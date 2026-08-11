“ก้อย อรัชพร” ไม่ขอตอบหวาน “ทิม พิธา” แต่รับเซอร์ไพรส์แฟนใส่ใจ นัดแฟนเพื่อนซื้อดอกไม้ให้เหมือนกัน

“ก้อย อรัชพร” ไม่ขอตอบหวาน“ทิม พิธา” เล่าโมเมนต์เซอร์ไพรส์ ทิมคุยกับแฟนเพื่อน “นัตตี้-ดรีม” นัดกันซื้อดอกไม้ร้านเดียวกัน แบบเดียวกันในวันงานกาล่าละครเวที ชมน่ารัก ใส่ใจ ถ่ายภาพออกมาสวยดูดีมากๆ
ทำเอาชาวเน็ตชื่นชมในความใส่ใจของหนุ่มๆ 3 สาว “ก้อย-นัตตี้-ดรีม” ที่นัดกันสั่งดอกไม้ร้านเดียวกัน ช่อแบบเดียวกัน เพื่อนำมามอบให้แฟนในวันกาล่า ละครเวที ดาราลัย ในงาน ชมซีรีส์ดรามาพีเรียด “แดง ไบเล่ย์” รอบปฐมทัศน์ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร”ได้ออกมาเล่าว่าเป็นอะไรที่น่ารักดี แสดงถึงความใส่ใจ โดยแฟนหนุ่ม “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นต้นคิด แต่ไม่ขอตอบเรื่องสวีตแฟน
“เป็นความน่ารักของเขา หนุ่มๆ มาในรอบกาล่าเขาก็คิดว่าเขาคงต้องให้ดอกไม้ พอมันเป็นโปรเจกต์ของเราสามคน ถ้าสมมติถ่ายเรียงกัน บางคนอาจจะอินดี้ให้ดอกเดียว บางคนมาร้อยดอก เขาก็กลัวว่าอาจจะมีใครบางคนในเรานอยด์ได้ ก็เลยกลายเป็นว่าเขาสามคนไปคุยกันเอง ไปจัดการกันเอง เลยรู้สึกว่าน่ารัก ดูมีคาแรกเตอร์ของตัวเอง”
ตอนนั้นชุลมุนเลยไม่ได้สังเกตดอกไม้ของเพื่อนๆ เพิ่งมารู้ตอนที่ “ทิม พิธา” มาบอกและเพื่อนก็มาเล่า
“ณ ตอนนั้นมันชุลมุนวุ่นวาย แต่พอเอารูปมาเรียงก็เลยได้มาคุยกัน พี่เขาบอก นัตตี้ (นันทนัท ฐกัดกุล) มาทักเรื่องนี้อีกที ก็เป็นเรื่องที่น่ารัก เป็นความใส่ใจของทั้งสามคน ที่คิดเรื่องนี้ ก้อยเองยังไม่เคยคิดเลย ก็เซอร์ไพรส์ว่าเขาไปคุยกันตอนไหน เขาคุยกันทางไหน พอรู้ว่ามีสิ่งนี้ ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆ ดอกไม้ก็บอกคาแรกเตอร์ของแต่ละคน อย่างก้อยไฮเดรนเยียเป็นดอกที่ก้อยชอบ พี่เขารู้อยู่แล้ว คือแต่ละช่อก็เป็นดอกไม้ที่แต่ละคนชอบ มันดันดูไปในสีและทิศทางเดียวกับชุดที่ใส่ น่ารักมากๆ ทั้ง 3 คนเลย”
เผยคนต้นคิดคือ “ทิม พิธา”
“คนต้นคิดคือพี่ทิม เขาไปนัดกัน คุยกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหม ก้อยว่าเขาทำด้วยความคิดที่เซฟตัวเอง เป็นความใส่ใจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเซฟตัวเองและเป็นเรื่องที่สะดวก สำหรับผู้ชายทั้ง 3 คน สามัคคีดีกว่าทางนี้มันง่ายและน่ารักดี ภาพรวมมันให้ความรู้สึกใส่ใจ ดูแบ่งคาแรกเตอร์ได้โดยไม่รู้สึกว่าอะไรมันมากกว่ากัน ซึ่งจริงๆ เขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันขนาดนั้น ภาพออกมาสวยเลย ดูดีมากด้วย”