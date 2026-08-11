ภาพจริง ไม่ใช่เอไอ! “หนุ่ม กรรชัย - เบียร์ เดอะวอยซ์ - หมอของขวัญ” จับมือเคลียร์ใจกันแล้ว ปิดตำนานดรามา

ดูไม่ผิดจ้า ภาพจริงไม่ใช่เอไอ กับการรวมตัวกันของคู่กรณี ตำนานอาหวัง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” กับ “เบียร์ เดอะวอยซ์” และตำนานคำผวน “น้องบวย....หัว... “หมอของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์” วันนี้จับมือหย่าศึกเคลียร์ทุกคดี นับ 1 รักกันแล้ว โดยเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ของหมอของขวัญ เผยภาพประวัติศาสตร์ พร้อมข้อความว่ามีการขอโทษและปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
“คนที่ไม่เคยเจอกัน รับสารจากคนนั้นทีคนนี้ทาง แปลความไปต่างๆ แล้วมาแรงใส่กัน ทั้งๆที่ชีวิตจริงไม่ได้มีเรื่องกันเลย วันนี้พี่หมอกับพี่หนุ่มได้มาเจอน้องเบียร์ ก็เคลียร์ใจกัน อะไรล่วงเกินกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ก็ขอโทษกันปรับความเข้าใจ เพราะบางครั้งตัวหนังสือมันไม่มีเสียง เราเลยเติมแต่งอารมณ์กันไปต่างๆนานา พอมาเจอหน้าปรับความเข้าใจ จากวันนี้ก็คงไว้แต่มิตรภาพที่ดี❤️” ทำแฟนๆ แห่เมนต์สนั่น ไม่คิดว่าจะได้เห็น คิดว่าตาฝาด , คิดว่าเอไอ ฯลฯ