รมช.เกษตรฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.กษ. เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ สชป.4

นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายอภินันทร์ จ่าพันดุง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายนครินทร์ วงศ์ฟูเฟื่องขจร ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายวสันต์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโครงการสร้าง นายโชค พรินทรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 นายวัชรดุลย์ ธนามี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ
นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 กล่าวว่า สำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานที่รับผิดชอบพื้นที่ ได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ควบคู่กับการเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานที่สำคัญให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำและเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตร
นอกจากนี้ ยังได้เร่งเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน โดยบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ การวางแผนระบายน้ำ และการติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ขณะเดียวกันได้จัดทำแผนการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานชลประทานที่ 4 จะดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเต็มกำลัง พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน