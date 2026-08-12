Weibo Cultural Communication Night 2026 หวนคืนสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ถ่ายทอดเสียงขับขานแห่งขุนเขาและท้องทะเล สานต่อมิตรภาพที่ยังคงก้องกังวาน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – เสน่ห์อันน่าประทับใจของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นมากกว่าการทำความรู้จักยามแรกเจอ แต่ยังรวมถึงเมื่อได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้ว จะสามารถพัฒนารูปแบบการอยู่ร่วมกันที่เป็นธรรมชาติ ผ่อนคลาย และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นได้หรือไม่
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา 2026 Weibo Cultural Communication Night (Thailand) ซึ่งจัดโดยเว่อยป่อ (Weibo) และดำเนินการโดย บริษัท ไฮโดรอินดรัส เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (Hydroindus) ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ธีม “湄南踏歌起，山海共和鸣” — “Together in Melody, Together in Harmony” โดยกิจกรรมครอบคลุมตลาดวัฒนธรรม พรมแดงแห่งดวงดาว การแสดงทางวัฒนธรรม และพิธีมอบรางวัล ที่ถือเป็นเวทีแห่งวัฒนธรรมที่ผสานทั้งตลาด พรมแดง การแสดง และพิธีมอบรางวัลไว้ในงานเดียว
จากความสำเร็จของงาน งาน “Weibo Cultural Communication Night” เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมาที่ถือเป็นการเดินทางมายังประเทศไทยเป็นครั้งแรก นับเป็นปฐมบทของการบรรจบกันของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมจีนและไทยในครั้งนั้น และเป็นดั่งคำสัญญาว่า “เราจะกลับมาพบกันที่นี้อีก” จนมาถึงในปีนี้ที่ “Weibo Cultural Communication Night” กลับมายังริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้ง เพื่อแสวงหาคำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่า เมื่อการแลกเปลี่ยนกลายเป็นเรื่องสามัญแล้ว จะสามารถยกระดับความเชื่อมโยงนี้สู่สิ่งใดต่อไปได้
งานเฉลิมฉลองหนึ่งวัน และตลาดร้านค้าแห่งวัฒนธรรม
เป็นครั้งแรกที่ Weibo Cultural Communication Night นำเสนอรูปแบบ “ตลาดวัฒนธรรมและค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง” ทำให้การพบปะทางวัฒนธรรมครั้งนี้ขยายขอบเขตจากค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองไปสู่บริบทของวิถีชีวิตประจำวัน ภายในตลาดรวบรวมอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของจีนและไทย ของเล่นและสินค้าสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมอินเทอร์แอ็กทีฟกับ IP ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสำนักงานการท่องเที่ยวรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เปิดตัวประสบการณ์พิเศษระหว่างสองเมือง “เสน่ห์มาเก๊า × ค่ำคืนกรุงเทพฯ” เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์ของมาเก๊าในกรุงเทพฯ และลิ้มรสเสน่ห์ของสองเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา นำเสนอแนวทางสร้างสรรค์ของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนท่ามกลางความแตกต่างในบริบทท้องถิ่น
ภายในตลาดยังรวบรวมอาหารขึ้นชื่อ งานหัตถกรรมอันประณีต สินค้าสร้างสรรค์หลากหลาย รวมถึงแบรนด์สกินแคร์และแฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งร่วมกันเรียงร้อยเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยสีสันของวิถีชีวิตและบรรยากาศอันคึกคัก ดึงดูดทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้แวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในโซนตลาดวัฒนธรรมแห่งนี้ ศิลปินอย่าง เกา ชิงเฉิน (高卿尘) หรือ กรชิต (นาย) บุญสถิต์ภักดี และศิลปินอีกมากมาย ยังได้เดินทางมาเยี่ยมชมร้านค้าภายในพื้นที่จัดงานแบบเซอร์ไพรส์ พร้อมพบปะและถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน สร้างความตื่นเต้นและสีสันให้บรรยากาศภายในตลาดคึกคักยิ่งขึ้น พร้อมมอบช่วงเวลาสุดประทับใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้ใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดอย่างเต็มที่
การจัดงานในครั้งนี้มอบประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น เพราะการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเฝ้ามองกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีจากระยะไกลอีกต่อไป หากแต่กลายเป็นการพบกันโดยไม่ได้นัดหมายท่ามกลางกลิ่นหอมของอาหาร เสียงหัวเราะจากกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการแบ่งปันและบทสนทนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดีย ผู้ชมสามารถสัมผัสเสน่ห์ของการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยผ่านประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมและสัมผัสได้จริง พร้อมทั้งก่อเกิดความคาดหวังอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง
สองวัฒนธรรม หนึ่งการสื่อสาร
“การขับขานร่วมกันและการหลอมรวม” บนเวทีจีน-ไทย
เมื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองได้สะท้อนให้เห็น จึงไม่ใช่เพียงการพบกันของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม หากแต่เป็นการขับขานร่วมกันและการหลอมรวมที่เกิดขึ้นจากสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากรายละเอียดในการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อแขกและศิลปินไทยอย่าง ลีน่า ลลินา ที่มาร่วมงานและร่วมเป็นตัวแทนของศิลปินไทยในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญนี้ พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกภาคภูมิใจและความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน ขณะที่ศิลปินไทยที่แจ้งเกิดและเติบโตในประเทศจีน อาทิ หยางอวิ๋นฉิง (Sunnee / 杨芸晴) และ เกา ชิงเฉิน (高卿尘) ซึ่งเส้นทางการทำงานของพวกเขาคือภาพสะท้อนที่มีชีวิตชีวาของพลังคนรุ่นใหม่จากไทยที่เติบโตข้ามวัฒนธรรม
ขณะเดียวกัน เฉินเหยียนซี (陈妍希) และ เหรินเจียหลุน (任嘉伦) ศิลปินจีนที่มีฐานผู้ชมอย่างกว้างขวางในประเทศไทยจากผลงานภาษาจีนที่ได้รับความนิยม การเดินทางมาร่วมงานของพวกเขาจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ชัดเจนของกระแสคอนเทนต์ภาษาจีนที่ขยายความนิยมสู่ต่างประเทศ ขณะที่การปรากฏตัวของ เฉินเมิ่ง (陈梦) เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก ได้เติมเต็มบทสนทนาทางวัฒนธรรมด้วยอีกหนึ่งมิติที่นอกเหนือจากวงการบันเทิง นั่นคือจิตวิญญาณแห่งกีฬาที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ความเคารพ และการเปิดกว้าง ซึ่งล้วนมีรากฐานเดียวกันกับหัวใจของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรม จากวงการบันเทิงสู่กีฬา ผู้คนจากหลากหลายเส้นทางและภูมิหลังได้ยืนเคียงข้างกัน สิ่งที่ปรากฏจึงไม่ใช่เพียง “ความหลากหลาย” หากแต่เป็นระบบนิเวศทางวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่กำลังมุ่งสู่การหลอมรวมอย่างลึกซึ้ง และยังเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวาที่สุดของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย
จากการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมดังกล่าวสู่บทเพลงอันแสนงดงามที่ขับขานร่วมกัน ซึ่งถูกถ่ายทอดด้วยความยินดีผ่านการแสดงต่าง ๆ ในค่ำคืนนั้น การแสดงเปิดงาน “สวัสดี (Sawasdee)” กลายเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของงาน โดยเริ่มต้นคำว่า “สวัสดี” ในฐานะคำทักทายที่เป็นตัวแทนอันโดดเด่นของภาษาไทย มีความหมายโดยธรรมชาติที่สื่อถึงการต้อนรับ การพบกัน และมิตรไมตรี เมื่อศิลปินจากทั้งสองประเทศร่วมกันขับร้องคำนี้ คำทักทายที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันจึงยกระดับขึ้นเป็นคำเชื้อเชิญทางวัฒนธรรมที่ส่งไปยังผู้มาเยือนจากทั่วโลก พร้อมถ่ายทอดธีม “湄南踏歌起，山海共和鸣” — Together in Melody, Together in Harmony เมื่อเจ้าพระยาขับขาน ภูเขาและท้องทะเลร่วมบรรเลง” ผ่านการถ่ายทอดทางศิลปะที่มีชีวิตชีวาและสร้างอารมณ์ร่วม
เกา ชิงเฉิน และเฉินเหยียนซี ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลง “City of Stars” เพลงที่พูดถึงการไล่ตามความฝันและการพบกัน เมื่อผ่านการตีความของศิลปินทั้งสอง บทเพลงนี้ได้มีความหมายที่ก้าวข้ามจากบทเพลงต้นฉบับ สำหรับ เกา ชิงเฉิน ในฐานะศิลปินไทย เขาได้ถ่ายทอดแสงแห่งความฝันจากการต่อสู้เพื่อสร้างเส้นทางของตัวเองในต่างแดน ขณะที่เฉินเหยียนซี ในฐานะนักแสดงจีน ตอบรับด้วยเสียงสะท้อนจากการเดินทางข้ามทะเลมาพบกัน เมืองในบทเพลงจึงไม่ใช่ลอสแอนเจลิส แต่คือกรุงเทพฯ ในช่วงเวลานี้ และการพบกันในบทเพลงก็คือช่วงเวลาที่ผู้ชมจำนวนมากได้ร่วมเป็นสักขีพยาน
ความกลมกลืน ที่อยู่เหนือพรมแดนทางวัฒนธรรม
การขับขานร่วมกันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงบนเวทีเท่านั้น แต่ยังเกิดจากเสียงที่หลากหลายในมิติต่าง ๆ ซึ่งได้มาพบ ทำความเข้าใจ และส่งต่อเสียงสะท้อนถึงกันภายในพื้นที่เดียวกัน โดยมาสคอตประจำประเทศไทยของ IP “Weibo Cultural Communication Night” อย่าง “จี๋เซียง (吉象)” ช้างสุดน่ารักที่ปรากฏตัวบนพรมแดงในฐานะหนึ่งในตัวแทนท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่จดจำของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวไทย การปรากฏตัวของ “จี๋เซียง” พร้อมร่วมสร้างสีสันและมีปฏิสัมพันธ์กับแขกและผู้ชม สร้างภาพที่ทั้งน่ารักและแปลกใหม่ให้กับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมเติมเต็มบรรยากาศของค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
การปรากฏตัวของพลังแห่งความยั่งยืนนับเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของคำว่า “ความกลมกลืน” โดยภายในพื้นที่พรมแดงได้จัดฉากหลังภายใต้ธีมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะที่ช่วงการมอบรางวัลยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและผลงานขององค์กรและแขกจากแวดวงวัฒนธรรมและกีฬาในด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกาศรายชื่อบริษัทด้าน ESG สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความยั่งยืนที่สานต่ออย่างต่อเนื่อง จากงานที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ในประเทศมาเลเซียมาสู่ประเทศไทย
โดยเฉพาะในมิติทางธุรกิจ เมื่อคุณค่าระยะยาวขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ถูกนำมาอยู่ภายใต้กรอบเรื่องราวของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ วัฒนธรรมและธุรกิจจึงค้นพบพื้นที่ร่วมกันภายใต้คำว่า “ความยั่งยืน” การปรากฏตัวของ XPeng ผู้ผลิตรถยนต์อัจฉริยะจากจีน ทำให้ “ความกลมกลืนในมิติธุรกิจ” จากแนวคิดที่เป็นนามธรรมกลายเป็นภาพที่จับต้องได้ผ่านมิติของการเดินทาง ในพื้นที่แห่งนี้ นอกเหนือจากโอกาสในการสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ในต่างประเทศแล้ว XPeng ยังได้รับพื้นที่ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับผู้คนในท้องถิ่น
และบางที การขับขานร่วมกันที่น่าประทับใจที่สุด อาจมาจากเสียงที่ดังก้องไปไกลกว่าบนเวที แฟน ๆ จากจีนและไทยได้ร่วมกันส่งกำลังใจและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านโซเชียลมีเดีย บน Weibo แฮชแท็กหลัก #WeiboCulturalCommunicationNight มียอดการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องทยอยติดอันดับการค้นหายอดนิยม แฟน ๆ ชาวไทยร่วมบันทึกช่วงเวลาสุดประทับใจของ เหอช่างซี (何昶希) ขณะที่แฟน ๆ ชาวจีนต่างเขียนข้อความจากใจเพื่อส่งกำลังใจให้ หลิงหลิง คอง และแฟน ๆ ของ เฉินเมิ่ง (陈梦) ก็ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาอันน่าประทับใจของเธอบนพรมแดงให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้เห็น
เสียงเหล่านี้จากผู้คนทั่วไป เช่นเดียวกับเสียงเพลงบนเวที ล้วนเป็นส่วนสำคัญของ “เมื่อเจ้าพระยาขับขาน ภูเขาและท้องทะเลร่วมบรรเลง” เมื่อการขับขานร่วมกันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคนดังอีกต่อไป แต่กลายเป็นเรื่องของผู้คนทั่วไปทุกคน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงมีพลังที่แท้จริงและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ในฐานะ IP ด้านวัฒนธรรมระดับนานาชาติที่ Weibo สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ “Weibo Cultural Communication Night” ได้เดินทางไปยังประเทศไทย สิงคโปร์ มาเก๊า และมาเลเซีย การกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งในครั้งนี้จึงเป็นเสมือนการประกาศว่า คุณค่าที่แท้จริงของ IP นี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่การเดินทางไปถึงสถานที่ต่าง ๆ แต่อยู่ที่การสามารถหยั่งรากและเติบโตในสถานที่เดิมได้ เมื่อการจัดตลาดวัฒนธรรมเข้ามาเติมสีสันให้กับค่ำคืนของกรุงเทพฯ และการแสดงศิลปะงิ้วจีนกับลิเกไทยสามารถตอบรับซึ่งกันและกันบนเวทีเดียวกัน สิ่งที่ผู้คนได้เห็นจึงไม่ใช่เพียงการนำสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาจัดวางไว้เคียงข้างกันอีกต่อไป หากแต่เป็นการพบกันที่กำลังค่อย ๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังได้รับรางวัล “ประเทศจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งปีของ Weibo ประเทศไทย” ในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่างานดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงหน้าต่างสำหรับนำเสนอวัฒนธรรมอีกต่อไป หากแต่ได้กลายเป็นทั้งพยานและผู้ขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างจีนและไทย
“山海共和鸣 — ภูเขาและท้องทะเลร่วมบรรเลง” ไม่ใช่บทเพลงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หากแต่คือเสียงสะท้อนที่ดำเนินต่อเนื่องระหว่างวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนจะไม่ยุติลงเมื่อค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองปิดฉาก หากแต่จะยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางสีสันและบรรยากาศแห่งชีวิตบนท้องถนน ผ่านการปฏิสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย และในทุกครั้งที่เกิดความเข้าใจและชื่นชมซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ค่อย ๆ เติบโตและหยั่งรากอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสียงสะท้อนก้องกังวานอยู่เสมอ
สิ่งที่ Weibo กำลังทำ คือการสร้างผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ให้กับการเติบโตเช่นนี้ เปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชน วัฒนธรรมดั้งเดิมและเทคโนโลยี ธุรกิจและมนุษยศาสตร์ โลกออนไลน์และออฟไลน์ ได้หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันบนผืนดินแห่งนี้ และร่วมกันก่อร่างเป็นระบบนิเวศทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน เมื่อการแลกเปลี่ยนไม่ใช่ “เหตุการณ์” อีกต่อไป แต่กลายเป็น “ชีวิตประจำวัน” กำแพงระหว่างวัฒนธรรมจะค่อย ๆ เลือนหายไป และสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือสายใยมากมายที่ถักทออย่างเหนียวแน่น ซึ่งทอดยาวจากหลากหลายทิศทาง ไปสู่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน และจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา Weibo Cultural Communication Night จะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางต่อไป