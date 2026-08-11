FTISLAND ดิวะ! ประกาศก้องความมันส์สมศักดิ์ศรีตำนานความร็อกที่ยังมีลมหายใจ ใน ‘2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ‘FaTe’ in BANGKOK’

การรอคอยที่คุ้มค่าที่สุด! กับการกลับมาให้พรีมาดอนน่าไทย (Primadonna: ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ได้เติมพลังดนตรีอย่างเต็มอิ่ม ในคอนเสิร์ต ‘2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ‘FaTe’ in BANGKOK’ ของศิลปิน K-ROCK ระดับตำนาน FTISLAND (เอฟที ไอส์แลนด์) โดยผู้จัดไฟแรงที่ควรค่าแก่การจับตามอง O.N worldwide ที่เนรมิตพื้นที่แห่งการฟื้นคืนจิตวิญญาณของชาวร็อกให้เกิดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
ความสุข ความผูกพัน ตลอด 19 ปีถูกเติมเต็มด้วยเอเนอร์จี้เกินร้อย! พร้อมประกาศก้องว่าพวกเขา FTISLAND ยังอยู่ตรงนี้เสมอ พร้อมเขียนประวัติศาสตร์แห่งดนตรีและเสียงเพลงของพวกเขาให้มีมนต์ขลังมากยิ่งขึ้น ด้วยเวทีการแสดงที่สด ใหม่ เหนือความคาดหมาย ให้ตราตรึงใน ‘FaTe’ นี้ จาก 3 สมาชิกวง นำโดย “อีฮงกี” นักร้องนำผู้มีเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ “อีแจจิน” มือเบสสุดวิชวล และ “ชเวมินฮวาน” มือกลอง
เปิดโชว์แรกให้ชาวเกาะได้เปิดโสตประสาทด้วยความตื่นเต้น การเปิดตัวอย่างลึกลับของ “ฮงกี” และการปรากฏตัวของ 2 หนุ่ม แจจินและมินฮวาน พร้อมด้วยเพลงแรกที่กระชากความสนุกให้เริ่มขึ้นทันที กับ SATISFACTION (KOR Ver.) ตามมาด้วย HOURGLASS และ Sage ที่ทั้งโปรดักชัน แสง สี เสียง และการเพอร์ฟอร์แมนซ์ดนตรีสด เสียงร้องทรงพลังของฮงกีประสานกับแจจิน บอกได้ทันทีว่านี่แหละ คอนเสิร์ต FTISLAND ที่แฟนๆ คิดถึง
ก่อนที่พวกเขาจะทักทายชาว “พรีมาดอนน่า” ที่ยังคงตื่นตากับบรรยากาศใหม่ๆ ที่พวกเขาตั้งใจเนรมิตขึ้นมา บอกความตั้งใจโดย “ฮงกี” ว่า “ทุกเพลงที่พวกเราเตรียมมาวันนี้เป็นข้อความที่พวกเราอยากจะสื่อถึงทุกคน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องร้องตามและร่วมสนุกไปพร้อมกันนะครับ” ก่อนจะตบท้ายเป็นภาษาไทยว่า “เก่งจังเลย” แล้วรันความสนุกกันต่อ กับ LIMITLESS และ Starlight ที่ฮงกีวิ่งลงไปไฮป์ชาวเกาะตั้งแต่ด้านหน้าเวทีไปจนถึงสุดปลายฮอลล์
เติมพลังใจพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาเติมความร็อกกันต่อ กับเพลง No.3 (JP ver.) และ Broken เสิร์ฟดนตรีและเพลงยุคใหม่แบบอัดแน่นมาแล้ว ถึงเวลาให้ชาวเกาะได้ผ่อนคลายกับเพลงที่คุ้นใจ ฟังแบบสบายๆ ด้วยดนตรีแบบอะคูสติก กับ Love Love Love ที่ทุกคนต้องร้องตามด้วยฟีลลิ่งเศร้าเท่านั้น! ต่อด้วย Thunder, Cloud ที่มีจังหวะปรบมือของทุกคนคลอไปด้วยกัน และ Rising Star ที่พรีมาดอนน่าไทยถูกศิลปินแซวไม่หยุดเพราะร้องเพลงไม่ตรงคีย์!
ดนตรีเดือดขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันช่วงทอล์กจากพวกเขาก็ทำเอาชาวเกาะขำหน้าสั่น เรียกว่าเอ็นจอยโมเมนต์ทุกวินาที ทั้งในเพลง Summer Night’s Dream และ Falling Star ที่พวกเขาสลับกันลงมาวิ่งไปรอบๆ ฮอลล์ ซึ่งจังหวะนี้นอกจากความวิชวลของพวกเขาในระยะประชิด ยังได้เห็นฮงกีสลับไปตีกลองและเล่นเบส ขณะที่แจจินก็ทำหน้าที่รัวกีตาร์ ทำให้เวทีนี้สนุกมากยิ่งขึ้น
ความมันส์เกินพิกัดที่อะไรก็ยั้งไม่อยู่ ณ คอนเสิร์ตแห่งนี้ นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปชาวพรีมาดอนน่าไทยนั่งไม่ติดเก้าอี้ ออกโบยบินไปกับดนตรีที่หนักแน่นของพวกเขา ทั้ง PRAY, GIANTS และ THUNDERSTORM ก่อนจะมาถึงช่วงเวลาซาบซึ้ง ในเพลง ARIGATO ที่ทุกคนพร้อมกันชูโปรเจกต์ดาวสีเหลือง ที่มีข้อความของแฟนๆแต่ละคนเขียนเอาไว้ เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่มอบให้หนุ่มๆ FTISLAND เก็บไปเติมพลังใจกันต่อ
จากนั้นดาวสีเหลืองอร่ามก็ถูกโบกสะบัดพลิ้วไหวไปตามดนตรีที่ทั้งหนักแน่นและทรงพลัง มันส์กันต่อแบบนันสต็อปไปจนจบช่วงเวลาอังกอร์ นับตั้งแต่ Champagne, Love in the City, Freedom และ LET’S SEIZE THE DAY
เป็นการปิดจบคอนเสิร์ตที่แฟนๆ นั่งไม่ติดเก้าอี้ พร้อมกระโดดและร้องตามอย่างสุดเสียงไปกับทุกบีตที่ FTISLAND ส่งมาถึง จนวินาทีสุดท้ายที่พวกเขารวมตัวโค้งขอบคุณ เสียงร้องเชียร์ยังคงดังกึกก้องทั่วทั้งฮอลล์ เป็นสัญญาณว่าแฟนๆ พรีมาดอนน่าชาวไทย พร้อมออกเดินทางไปสู่ปีที่ 20 กับ FTISLAND ให้สมกับความทุ่มเทในการยืนหยัดในการเป็น “ศิลปิน” ของพวกเขา ที่มอบทั้งพลังงานความสุข ประสบการณ์ที่คุ้มค่าทุกวินาทีที่ได้ฟังเพลงจากดนตรีและเสียงร้องจากพวกเขา สมกับการเป็นตำนาน K-ROCK ที่ลมหายใจนี้ช่วยต่อชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนเพลงของพวกเขาเสมอมาและตลอดไป