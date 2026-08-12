นางเอกดัง ‘จูรุ่ย’ เล่นหุ้นพัง 3.34 ล้าน! งานหดหมดตัวจนต้องขอเงินแม่ใช้ เปิดเหตุผลไม่หันไลฟ์ขายของ

นักแสดงสาวจีน “จูรุ่ย” เปิดใจหลังลงทุนหุ้นขาดทุนหนักจนเงินเก็บแทบหมด แถมช่วงนี้ไร้งาน ต้องขอเงินแม่ช่วยค่าใช้จ่าย พร้อมเผยเหตุผลที่ไม่เลือกเส้นทางไลฟ์ขายสินค้า โดยยืนยันไม่อยากสร้างคาแรกเตอร์หรือปั้นภาพลักษณ์เพื่อแลกกับรายได้ ขอเดินหน้าหางานและพยายามกู้สถานะการเงินด้วยวิธีของตัวเอง
ชีวิตพลิกของ “จูรุ่ย” นักแสดงสาววัย 39 ปี จากซีรีส์ดัง Infernal Affairs (ฉบับโทรทัศน์) และ Love's Ambition หลังทุ่มเงินเก็บจากการทำงานในวงการกว่า 20 ปีลงตลาดหุ้น แต่ยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งขาดทุน สุดท้ายเงินแทบหมดบัญชี แถมช่วงนี้ไม่มีงานแสดง ถึงขั้นต้องขอเงินแม่สูงวัยเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์จีน หลัง จูรุ่ย นักแสดงสาววัย 39 ปี ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองว่า กำลังเผชิญช่วงชีวิตที่ยากลำบาก หลังการลงทุนในตลาดหุ้นผิดพลาดจนเงินเก็บที่สะสมจากการทำงานในวงการบันเทิงมานานเกือบ 20 ปีแทบหมดลง
ปัจจุบันเธอยังอยู่ในภาวะไม่มีงานแสดง และถึงขั้นใช้คำว่า “ล้มละลาย” อธิบายสถานการณ์ของตัวเอง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบางส่วนต้องพึ่งเงินช่วยเหลือจากคุณแม่ที่มีอายุมากแล้ว ระหว่างเล่าเรื่องดังกล่าวต่อหน้ากล้อง จูรุ่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดและน้ำตาคลอ สะท้อนความกดดันจากทั้งการตกงานในวัยกลางคนและปัญหาด้านการเงิน
รายงานระบุว่า จุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งนี้มาจากการลงทุนในตลาดหุ้น โดยครั้งแรกจูรุ่ยนำเงินประมาณ 400,000 หยวน หรือราว 1.91 ล้านบาท เข้าลงทุน แต่หลังเข้าตลาดไม่นานกลับเจอภาวะราคาหุ้นซบเซา เงินลงทุนลดลงต่อเนื่อง
แทนที่จะตัดขาดทุน เธอตัดสินใจใส่เงินเพิ่มอีก 300,000 หยวน หรือประมาณ 1.43 ล้านบาท เพื่อเฉลี่ยต้นทุน ทำให้เงินที่นำไปลงทุนทั้งหมดเพิ่มเป็น 700,000 หยวน หรือประมาณ 3.34 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การเติมเงินเข้าไปไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น กลับทำให้เงินเก็บจำนวนมากของเธอติดอยู่ในตลาด และท้ายที่สุดแทบสูญไปทั้งหมดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย จูรุ่ยเผยว่า ช่วงหนึ่งเธอต้องปฏิเสธการนัดพบหรือเข้าสังคมกับเพื่อน ๆ และในช่วงที่ลำบากที่สุด ถึงขั้นต้องเอ่ยปากขอเงินจากคุณแม่จำนวน 2,000 หยวน หรือราว 9,560 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำวัน
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา จูรุ่ยได้โพสต์ “ไดอารีเล่นหุ้น” ผ่านเว่ยป๋อ โดยพูดถึงความผันผวนอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของเธออย่างหนัก พร้อมเตือนผู้ติดตามว่าไม่ควรเลียนแบบพฤติกรรมลงทุนแบบไร้แผนที่เธอเคยทำในช่วงแรก
นักแสดงสาวยังระบุด้วยว่า เธอไม่คิดหันไปไลฟ์ขายสินค้า และไม่ต้องการสร้างภาพลักษณ์หรือคาแรกเตอร์ขึ้นมาเพื่อหารายได้บนโลกออนไลน์ เพียงหวังว่าจะเดินหน้าสู้ไปพร้อมกับนักลงทุนรายย่อยคนอื่น ๆ และพยายามหาโอกาสสร้างรายได้เพื่อนำเงินที่สูญเสียไปกลับคืนมา
ในวันเดียวกัน จูรุ่ยยังเล่าว่า มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งเธอบรรยายว่าเป็นคน “ใจอ่อนและมีน้ำใจ” ยื่นมือเข้ามาช่วย พร้อมเสนอโอกาสในการทำงานให้เธอ เพื่อช่วยให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้
จูรุ่ยเรียกเพื่อนคนดังกล่าวในโพสต์ว่า “เจ้าตัวเล็ก” และบอกว่าไม่ต้องการรับความช่วยเหลือมากเกินไป ถึงขั้นเสนอว่าจะทำงานให้ฟรีเพื่อตอบแทนน้ำใจ
แม้เธอจะไม่ได้เปิดเผยว่าเพื่อนคนนี้คือใคร แต่ด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในอดีต ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนคาดเดาว่า บุคคลที่ยื่นมือช่วยเหลืออาจเป็นนางเอกสาวชื่อดัง จ้าวลู่ซือ
หลังเรื่องราวการเงินของจูรุ่ยถูกเผยแพร่ออกไป ความคิดเห็นบนโลกออนไลน์แบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน บางคนเชื่อว่าเพื่อนที่เธอพูดถึงคือจ้าวลู่ซือ ขณะที่อีกส่วนวิจารณ์ว่าเธอควรพยายามหางานด้วยตัวเองมากกว่าพึ่งพาคุณแม่หรือเพื่อนสนิท
มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นในทำนองว่า “ฟังก็รู้ว่าเป็นลู่ซือ”, “ควรออกไปหางานเอง” และ “ยอมขอเงินแม่ แต่ไม่ยอมออกไปหาเงิน แล้วการออกมาระบายมีประโยชน์อะไร”
นอกจากนี้ยังมีบางส่วนมองว่าเธอไม่ควรพึ่งพาความมีน้ำใจของเพื่อนมากจนเกินไป พร้อมแนะนำว่า ก่อนหวังพึ่งความช่วยเหลือจากคนอื่น ควรพยายามช่วยเหลือตัวเองให้เต็มที่ก่อน
หมายเหตุ: เนื้อหาเกี่ยวกับหุ้น การลงทุน หรือความคิดเห็นของบุคคลในข่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ประเมินความเสี่ยง และตัดสินใจด้วยตนเอง