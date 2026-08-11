เทวดาของแม่ “แม่เต้ ดราก้อนไฟว์” ยอมรับไม่เหลือใครแล้ว แต่จะอยู่ให้ได้ “น้ำแข็ง” กลั้นน้ำตา ขอบคุณเข้ามาในชีวิต (คลิป)

บรรยากาศในพิธีฌาปนกิจ “เต้ ธามัน เต้พันธ์” หรือ “เต้ ดราก้อนไฟว์” วันที่ 11 ส.ค. 2569 เต็มไปด้วยความโศกเศร้า มีคนในวงการบันเทิง ครอบครัว และแฟนคลับที่มาร่วมส่งเจ้าตัวเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้าย โดย “คุณแม่ดารา เต้พันธ์” คุณแม่ของเต้ และ “น้ำแข็ง วลัยพรรณ ศรีนะภาพรรณ” แฟนสาว ได้เปิดใจถึงความสูญเสียครั้งใหญ่
คุณแม่ : “วันนี้แม่เห็นญาติผู้ใหญ่ ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งกลุ่มเพื่อนแม่ เพื่อนๆ ของลูก มาในวันนี้เยอะมาก แม่เป็นคนเหนือ แม่อยากจะฝากคำพูดไว้อันหนึ่ง คนเหนือนั้นเชื่อในเรื่องของ มิตรแก้วสหายคำ เพราะว่าทุกคนที่มานี่ เป็นมิตรแก้วสหายคำของเต้ทั้งนั้นเลย แล้วแม่ก็ยังเชื่ออีกอย่างหนึ่ง ในเรื่องของ เจ้ากรรมนายเวร เมื่อก่อนเวลาแม่นึกถึงเจ้ากรรมนายเวร แม่จะนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว คือเจ้ากรรมนายเวรของเรา แต่ความจริงนั้นแม่ไปอ่านหนังสือ แม่ก็เลยคิดว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้น ไม่ใช่แค่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นอะไรต่างๆ นานาที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าคน ไม่ว่าสัตว์ ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ใครที่ทำดีกับเรา นั่นคือเราทำเวรทำกรรมกับเขามาดี แต่ถ้ามีใครบ้างที่มารบกวนเรา เราก็อาจจะทำหรือรบกวนเขาเมื่อชาติที่แล้ว
แต่ในวันนี้แม่เห็นว่ามากันมากมายนี่ เจ้ากรรมนายเวรที่เต้ได้กระทำมา ทำให้ทุกคนมามากมายในวันนี้ ก็แสดงว่าเต้คงจะทำกรรมดีไว้กับทุกๆ ท่าน แม่ก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ ทั้งแกรมมี่ ทั้งผู้สื่อข่าว ทั้งเพื่อนๆ ทั้งน้องๆ ที่เป็นแฟนคลับ มีน้องอยู่คนหนึ่งเพิ่งบินมาถึง บอกมาจากไต้หวัน แม่ก็เลยรู้ว่าเต้มีคนรักมากๆแม่ขอบคุณทุกคนนะคะ”
เผยลูกชายเป็นเทวดาของแม่ ไม่เคยทำให้เจ็บช้ำ
คุณแม่ : “ความรู้สึกของแม่นะคะ แม่มีความรู้สึกว่า เต้เป็นเทวดาของแม่ ซึ่งมันอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัว คนเป็นแม่ ย่อมรักลูก ดูลูกเป็นเทวดา แล้วแม่ก็ดูว่าเต้ เป็นเทวดาของแม่ เต้ดูแลเอาใจใส่แม่ ตั้งแต่เด็กจนโตมา เขาไม่เคยเถียง ไม่เคยขึ้นเสียง แทบจะไม่ทำให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจ ตั้งแต่เด็กมาจนโต แล้วยิ่งเขาโตขึ้นมานี่ การพูดจามันอาจจะน้อยลงไปแต่ว่าการแสดงของเขานั่นสม่ำเสมอ พอแม่อายุมากขึ้นมา แม่มีเพื่อนมาก มีหลายกลุ่ม แล้วแม่ชอบเที่ยว ที่แม่ชอบเที่ยวเพราะแม่มีเพื่อนมาก แล้วทุกคนก็ดูแลเอาใจใส่แม่ ถ้าแม่บอกเต้ว่าแม่จะไปเที่ยวนะ เขาดีใจ เพราะว่าคุณแม่ได้เที่ยว แล้วเขาก็จะเตรียมเสื้อผ้า เตรียมกระเป๋าให้
แล้วเขาก็อยู่กับน้องน้ำแข็งอย่างมีความสุข เขามีความสุขมากกับการอยู่กับน้ำแข็งนะคะ ทั้งคุณแม่น้ำแข็ง และน้องของน้ำแข็ง เป็นครอบครัวที่ดูแลอย่างอบอุ่น เต้มีความสุขมาก บางทีเต้เขาก็ไม่ได้มาหาแม่ เขาก็จะโทรศัพท์มาบ่อยๆ ก็จะคุยกันแต่พอคุยจบ เขาก็จะพูดว่าคุณแม่ครับ เต้รักคุณแม่นะ เขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ เต้…รองเท้าแม่มันเดินไม่สะดวกนะลูก เขาก็จะพาไปเลือก ให้แม่นั่งอยู่แล้วเขาก็จะไปเลือกมา แม่ครับอันนี้ลองใส่ดูไหม แม่ลองเดินดู มันสะดวกไหม”
เผยถึงวันนี้ไม่เหลือใครแล้ว แต่ยังมีลูกๆ ดราก้อนไฟว์อยู่เคียงข้าง ต้องอยู่ให้ได้
“ในวันที่ไม่มีลูกชายแล้ว วันแรกแม่ตั้งสติไม่ได้นะคะ แม่มีความรู้สึกว่าแม่ไม่มีอะไรเหลือเลย คุณพ่อเต้ก็ไปนานแล้ว แล้วเต้ก็ไปอีก ไม่มีเหลือใครเลย ไม่เหลือใครแล้ว แต่พอแม่มาเจอแอนดี้ (แอนดี้ เขมพิมุก) เจอหยวน (นิธิชัย ยศอมรสุนทร) แล้วเต๋า (อดิศร อรรถกฤษณ์) กับโอ๊ค (สกรรจ์รณ เชาวน์รัตน์) เขาก็ติดต่อมา ว่าเขามีธุระที่มาไม่ได้ หยวนก็มีธุระ แต่พี่แอนดี้นี่ประกบแม่ ให้ข้อคิดแม่ตลอดเวลา แม่ก็เลยคิดว่าถึงแม่ไม่มีสามี ไม่มีลูก แม่ก็ยังมี มีลูก มีเพื่อน เวลาไปไหนนี่ ทุกคนก็เต็มใจที่จะประคับประคองแม่แม่มีลูกที่ดี มีคนรอบข้างที่ดี มีน้องที่ดี แม่ถึงคิดว่าแม่ต้องอยู่ได้ แม่ต้องอยู่ให้ได้ แล้วแม่ก็คิดว่าแม่ก็คงจะอยู่ได้อีกนาน เพราะว่าแม่มีกำลังใจจากทุกๆ คน ถึงเต้เขาจะไปแล้ว แม่ก็ยังมีลูกแอนดี้ มีลูกหยวน มีลูกโอ๊ค และมีลูกเต๋า ยังไงๆ ทั้ง 4 คน พี่บ็อบอีกคนนึง ที่จะอยู่เคียงข้างแม่ตลอดไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ”
น้ำแข็งขอบคุณเต้เข้ามาในชีวิต ลั่นโตมาด้วยกันในทุกช่วงเวลา ไม่ต้องห่วงคนข้างหลัง ทำมาเยอะแล้ว
น้ำแข็ง : “ก็ขอบคุณเขาค่ะ ที่ผ่านมาเหมือนเราคบกันมานาน แล้วมันเหมือนโตมาด้วยกันในทุกช่วงเวลา แล้วพี่เขาเป็นคนที่ (กลั้นน้ำตา)เหมือนเป็นทุกอย่าง คอยสอน เขาน่ารักมากค่ะ ก็บอกเขาว่าขอบคุณ (เสียงสั่น) ที่เข้ามาในชีวิต ไปสบายแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรคนข้างหลัง คนข้างหลังดูแลกันเองได้ พี่ทำมาเยอะแล้ว ก็หลับให้สบาย ขอบคุณทุกๆ คนมากนะคะ”