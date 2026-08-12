วงจะมี 5 คนตลอดไป ดราก้อนไฟว์ร่วมส่ง “เต้ ธามัน” “หยวน” ลั่นได้ยินเสียงสั่งใส่ชุดขาว เชื่อจะแจกโชค

สุดอาลัย เพื่อนดราก้อนไฟว์ร่วมส่ง “เต้ ธามัน” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นจะดูแลแม่-แฟนแทนเพื่อนรัก ย้ำชัดว่าวงจะมี 5 คนตลอดไป “หยวน” เผยได้ยินเสียงเต้สั่งให้ใส่ชุดขาว เชื่อจะแจกโชคแฟนคลับ
นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงยุค 2000 เมื่อสมาชิกวง “ดราก้อนไฟว์” (Dragon 5) ได้แก่ แอนดี้ เขมพิมุก, เต๋า อดิศร อรรถกฤษณ์, โอ๊ค สกรรจ์รณ เชาวน์รัตน์และ หยวน นิธิชัย ยศอมรสุนทร ได้เดินทางมาร่วมส่งเพื่อนรัก “เต้ ธามัน เต้พันธ์” หรือ “เต้ ดราก้อนไฟว์”เป็นครั้งสุดท้าย ท่ามกลางบรรยากาศสุดโศกเศร้า เพื่อนๆ ขอให้เต้หายห่วง รับไม่คิดว่าเพื่อนจะมีความคิดอยากไปก่อน
แอนดี้ : “มีข้อความที่อยากบอกเยอะแยะเลยครับ ก็บอกเต้ว่าให้หายห่วง หายเหนื่อยแล้วนะ ไม่ต้องทำงานเยอะแล้ว หายเจ็บ หายปวดแล้ว ตอนนี้ก็มีหน้าที่คือ ถ้าอยู่แถวนี้ก็ดูแลคุณแม่ด้วยนะครับ แล้วก็ช่วยสร้างความสุขให้พวกเราด้วย ส่งพลังดีๆ ให้พวกเราด้วย”
เต๋า : “คือตั้งแต่รู้ข่าวเนี่ย ผมถอนหายใจแบบเยอะมาก คือไม่คิดว่าเพื่อนจะมีความคิดที่จะไปก่อน เพื่อนคงหนักน่าดู ก็เคารพการตัดสินใจของเขานะ เราอยู่ตรงนี้เราช่วยได้เท่าที่เราช่วยซัปพอร์ตเพื่อนได้ ก็ขอให้เต้หลับให้สบาย จากนี้คือทั้งแม่และภรรยา เมื่อกี้ได้บอกไปแล้ว ว่าเราก็จะช่วยซัปพอร์ตคุณแม่กับภรรยาต่อ ถ้าเมื่อไหร่คุณต้องการความช่วยเหลือ พวกเราก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับ
ส่วนตัวผมบินไปจีนวันที่ 5 แล้วก็ทราบวันที่ 7 แต่ว่ากำหนดการของผมเนี่ย ผมกลับวันที่ 10 คือถ้าผมไปคนเดียวผมคงกลับมาแล้ว แต่ว่านี่คือไปกับครอบครัว ก็เลยถามพี่หยวนว่ากำหนดการของพี่เต้เป็นยังไงบ้าง เพราะว่ากลัวกลับมาส่งเพื่อนไม่ทัน วันนี้ก็มาลาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายครับ”
โอ๊ค : “ข้อความที่ฝากบอกเต้นะครับ ก็คือดราก้อนไฟว์ จะไม่มีวันมี 4 คน จะมีเพียง 5 คน แอนดี้ เต๋า หยวน โอ๊ค และ เต้ ดราก้อนไฟว์ เท่านั้น ก็บอกเต้นะครับ ว่าเพื่อนๆ ทุกๆ คน รักและห่วงใยเสมอ ตราบจนชั่วนิรันดร์ครับ”
หยวน : “คือส่วนตัวผมเอง ไม่ได้มีคำพูดอะไรกับพี่เต้อยู่แล้วครับ ผมว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เราคุยกันเต็มที่มากแล้ว ต่อจากนี้ไปมันน่าจะเป็นการกระทำมากกว่าครับ ที่เราจะทำให้เขายิ้มได้ ทุกวันนี้ผมก็ใส่บาตรทุกวัน ทุกเช้าที่ตื่นมาก็ (กลั้นน้ำตา) ผมก็ใส่บาตรให้พี่เต้ทุกวันครับ ก็ทำให้ดีที่สุด ทั้งคนที่จะไปแล้ว เราก็ทำความดีให้ คนที่ยังอยู่ เราก็ดูแลอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพี่เต้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเอง ทั้งน้องๆ แฟนคลับ ก็จะดูแลครับ เพราะว่าเราอยู่กันมานาน มันเกินกว่าคำว่าเพื่อนไปแล้วครับ มันเป็นคำว่าครอบครัว
อย่างวันนี้ทุกคนก็จะได้เห็น ว่าผมประหลาดสุดเลย ผมใส่ชุดขาวคนเดียวเลย เพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมตื่นมาประมาณตี 3 - ตี 4 ตื่นมาเตรียมชุด ชุดของผมก็คือเป็นเชิ้ตขาว แล้วก็สูทดำ แต่ตอนที่ผมเตรียมชุดเนี่ย ผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่ชุดนี้ไปหาพี่เต้ มีเสียงคนมาพูดมาเลยบอกว่า ให้ใส่สีขาว เป็นเสียงเลย เสียงพี่เต้เลย บอกให้ใส่สีขาว ผมก็ตกใจ บอกว่าเฮ้ย พี่ แต่ผมเตรียมชุดดำมาแล้ว เขาบอกว่าให้ใส่สีขาว แล้วผมก็งงว่าทำไมต้องให้ใส่สีขาว เขาบอกว่าเดี๋ยวก็รู้เอง พูดกับผมอย่างนี้ แล้วผมก็เลยแบบเอาไงดี เตรียมชุดไว้เรียบร้อย รีดไว้เรียบร้อย ก็เลยขาวก็ขาว ก็มาเป็นชุดนี้
อย่างผมเองเนี่ย ผมเป็นน้องเล็ก จำได้ว่าตอนที่เราไปไต้หวันกันเนี่ย ภาพที่ผมจำไม่ลืมคือ พี่เต้สอนผมซักผ้า ผมซักผ้าไม่เป็น แม่ผมดูแลตลอด แล้วตอนนั้นเราไปลุยกันต่างประเทศ ผมจำได้พี่เต้สอนผมให้ใช้เครื่องซักผ้าครั้งแรกในชีวิต ก็คือผ้าเสียหมดเลยเพราะสีตกคือผมก็จำไม่ลืมว่าพี่เต้เขาเป็นเหมือนพี่ที่ดูแลน้องตลอด เพราะฉะนั้นวันนี้ มันเป็นเวลาแล้วที่น้องต้องดูแลพี่บ้าง”
เผยแม่เต้ เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพวกเรา
แอนดี้ : “จริงๆ แล้วผมก็รอนะ รอน้องๆ ตั้งแต่วันแรก รู้ว่าแต่ละคนก็มีธุระทำกัน ผมในฐานะเป็นพี่ใหญ่ แล้วคุณแม่ก็บอกว่าอยากเห็น 4 คนมาเจอกัน เพราะว่า เหมือนที่พี่โอ๊คบอกเลย ดราก้อนไฟว์ ก็คือ 5 คน แม่ก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพวกเราอยู่แล้ว เมื่อกี้คุณแม่ก็บอกว่าให้รักกัน ดูแลกันนะ แล้วมีอะไรก็คุยกัน”
โอ๊ค : “ผมบอกคุณแม่ว่าเต้เหมือนเทวดา ก่อนหน้าที่จะมาพิภพมนุษย์เนี่ย ก็เป็นเทวดา เขาเรียนรู้เร็ว เขาก็รู้แล้วล่ะว่า รัก โลภ โกรธ หลง ทางโลกเป็นยังไง เขาเรียนจบแล้ว แล้วเค้าก็กลับไปเป็นเทวดา หวังว่าวันหนึ่ง พวกเราทุกคนก็จะได้ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ในที่ที่เต้อยู่ ไม่ว่าจะเร็วช้าอย่างไรก็แล้วแต่ ก็ได้บอกคุณแม่ไว้อย่างนี้ คุณแม่เป็นคุณแม่ที่มีบุญมาก ที่เทวดามาจุติเป็นลูกคุณแม่เนี่ย เป็นพรอันประเสริฐมากๆ”
เต๋า : “ข้อความที่คุณแม่พยายามที่จะบอกพวกเรา 5 คน ตอนที่พวกเรากอดกัน 5 คน คุณแม่บอกว่า แม่ไม่ได้มีลูกชายคนเดียว แม่มีลูกชาย 5 คน พวกเรารู้จักเต้มา ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงาน เราอยู่ในจุดที่เราใช้ชีวิตกันแบบพี่น้องกันจริงๆ เรารับรู้ว่า วันนี้ใครทุกข์ วันนี้ใครสุข วันนี้ใครมีเรื่องอะไร เราซัปพอร์ตซึ่งกันและกันมาตลอด ตลอดระยะเวลาของดราก้อนไฟว์ ตลอดระยะเวลาที่รู้จักครอบครัวของเต้ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ตอนนี้คุณพ่อจากไปแล้ว เหลือคุณแม่ เต้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่คอยดูแลซัปพอร์ต ทั้งคุณแม่ แล้วก็ภรรยา คุณแม่บอกว่ามีลูกชาย 5 คน อยากให้ลูกๆ รักกัน แล้วก็ขอให้ลูกๆ ทุกคนใช้ชีวิตต่อไปอย่างที่สุด”
“เวสป้า อิทธิพล” เขียนเพลงใหม่ให้ “เต้” ทั้งน้ำตา
เวสป้า : “ก็พอดีตอนตี 3 ผมกำลังจะถ่ายคลิปเพื่อรำลึกถึงเต้ แล้วมันก็น้ำตาไหลครับ มันมาเองครับเพลง ส่วนชื่อเพลงก็คือผมเนี่ยได้ มีความผูกพันกับเต้ ตั้งแต่ผมอยู่ RS เต้ก็เคยจะเป็นศิลปิน 3 คนนะ มี ดัง พันกร, นิกกี้ พิ้ม , เต้ แล้วเต้ก็มาอยู่แกรมมี่ เราก็มาเจอกันที่แกรมมี่อีก แต่จริงๆ เพลงนี้ ผมคงเขียนเนื้อไม่ได้ดีขนาดนี้ ถ้าไม่มีเขา คือมันมีสื่อ มีความระลึกถึงกันอยู่ ก็ฝากด้วยครับ ชื่อเพลง นายยังอยู่ตรงนี้ ก็อยากให้ทุกคนได้ร้องร่วมกันด้วยนะครับ จริงๆ ผมอยากจะเขียนให้ดราก้อนไฟว์ร้องด้วยกัน แต่ว่ามันไม่ทัน ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไกด์กันก่อนแล้วกันสองคนกับแอนดี้ แล้วก็มาให้ฟังกันครับ (จะมีโอกาสได้ฟังทั้ง 4 คนร้องเพลงนี้ไหม?) เนี่ยแหละครับ อยากให้ทุกๆ คนมาร้องเพลงนี้กัน แล้วจะยกลิขสิทธิ์เพลงนี้ มอบให้กับทางครอบครัวทั้งหมดครับ”
ดีใจที่ได้เจอกัน
แอนดี้ : “ด้วยนิสัยของผมนะครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในกลุ่มก็รู้ว่าเป็นคนที่โผงผาง เป็นคนที่พูดอะไรตรงๆ แต่เต้ก็จะคอยแบบเฮ้ย เขาจะใช้คำว่า นาย กับ เรา บอกเฮ้ย แอนดี้ นายต้องใจเย็นๆ หน่อย ก็หลายเหตุการณ์ หลายช็อต แม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวก็โทร.หาเต้บ่อย เราช่วยเหลือกัน ล่าสุดก่อนจะเกิดเรื่องก็ยังโทร.คุยกันอยู่เลย เรื่องเศรษฐกิจบ้านเมือง แล้วตัวเขาเองก็ต้องทำงานหนัก เป็นเสาหลักของบ้าน ก็ให้กำลังใจกัน อย่างผมจัดรายการอยู่ใน TikTok เขาก็เข้ามาแซวตลอด ก็คือพูดคุยกัน เป็นไงวะ โอเคหรือเปล่า สำหรับผมนะ เต้เหมือนพี่ใหญ่มากกว่า ซึ่งผมแก่กว่าเนาะ ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีเพื่อน มีน้องเสมือนพี่ ได้มารู้จักกันในครั้งนี้ ขอบคุณเต้มากๆ ครับ”
ไม่ยุ่งเรื่องคดี ให้เป็นเรื่องของคนในครอบครัว
หยวน : “ในส่วนตัวของผมนะครับ ถ้าเป็นเรื่องราวของรูปแบบคดี ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทางตำรวจ แล้วก็เป็นเรื่องของทางครอบครัว คือพวกเราเป็นวงดราก้อนไฟว์เนี่ย อยู่ในความสัมพันธ์ของพี่น้องและก็เพื่อน ผมคิดว่าเราอยู่ในจุดของเราตรงนี้ดีกว่า ในส่วนอื่นที่มันนอกเหนือ ผมว่าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยว เพราะว่ามันนอกเหนือจากความสัมพันธ์แล้ว มันเป็นเรื่องของทางรูปแบบคดี แล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวที่ต้องแถลงมากกว่าครับ”
แอนดี้ : “ส่วนเรื่องลอยอังคาร เป็นวันอังคารวันที่ 16 ครับ ที่สัตหีบ ก็นัดหมายกัน เดี๋ยวต้องคุยกัน แต่คุณแม่เขานัดไว้เรียบร้อยแล้ว”
โอ๊ค : “ต้องขอบคุณพี่ๆ สื่อมวลชนทุกคนจริงๆ ผมเป็นตัวแทนครอบครัวเลย ผมจัดการอยู่หลังบ้าน ผมเห็นหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมเป็นคนจองวัด เป็นคนจองศาลาที่ใหญ่ที่สุดของวัดบัวขวัญแล้ว คือเก้าอี้ไม่พอ ขนมาทั้งวัดแล้วก็ไม่พอ แขกมาร่วมงานเยอะมาก จนถึงขนาดมีแขกที่ต้องยืน พวงหรีดเราขนขาตั้งพวงหรีดมาทั้งวัดแล้วก็ไม่พอ เพื่อนๆ ทั้งในวงการ นอกวงการ ให้กำลังใจมาเยอะมาก ผมอยากจะกราบขอบพระคุณพี่ๆ ทุกคนแทนครอบครัวจริงๆ ที่ รักเพื่อนผมครับ”
ขอบคุณแฟนๆ ทุกคน ผู้มาร่วมงานทุกท่าน แล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านด้วยนะครับ ขอบคุณจากหัวใจอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะว่ามีแฟนคลับที่บินมาจากต่างประเทศ ซื้อตั๋วเครื่องบิน บินมาเลย เพื่อที่จะมาร่วมงาน ลงเครื่องปุ๊บก็มาถึงงานเลย แล้วก็มีน้องๆ ที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์มาก ก็เอาเงินเก็บที่ตัวเองมีเนี่ยนั่งรถทัวร์มา เพื่อจะมาหาพี่เต้ของเรา ก็เลยรู้สึกขอบคุณทุกท่าน ทุกคนจริงๆ แล้วก็ขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านด้วยจริงๆ ครับ”
เผยเลขรถ - เลขโลง เชื่อ “เต้” จะมอบความสุขและรอยยิ้มให้ทุกคน
หยวน : “พอดีผมเป็นคนจัดการเรื่องโลง ผมมีเลขโลงของพี่เต้อยู่ครับ ก็ได้แต่บอกพี่เต้ว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่ เผื่อว่าพี่เต้ครับ เราอยากให้พี่เต้ได้มอบความสุข มอบรอยยิ้ม ให้กับแฟนๆ ทุกคน ไม่อยากให้จากไปด้วยความอาลัยเสียใจอย่างเดียว ผมก็เก็บรูปนั้นเอาไว้ แล้วผมก็จะเอาไปลง ก็แล้วแต่ใครจะเห็นเป็นอะไร ผมก็ไม่รู้ แต่ผมก็รู้สึกว่าเพื่อนผมศักดิ์สิทธิ์ ผมรู้สึกแบบนั้น เพราะว่าแม้กระทั่งเราเองเนี่ยก็ยังต้องแต่งชุดสีขาวมาในวันนี้ คือผมก็รู้สึกว่าเออ อยากให้พี่เต้แบบมอบความสุข มอบรอยยิ้ม ให้มันเกิดความสบายใจบ้าง ก็เดี๋ยวจะลงเองนี่แหละครับ จริงๆ ผมลงไปแล้วคลิปหนึ่ง
รถที่ไปรับพี่เต้ พี่เต้ก็เป็นคนเลือกเอง เพราะคุณแม่เป็นคนบอกเอง ผมเป็นคนประสานงานเรื่องรถที่จะไปรับ รถที่จะไปรับเนี่ย ก็ต้องเป็นรถที่พิเศษ เป็นรถโควิด ก็คือเป็นรถที่มีห้องเย็นอยู่ในนั้นด้วย เขาเลือกคันนั้นเอง แล้วคันนั้นก็มีเลขอะไรชัดเจน ส่วนเลขโลงเนี่ย คือวันนั้นผมถ่ายหนัง แล้วเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึ๊งที่ประสานงาน เขาส่งมาให้ผมว่าพี่หยวน เนี่ยพี่เต้เขาให้อันนี้มานะ ก็เลยบอกเออ ได้ เดี๋ยวรอเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน เพราะตอนนี้มันไม่เหมาะจริงๆ เดี๋ยวพอเรื่องนี้จบปุ๊บ ก็จะให้พี่เต้ลองดูครับ ว่าใครจะได้รับโชคดีจากพี่เต้ไปเป็นความสุข”