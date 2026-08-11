อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่ม! “HENRY LAU” เตรียมบินลัดฟ้าเสิร์ฟคอนเสิร์ตเดี่ยวในไทย 28 พ.ย. นี้ ในงาน HENRY LAU 2026 “ENJOY THE SHOW” WORLD TOUR — BANGKOK

สิ้นสุดการรอคอยของแฟนๆ ชาวไทย เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกอย่าง “HENRY LAU” เตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันส์และสะกดทุกสายตาอีกครั้งในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ “HENRY LAU 2026 “ENJOY THE SHOW” WORLD TOUR — BANGKOK” ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18:00 น. ณ ไอเดีย ไลฟ์, บราโว่ บีเคเค (Idea Live, Bravo BKK) ภายใต้การดูแลของผู้จัดมืออาชีพอย่าง GLOBALL LIVE และ iMe Thailand ที่พร้อมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์ทางดนตรีที่เหนือระดับและเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ
สำหรับเวิลด์ทัวร์ในครั้งนี้ HENRY LAU พร้อมแล้วที่จะขนโชว์สุดอลังการ และโปรดักชันสุดล้ำที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ โดยผู้ชมจะได้เพลิดเพลินไปกับทักษะทางดนตรีรอบด้านอันเป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานกับการแสดงสดที่เปี่ยมล้นไปด้วยคาริสมาและพลังขับเคลื่อนอันทรงเสน่ห์ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของทัวร์ที่อยากชวนให้ทุกคนมาร่วม “ENJOY” และสนุกสนานไปกับโชว์ที่ทุกบทเพลงจะทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวแสนพิเศษ และทำให้ทุกช่วงเวลาบนเวทีกลายเป็นความทรงจำร่วมกันระหว่างเขากับแฟนๆ ที่ไม่มีวันลืมเลือน
งานนี้ใครที่อยากไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนที่แสนวิเศษ เตรียมตัวล็อควันกดบัตรกันให้ดี โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางช่องทางจำหน่ายบัตร Thaiticketmajor, Fantopia, Maiseat & Damai และ Trip.com บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาท ติดตามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok: imethailand หรือ X และ Instagram: ime_th ทุกช่องทาง แล้วเตรียมตัวมาร่วมสนุกและสัมผัสความมหัศจรรย์ของเสียงดนตรีไปพร้อมกับ HENRY LAU ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน