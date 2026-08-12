"แอนน์ แฮททาเวย์" สวนชาวเน็ตจับผิด “ท้องปลอม” ตอบสั้นแต่จี๊ด “ผมปลอม แต่ท้องจริง!”

“แอนน์ แฮททาเวย์” นักแสดงสาวเจ้าของรางวัลออสการ์ ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 3 กับสามี “อดัม ชูลแมน” เจอกระแสชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าท้องของเธอดูไม่เป็นธรรมชาติ ก่อนเจ้าตัวออกโรงตอบกลับแบบเจ็บ ๆ คัน ๆ ผ่านอินสตาแกรมว่า “ผมปลอม แต่ท้องจริง”
ดูเหมือนเสียงวิจารณ์บนโลกออนไลน์จะทำอะไร แอนน์ แฮททาเวย์ ไม่ได้ง่าย ๆ หลังนักแสดงสาววัย 43 ปีถูกชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า หน้าท้องของเธอระหว่างตั้งครรภ์อาจดู “ปลอม” หลังปรากฏตัวในงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ The End of Oak Street ที่เมืองเบอร์แบงก์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดกระแสวิจารณ์ แฮททาเวย์ดูเหมือนจะตอบโต้แบบขำ ๆ ผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม โดยโพสต์คลิปเบื้องหลังการเตรียมตัวไปร่วมงาน พร้อมเขียนแคปชันว่า
“ผมปลอม แต่ท้องจริง”
พร้อมชวนแฟน ๆ ไปชมบรรยากาศสุดวุ่นวายของงาน และแซวด้วยว่าเสื้อผ้าที่เธอสวมแทบจะ “ละลาย” เพราะอากาศร้อนจัด
สำหรับลุคในวันดังกล่าว นักแสดงสาวจาก Les Misérables ซึ่งประกาศข่าวตั้งครรภ์ลูกคนที่ 3 กับสามี อดัม ชูลแมน ไปเมื่อเดือนมิถุนายน สวมเสื้อครอปสีฟ้าอ่อนทรงไฮโลว์ เผยให้เห็นหน้าท้องที่กำลังโตขึ้นอย่างชัดเจน
เธอจับคู่กับกางเกงยีนส์เอวต่ำ และรองเท้าส้นเตี้ยสีแดงที่เข้ากับสีด้านในของเสื้อ สร้างความสนใจจากแฟนแฟชั่นไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม แทนที่จะสนใจเพียงเสื้อผ้า กลับมีชาวเน็ตบางส่วนพุ่งเป้าไปที่หน้าท้องของเธอ โดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิป TikTok ของ Entertainment Tonight ที่ถ่ายจากงานดังกล่าวว่า
“ทำไมมันดูเหมือนของปลอม?”
ขณะที่อีกคนเสริมว่า “มันดูปลอมจริง ๆ เหมือนมีการแต่งหน้าบนผิวด้วย”
กระนั้น ก็มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยออกมาปกป้องนักแสดงสาว โดยบางคนตอบโต้ว่า “ข่าวด่วน ทุกคน ท้องของผู้หญิงแต่ละคนไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันหมด” ขณะที่อีกคนระบุว่า “ขอให้ผู้หญิงได้ใช้ชีวิตเฉย ๆ บ้างไม่ได้หรือไง”