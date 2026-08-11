ช่อง 7HD เปิดสตูดิโอรายการใหม่ป้ายแดง“รสแลกเงิน” “สสส.” ร่วมหนุน “เฮลิโคเนีย” ปั้นเสิร์ฟความสนุกพร้อมสุขภาพ

ช่อง 7HD เปิดสตูดิโอต้อนรับสื่อมวลชน พาชมเบื้องหลังการผลิตรายการใหม่แกะกล่อง “รสแลกเงิน” สัมผัสบรรยากาศจริงการถ่ายทำ พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพสุดพิเศษจากฝีมือเชฟผู้เข้าแข่งขัน ก่อนเตรียมลงจอให้ชมทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้
พร้อมลงจอแล้ว สำหรับรายการใหม่ชื่อสะดุดหู “รสแลกเงิน” ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ช่อง 7HD และ บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ผลิตขึ้น เพื่อส่งต่อแนวคิดการเลือกรับประทานอาหารที่อร่อย คุ้มค่า และดีต่อสุขภาพ ผ่านการแข่งขันที่ทั้งสนุก เข้มข้น และเต็มไปด้วยสาระด้านโภชนาการ
หลังจากเรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลมากมาย ต่างจับตารายการน้องใหม่ที่ขึ้นชื่อว่าผลิตโดย เฮลิโคเนีย ต้องเป็นรายการแข่งขันทำอาหารที่น่าติดตามแน่นอน ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ช่อง 7HD จัดงาน Media Exclusive Group Interview & Studio Tour รายการ “รสแลกเงิน” พร้อมเปิดสตูดิโอต้อนรับสื่อมวลชน โดยมี กาย-สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร จากรายการ มีเรื่องต้องคุย รับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดงาน
โดยบรรยากาศงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งร่วมทำหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินของรายการ พร้อมด้วย คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD และ คุณกิติกร เพ็ญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ร่วมพูดคุยถึงความตั้งใจในการสร้างสรรค์รายการที่ผสานความบันเทิงเข้ากับการส่งเสริมสุขภาพของคนไทย
นอกจากนี้ยังมี เชฟอ๊อฟ-ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ แชมป์คนแรกจากรายการ The Next Iron Chef Thailand ปี 2019 และ เชฟกอล์ฟ-สัญญา ธาดาธนวงศ์ พิธีกรจากรายการ The Restaurant Warพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บ, The Spoon ช้อนทองคำ
ในฐานะคู่พิธีกรรายการรสแลกเงิน มาร่วมถ่ายทอดเบื้องหลัง ที่มาที่ไปของรายการแข่งขันทำอาหารรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้วัดกันเพียงรสชาติ แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการและการปรุงอาหารอย่างพอดี
หลังจบการพูดคุย สื่อมวลชนได้ร่วมเยี่ยมชมสตูดิโอถ่ายทำจริงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมชมฉากสำคัญและเบื้องหลังการทำงานของทีมผลิตอย่างใกล้ชิด โดยมีคุณกิติกร เพ็ญโรจน์ นำชมด้วยตัวเอง ก่อนปิดท้ายด้วยการร่วมชิมเมนูสุขภาพสุดพิเศษ 2:1:1 ช่วยลดพุง ลดโรคได้ หนึ่งในเมนูโจทย์การแข่งขันของรายการ ที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ รังสรรค์โดย เชฟใบตอง-กมเลศ ฤทธิ์เดชา อดีตผู้เข้าแข่งขันคุ้นหน้ากันดีจากรายการ Hell’s Kitchen Thailand Season 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการรสแลกเงิน
รสแลกเงิน รายการแข่งขันทำอาหารรูปแบบใหม่ ที่รวมสุดยอดนักปรุงจากหลากหลายเวทีประชันฝีมือ ภายใต้โจทย์การ ลดปรุง แต่ไม่ลดความอร่อย พร้อมคำนึงถึงหลักโภชนาการที่ดี เพื่อแลกกับเงินรางวัล ท่ามกลางกติกาและเกมการแข่งขันที่ชวนลุ้นทุกตอน
เตรียมร่วมลุ้นไปกับการแข่งขันที่ทั้งสนุก ได้สาระ และอาจเปลี่ยนมุมมองการกินของคุณไปตลอดกาล ในรายการ “รสแลกเงิน” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคมนี้ ทางช่อง 7HD กด 35 และรับชมย้อนหลังได้ทางเน็ตฟลิกซ์
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