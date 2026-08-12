"แบรด พิตต์" เปิดใจหวนดื่มอีกครั้ง หลังงดเหล้า 7 ปี ยอมรับเคยพลาดจนต้องตั้งกฎคุมตัวเอง

“แบรด พิตต์” นักแสดงฮอลลีวูดวัย 62 ปี เปิดใจว่ากลับมาดื่มแอลกอฮอล์อีกครั้ง หลังหยุดดื่มต่อเนื่องนาน 7 ปี โดยย้ำว่าปัจจุบันจำกัดปริมาณอย่างเคร่งครัด เพราะรู้ตัวดีว่าไม่สามารถดื่มหนักได้เหมือนเดิม
แบรด พิตต์ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังวัย 62 ปี เปิดเผยว่า เขาไม่ได้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเด็ดขาดอีกต่อไป หลังเคยหยุดดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง 7 ปี โดยปัจจุบันกลับมาดื่มในปริมาณจำกัด และพยายามควบคุมตัวเองอย่างจริงจัง
พิตต์เปิดใจเรื่องดังกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Esquire โดยบทสนทนาเกิดขึ้นที่บ้านพักในลอสแอนเจลิสของเขา หลังเจ้าตัวเสนอไวน์ให้ผู้สัมภาษณ์ ก่อนยอมรับว่าได้กลับมาดื่มอีกครั้ง
“ผมงดเหล้าอยู่ 7 ปี แล้วก็กลับมาดื่มอีก” พิตต์กล่าวพร้อมเสียงหัวเราะ ก่อนอธิบายว่า ครั้งนี้เขาดื่มอย่างระมัดระวังมากขึ้น และเคยมีบางครั้งที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนดื่มมากกว่าที่ควร ก่อนจะตระหนักทันทีว่าไม่เหมาะกับตัวเอง
นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์กล่าวว่า ทุกวันนี้เขาสามารถดื่มไวน์ได้ “ไม่กี่แก้ว” แต่ไม่สามารถดื่มในปริมาณมากได้ พร้อมย้ำว่า
“ผมต้องจัดการเรื่องนี้อย่างมีวินัย”
สำหรับเส้นทางการงดแอลกอฮอล์ของพิตต์ เริ่มขึ้นหลังเหตุการณ์บนเครื่องบินส่วนตัวในปี 2016 ซึ่งมีอดีตภรรยา แองเจลินา โจลี และลูก ๆ อยู่ด้วย เหตุการณ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ชีวิตแต่งงานของทั้งคู่เข้าสู่จุดแตกหัก ก่อนที่พิตต์จะตัดสินใจหยุดดื่มในเวลาต่อมา
ต่อมาในปี 2019 พิตต์เคยพูดอย่างเปิดเผยถึงการเลิกแอลกอฮอล์ และการเข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูแบบ 12 ขั้นตอน โดยบอกว่าในตอนนั้นเขามาถึงจุดที่จำเป็นต้องตัดสิทธิ์ตัวเองจากการดื่ม
ในปี 2025 เขายังเคยเล่าผ่านพอดแคสต์ Armchair Expert ของแด็กซ์ เชพเพิร์ด ถึงประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมกลุ่ม Alcoholics Anonymous หรือ AA เป็นครั้งแรก โดยเรียกประสบการณ์ดังกล่าวว่า “ยอดเยี่ยม” และยอมรับว่าเวลานั้นตัวเองจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายอย่างอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ ระหว่างการสัมภาษณ์กับ Esquire ครั้งล่าสุด พิตต์ยังพูดถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังแยกทางกับโจลี โดยเผยว่าเคยมีความคิดเกี่ยวกับการจบชีวิตตัวเองในช่วงที่เผชิญปัญหาครอบครัว อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าไม่เคยมีความตั้งใจจะลงมือทำจริง
พิตต์และโจลีแยกทางกันในปี 2016 ก่อนที่ทั้งคู่จะมีสถานะโสดตามกฎหมายในปี 2019 และบรรลุข้อตกลงหย่าร้างอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2024
ก่อนหน้านี้ โจลีเคยยื่นเอกสารต่อศาลซึ่งมีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของพิตต์ระหว่างเหตุการณ์บนเครื่องบินในปี 2016 ขณะที่พิตต์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ หรือ FBI ได้สอบสวนเหตุการณ์นี้ แต่ไม่มีการตั้งข้อหาอาญากับเขา