เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม! “KATY PERRY” ส่งภาพยนตร์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ “THE LIFETIMES TOUR - LIVE FROM PARIS” ฉายในโรงภาพยนตร์และระบบ IMAX ทั่วโลก เริ่ม 2 กันยายนนี้!

แฟนเพลงชาวไทยและเหล่า KatyCats เตรียมสัมผัสปรากฏการณ์ความสนุกระดับโลก เมื่อภาพยนตร์คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ “Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris”เตรียมจ่อคิวเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกและในระบบ IMAX® ครอบคลุมกว่า 70 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในวันที่ 2 กันยายน 2569 นี้ แบบจำกัดช่วงเวลาเท่านั้น!
หลังจากเปิดตัวอย่างงดงามและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามในเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลก Tribeca Festival 2026 ค่าย Trafalgar Releasing ร่วมกับ 10 Lives Studios พร้อมแล้วที่จะนำความประทับใจจากโชว์สุดอลังการของป๊อปสตาร์ตัวแม่ระดับโลก Katy Perry มาเนรมิตลงบนจอยักษ์ ภาพยนตร์เรื่องนี้บันทึกภาพจากการแสดงที่บัตรขายหมดเกลี้ยง (Sold Out) ทั้ง 2 รอบ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงทัวร์คอนเสิร์ต The Lifetimes Tour เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
การันตีความยิ่งใหญ่ด้วยฝีมือการกำกับของ Paul Dugdale ผู้กำกับภาพยนตร์คอนเสิร์ตชื่อดัง โดยใช้กล้องถ่ายทำคุณภาพสูงมากกว่า 60 ตัว เพื่อเก็บภาพทุกมิติทั้งบนเวที เหนือที่นั่งผู้ชม และเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งจะพาแฟนๆ ก้าวข้ามการชมคอนเสิร์ตแบบเดิมๆ สู่ประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟ (Immersive Experience) เสมือนได้เข้าไปยืนอยู่ใจกลางการแสดง ไม่ว่าจะเป็นช็อตการบินเหนือดนตรีกลางอารีนา การโชว์ร้องเพลงแบบกลับหัว หรือการโลดแผลงบนผีเสื้อยักษ์มีติดและกายกรรมสุดท้าทาย
ภาพยนตร์คอนเสิร์ตความยาว 132 นาทีนี้ อัดแน่นไปด้วยลิสต์เพลงฮิตระดับตำนานที่แฟนๆ ร้องตามได้ทุกท่อน ไม่ว่าจะเป็น “Teenage Dream,” “California Gurls,” “Dark Horse,” “Roar,” “Firework” รวมถึง “The One That Got Away” เพลงฮิตที่กลับมาสร้างปรากฏการณ์ไวรัลกระหึ่มโลกอีกครั้งในปี 2569 จนไต่ขึ้น Top 10 บนชาร์ต Spotify Global Top 50 และดันให้ Katy Perry มียอดผู้ฟังต่อเดือนบน Spotify ทะลุ 91 ล้านคน สูงสุดในชีวิตการทำงานของเธอ พร้อมด้วยฟุตเทจเบื้องหลังสุดพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
Kymberli Frueh รองประธานฝ่ายจัดซื้อคอนเทนต์จาก Trafalgar Releasing กล่าวว่า "The Lifetimes Tour ของ Katy Perry เป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่เกินบรรยาย และภาพยนตร์เรื่องนี้ได้บันทึกทุกพลังงานของคอนเสิร์ตไว้ได้อย่างครบถ้วน นี่เป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งแฟนคลับรุ่นเก๋าและแฟนเพลงใหม่จะได้สัมผัสประสบการณ์โชว์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดร่วมกันบนจอภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุด"
ขณะที่ Daniel E. Catullo III โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ กล่าวเสริมว่า "มีแฟนๆ กว่า 1 ล้านคนได้สัมผัสทัวร์นี้แบบสดๆ และตอนนี้อีกหลายคนกำลังจะได้เห็นมันในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนจอยักษ์ กระแสตอบรับจากงาน Tribeca Festival นั้นน่าทึ่งมาก ทั้ง Katy แดนเซอร์ และแฟนๆ ต่างร้องและเต้นไปด้วยกันตลอดการฉาย หนังเรื่องนี้เปรียบเสมือนจดหมายรักที่ Katy ตั้งใจมอบให้กับแฟนเพลงของเธอทุกคน"
สำหรับเวิลด์ทัวร์ The Lifetimes Tour ในปี 2568 ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในทัวร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งปี โดยตระเวนเปิดแสดงถึง 91 รอบ ใน 23 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก ทำยอดขายบัตรได้มากกว่า 1,058,950 ใบ และกวาดรายได้ไปกว่า 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แฟนๆ ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม! เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมภาพยนตร์คอนเสิร์ต “Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris” แล้ว สามารถตรวจสอบรอบฉาย รายชื่อโรงภาพยนตร์ และจับจองที่นั่งได้ที่ www.katyperryconcertfilm.com