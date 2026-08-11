“สุรชัย” แฉแหลก “ร็อคกี้” โกงข้อสอบ ท้าตรวจ DNA ลั่นสนับสนุน “ไดอาน่า” ฟ้องทวงศักดิ์ศรี (คลิป)

ความขัดแย้งในตระกูลสมบัติเจริญกลับมาร้อนระอุอีกครั้ง หลังจากที่ “ร็อคกี้ สุรบดินทร์” ออกมาเคลื่อนไหวกรณีถูก “ไดอาน่า” หวานใจของนักร้องรุ่นใหญ่ “สุรชัย สมบัติเจริญ” ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท
ล่าสุด สุรชัย ไม่ขอทน ออกมาอัดคลิปวิดีโอ EP.3 โต้กลับลูกชายแบบดุเดือด โดยระบุว่าตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา อีกฝ่ายพยายามรับบทเป็นเหยื่อ ทั้งที่เคยเหยียดหยามไดอาน่าอย่างหนัก บิดเบี้ยวแล้วกล่าวหาสังคมบิดเบี้ยว
พร้อมเปิดแผลในอดีตฉะพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ ทั้งเรื่องแอบอ้างความกตัญญู เรื่องโดนจับได้ว่าโกงข้อสอบช่วงปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัยจนทำให้ตนต้องอับอายขายหน้า มีหน้าทำหน้าเศร้าให้ไปขอร้องว่าไม่เจตนา ความไม่ซื่อสัตย์คือความโง่เขลา ต้องออกมาพูดให้รู้ว่าสันดานเป็นยังไง ไม่พอ คุณแอบร้องไห้กระซิกๆ กล่าวหาดีเจวสุทำราย ทุกวันนี้ตนสำนึกแล้ว ตนรู้สึกว่าทำบาป อยากกราบเขาด้วยซ้ำ
คุณไปออกสื่อว่าเก็บพ่อไว้ในเซฟเฮ้าส์เรียบร้อยแล้ว นายบดินทร์เฮ้ย! 20 ปี น้ำสักแก้ว บะหมี่สักห่อไม่เคยได้กิน แต่เที่ยวไปออกข่าวพาไปกินโน่นนี่ ตอแหลไม่ได้ละลายใจตัวเองเลย
วันนั้นไม่อยากพูด ไม่อยากทำร้าย สงสัยทำไมคุณไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุล คุณอาจไม่อาย หน้าคุณไม่เหมือนตน แต่ตนอาย เพราะอะไรไม่อยากให้ใช้นามสกุลผม บอกให้ไปตรวจดีเอ็นเอก็ไม่ยอม คุณให้สังคมรู้บ้างสิ คุณประณามเหยียดหยาม ทำร้ายตน
พร้อมชี้แจงว่าการก้าวออกมาฟ้องร้องของไดอาน่าในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองหลังจากถูกรังควานและข่มขู่มานาน โดยตนเองเห็นด้วยและมองว่าเป็นเรื่องของความยุติธรรมที่อีกฝ่ายต้องได้รับ ลั่นช่วยไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องช่วย คุณกับแม่คุณสร้างวิบากเอาไว้ เขาต้องกู้ศักดิ์ศรีคืนมา ความยุติธรรมต้องเกิดขึ้น
วันนึงออกมาร้องไห้เพื่อนโกง ตกลงเพื่อนโกงหรือโกงเพื่อน ทุกครั้งมีอะไรเดือดร้อน ต้องมาหาตน บ้านคุณที่แม่เขาไปโกงเด็กแสนนึง รีบไปใช้ซะ แล้วคนที่คุณโกง นอกจากขู่ฆ่า เขามีวิดีโอหมด เขามีเทปอัดที่คุณขู่ฆ่าเขา เขามีหมด แต่ผมต่างหากต้องการหยุดตรงนี้
แม่คุณกับน้องดิ๊งค์ (ลูกสาวคนเล็ก) กล้าไปบอกบ้านเขา แล้วอ้างตัวเองเป็นทนายความ แค่ทำงานที่ศาล แผนกไกล่เกลี่ย บุกบ้านเขา ด่าเขา เหมือนเขาเป็นตาสีตาสา ทำไมเป็นได้ถึงขนาดนี้ ไม่แปลกใจเลย เพราะคนเป็นแม่สอนลูกให้โกหก ให้เนรคุณคนได้ ฟ้าดินจะเรียกว่าอะไร
จำเอาไว้นะ เวรจะสะท้อน กรรมจะสนอง แล้ววันนึง ทั้งเวรและกรรมจะขย้ำคุณ