำเร็จ
นับตั้งแต่รอบ Audition จนถึง Judges’ Callbacks สาวน้อยเอเชียคนนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการถ่ายทอดบทเพลงร็อกคลาสสิกด้วยทักษะทางดนตรีอันลึกซึ้ง จนกลายเป็นไฮไลต์สำคัญของรายการ ยอดชมคลิปการแสดงพุ่งสูง พร้อมได้รับคำชมอย่างหนาหูทั้งจากชาวต่างชาติ คนอเมริกัน และศิลปินระดับโลกที่ต่างพากันแชร์และคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถที่ไม่ธรรมดา รวมถึงเสน่ห์ ความมั่นใจ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์
การเดินทางในรอบนี้ จะเป็นการตัดสินผ่านผลโหวตของผู้ชมทั่วอเมริกาอย่างแท้จริง โดยรอบ Quarter-finals มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 44 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 11 คน) ซึ่งจะออกอากาศสดทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริกา และรับชมในประเทศไทยได้ทาง True X-Zyte (ช่อง 340)
ตารางการแข่งขันรอบต่างๆ (ตามเวลาสหรัฐฯ)
รอบ Quarter-finals (Live Show) : 18-19 ส.ค., 25-26 ส.ค., 1-2 ก.ย. และ 8-9 ก.ย.
รอบ Semi-finals : 15-16 ก.ย.
รอบ Final (ชิงชนะเลิศ) : 22 ก.ย. และประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 23 ก.ย.
ช่องทางและเงื่อนไขการโหวตสำหรับคนไทยในสหรัฐฯ และเปอร์โตริโก
เนื่องจากระบบเปิดให้โหวตเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่สหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียน Account ของ NBC Universal เพื่อเตรียมโหวตได้ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
เว็บไซต์ NBC.com/AGTVote (เปิดระบบเมื่อเริ่มการแข่งขัน)
แอปพลิเคชัน America’s Got Talent on NBC (รองรับทั้ง iOS และ Android)
ช่วงเวลาการเปิด-ปิดโหวต
เริ่มโหวตทันทีที่การแสดงสดเริ่มขึ้น (เวลา 20.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก (ET) / 17.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันตก (PT) หรือตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันถัดไปในประเทศไทย)
ปิดโหวต เวลา 07.00 น. (ฝั่ง ET) / 10.00 น. (ฝั่ง PT) ของวันถัดไป (ตรงกับเวลา 24.00 น. หรือเที่ยงคืนวันเดียวกันในประเทศไทย) รวมระยะเวลาเปิดรับโหวตประมาณ 12-13 ชั่วโมง
แฟนๆ ชาวไทยในอเมริกาสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการโหวต คลิปย้อนหลัง และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: Landed America เพื่อร่วมส่งกำลังใจและดันเด็กไทยคนนี้ให้ไปถึงฝันบนเวทีระดับโลก