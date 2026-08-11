กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดโครงการ “SCIP” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนักเขียนบทไทยสู่อุตสาหกรรมคอนเทนต์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนักเขียนบท เพื่อยกระดับบุคลากรไทย สู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี และแอนิเมชัน (Thailand Screenplay to Content Industry Program: SCIP) ดำเนินโครงการโดย บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคละครวิทยุจนถึงยุคแพลตฟอร์มดิจิทัล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “บท” ในฐานะจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์คอนเทนต์
จึงนำประสบการณ์และองค์ความรู้มาร่วมพัฒนานักเขียนบทไทย ผ่านกิจกรรมอบรมที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะการสร้างสรรค์บท และการพัฒนาผลงานอย่างเข้มข้น โดยผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร ที่มีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถต่อยอดศักยภาพและผลงาน สู่การทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น.
นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ ซึ่งมีคุณจิตรลดา กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ ณ โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย กรุงเทพ ฯ โดยโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ Intensive Class การอบรมเพื่อวางรากฐานความรู้ด้านการเขียนบทโดยวิทยากรไทย, Immersive Program การพัฒนาบทและผลงานอย่างเข้มข้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรชั้นนำในอุตสาหกรรมคอนเทนต์จากประเทศไทยและเกาหลีใต้ รวมถึงกิจกรรม Pitching เวทีนำเสนอโปรเจกต์ที่ผ่านการพัฒนาต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดผลงานสู่การผลิตจริง
สำหรับการอบรม Intensive Class ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2569 ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ และเจาะลึกการเขียนบทใน 4 Genresได้แก่ Horror / Thriller, Drama, Comedy และ Action โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ (Horror / Thriller), อาจารย์ภาส พัฒนกำจร (Drama), อาจารย์รังสิมา อัคราวิวัฒน์ (Comedy) และอาจารย์ชาญชนะ หอมทรัพย์ (Action) ผ่านหัวข้อที่ครอบคลุมตั้งแต่ “Trend ของบทภาพยนตร์ ซีรีส์ และละครโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน” “Genre Study” “การเขียนบทแบบ Plot-Driven” “การเขียนบทแบบ Character-Driven” “หลักการเขียนบทสำหรับ New Media และ Platform ต่าง ๆ” ไปจนถึง “ประสบการณ์ในการเขียนบทของวิทยากรทั้ง 4 Genres” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวทางและกลวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันในแต่ละ Genre และนำไปต่อยอดการพัฒนาผลงานของตนเอง
พร้อมได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย อาริยวงศ์ษา (อาร์ม) ผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ บริษัท ทำสตูดิโอ19 จำกัด ในฐานะวิทยากรพิเศษ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองการเล่าเรื่องสำหรับสื่อยุคใหม่
ภายหลังจากกิจกรรม Intensive Class โครงการจะเดินหน้าสู่กิจกรรม Immersive Program ซึ่งเป็นการพัฒนาผลงานเชิงลึก โดยแยกตาม 4 Genres ได้แก่ Horror / Thriller, Drama, Comedy และ Action ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรชั้นนำในอุตสาหกรรมคอนเทนต์จากประเทศไทยและเกาหลีใต้ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง ตลอดจนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาบทและโปรเจกต์ของผู้เข้าร่วม เพื่อเปิดมุมมองการสร้างสรรค์จากทั้งอุตสาหกรรมไทยและเกาหลี พร้อมยกระดับผลงานในแต่ละ Genre ให้มีความแข็งแรงและมีความพร้อมสำหรับการต่อยอด
สู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป
โปรเจกต์ที่ร่วมพัฒนาและผ่านกระบวนการคัดเลือกภายใต้โครงการ SCIP จะได้รับการส่งเสริมโอกาสในการนำเสนอผลงานผ่านกิจกรรม Pitching ต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้มีบทบาทสำคัญ ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เพื่อเชื่อมโยงผลงานสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดบทและโปรเจกต์ที่ได้รับการพัฒนาตลอดโครงการ ไปสู่การพัฒนา การลงทุน และการผลิตจริงในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของโครงการ ฯ ผ่าน:
Facebook: SCIP
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TikTok: SCIP
Instagram: @scip_official