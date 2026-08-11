ยิ่งกว่าสวัสดิการกอง! “เจมส์ มาร์” สุดยอด รู้ทุกเมนูโปรดทุกคน แจงรูป “ณิชา” เป็น กขค.? แท้จริงคนเหงาคือตน

“เจมส์ มาร์” เปิดใจรัก “พาย รินรดา” รับช็อตหวานเกิดขึ้นไม่รู้ตัว สมฉายาสวัสดิการกองถ่าย จำเมนูโปรดเพื่อนแม่นยำ ก่อนแจงรูปสามคนกับ “ณิชา” ที่แท้ตัวเองคือคนเหงา
กลายเป็นพระเอกสายเทคแคร์ตัวพ่อไปแล้ว สำหรับ “เจมส์ มาร์” ที่ล่าสุดออกมาเปิดใจถึงจุดเริ่มต้นความรักกับหวานใจ “พาย รินรดา แก้วบัวสาย” พร้อมเผยโมเมนต์ความใส่ใจที่ไม่ใช่แค่กับแฟนสาว แต่รวมไปถึงพี่น้องนักแสดงทุกคนในกองถ่าย! เคลียร์กรณี “แจ็คกี้ ชาเคอลีน มึ้นช์” ออกมายันเป็นแม่สื่อให้คู่ตน
“แจ็คกี้เป็นแม่สื่อให้ผมกับพายในกองเพราะรัก (เขาบอกเราไปปรึกษาเขา?) เขาพูดออกรายการใช่ไหมครับ ตอนจีบใหม่ๆ เขาอยู่ แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยไปปรึกษาอะไรหรือเปล่า เขาอาจเป็นฟีลเห็นแล้วแซวๆ หรือเปล่า แต่ก็คือเล่นเรื่องเดียวกันแน่นอน แต่ตอนนั้นผมไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองจะจีบหรืออะไร แต่ด้วยการกระทำหลายๆ อย่างดูใช่ ผมอาจซื้อโน่นซื้อนี่ให้เขากิน แจ็คกี้เห็นแล้วเอ๊ะ หรือบิวต์ว่าซื้อ ส่วนตัวจำไม่ได้ แต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เขาจะบิวต์ ก็มีความเป็นไปได้ เพราะพี่ๆ หลายคนในกองนั้นก็คงเห็นแหละว่าเรามีอะไรแบบนั้น แต่ว่าเป็นช่วงท้ายๆ ที่เขาเริ่มแซวๆ บิวต์ๆ
การันตีว่าเรื่องจริงครับ ผมแค่จำไม่ได้ว่าตอนไหน แต่ก็ไม่แปลก เพราะนอกจากพี่แจ็คกี้แล้ว ก็มีหลายท่านในกองนั้นที่เริ่มเห็นเริ่มแซวช่วงท้ายๆ เรื่อง เขาคงเห็นการกระทำที่บอกว่าเริ่มซื้ออันนี้ อันนี้ของพายต่างหากนะ อันนี้ของทุกคน มันคงเป็นการกระทำแบบนั้นในกองมากกว่า
ส่วนที่เขาบอกเขาเป็นคนแรกๆ ที่สัมผัสได้ว่าคู่เราแปลกๆ ขนาดนั้นเลย โอเค (หัวเราะ) ถ้าคุณแจ็คกี้พูดแบบนี้ ผมก็ว่าใช่ครับ (หัวเราะ) แต่ไม่แน่ใจว่าเคยปรึกษากันหรือเปล่า เพราะเราทำอะไรโดยเราไม่รู้ตัว เราทำงานของเรา แล้วเราทำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่ความรู้สึกมันมากขึ้นเรื่อยๆ เท่านั้นเอง คนอื่นอาจจะเห็นครับ ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะจับผิดหรือเปล่า เราแค่ทำของเราให้ดีที่สุดในเรื่องของการทำงาน ในเรื่องของการดูแลทุกคน แต่โอเค มันคงชัดแหละ ไม่งั้นเพื่อนๆ ทุกคนก็คงไม่มาแซวกัน”
ยันเป็นคนแสดงออกชัดเจน แม้แต่เรื่องเทคแคร์คนในกองถ่าย จดจำรายละเอียดอาหารการกินทุกคน
“เป็นคนชัดเจนอยู่แล้วครับ สมมติเราไปกองอื่น ยกตัวอย่างกองนี้ เราทำงานกับพี่ณเดชน์ คูกิมิยะ ทำงานกับทุกคน ก็จะชอบเรียนรู้ว่าแต่ละคนชอบอะไรไม่ชอบอะไร อย่างอแมนด้า ออบดัม ชอบกินกาแฟอะไร พี่ณเดชน์ชอบกินกาแฟแบบไหน เผื่อวันนึงเราสั่ง เราจะได้เป็นการดูแลสั่งมาเผื่อเพื่อนๆ ด้วย เราต้องทำงานกับเขานาน การที่เรารู้จักเขาแค่ทำงานอย่างเดียวมันก็ได้ แต่ส่วนตัวผมอยากรู้จักเขาลึกลงไปด้วย อย่างพี่ณเดชน์ กินกาแฟวันนึงกี่แก้ว อแมนด้ากินแค่กาแฟดำตอนเช้า บ่ายเป็นลาเต้ เพื่อให้มีท็อปปิกให้เราได้รีเลทซึ่งกันและกัน
เราใช้วิธีจำเอาครับ อาทิตย์นึงก็จำได้แล้วครับ เพราะเป็นรูทีนของแต่ละคน ยกตัวอย่างผมกับแก็ป ต้องเล่นด้วยกัน ชอบกินเนื้อทั้งคู่ ก็จะเป็นอันรู้กันแล้วว่าถ้าสั่งเนื้อมากอง มีเพื่อนกินแน่นอน คือแก็ปกับอแมนด้า แต่พี่ณเดชน์เขามีอาหารคลีนของเขาอยู่แล้ว เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการทำงานกับเพื่อน จะได้มีท็อปปิกอื่นให้คุยกันนอกจากเรื่องงาน เป็นการคอนเนคกันระหว่างเรากับเพื่อนใหม่ด้วย เรียนรู้ซึ่งกันและกัน พี่ท็อปเอง พี่เจ๋งเอง แต่ละคนเขามีอะไรของเขาที่เขาชอบ
สองคนนี้เราไม่ได้เจอบ่อย แต่เรียนรู้จากเขาเยอะ พี่เจ๋งบอกเลยว่ากินเป๊ะมากครับ แต่เขามีเป็นกระปุกช็อกโกแลต บอกว่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตผสมโปรตีน กินได้ เพราะเขาเห็นผมเหนื่อย ช่วงที่ต่อยมวย เขาบอกกินอันนี้ได้เลย เป็นโปรตีนช็อกโกแลต ให้พลังงานและโปรตีนด้วย พี่ท็อปนี่คลีนสุดๆ ทุกวันจะมีกุ้งมากอง ให้แม่ครัวผัดให้ ผัดไม่ใส่น้ำมัน ทุกอย่างไม่ใส่น้ำมันเลย เป็นการหาท็อปปิกให้ได้คุยกันและเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆ ในกองด้วย ส่วนสมิทธิ์กินทุกอย่าง ยกเว้นเนื้อวัว เขากินหมู วันไหนสั่งเนื้อต้องหมูให้เขาด้วย ไม่งั้นเขาจะบอกว่าไม่มีอะไรกินเลย (หัวเราะ)”
ปลื้มปริ่ม “เด่นคุณ งามเนตร” ชมหุ่นดี
“เจอสองสามคิวเองครับ ทุกครั้งที่เจอ เขาเอเนอร์จี้มากอยู่แล้ว เด่นคุณคือน้องที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายเสมอ เขาเป็นคนที่พร้อมสนุก ดีใจเขาชมว่าเรื่องนี้หุ่นดีนะ เขาชมเราหุ่นดี การที่เด่นคุณชมว่าเราหุ่นดี แสดงว่ามันคงโอเคแหละ มันคงได้ระดับนึง เพราะเด่นคุณหุ่นดีมากๆ คนที่หุ่นดีมากๆ คนนึงเขาชมเราหุ่นดีก็ดีใจ ภูมิใจเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้เป็นการทำงาน มีเรื่องให้เราได้คุยกัน เราจะได้รู้จักกันและกันมากขึ้นครับ”
ดูแลพายดี เริ่มจากสิ่งที่ชอบ
“เบสิกเลย เริ่มอะไรที่เขาชอบก่อน ยกตัวอย่างเขาชอบกินชามะนาวมากๆ เราพยายามมีชามะนาวให้เรื่อยๆ ของคนอื่นสมมติสั่งชานมไข่มุก สัก 10 แก้วเขาก็แบ่งกันกิน น้องพายจะเป็นชามะนาว 1 แก้วและแก้วเดียวหวานร้อยเลยครับ น้องชอบกินหวานร้อยแล้วเขาชอบกินอาหารเกาหลี ชอบกินมันฝรั่งทอด ชอบกินเฟร้นฟราย จังก์ฟู้ดเขากินหมดเลย เขากินแต่ไม่อ้วนครับ เราซื้อมาให้เขา คนอื่นไม่ค่อยกินเพราะว่ากินแล้วอาจจะมีเอฟเฟกต์ต่อร่างกาย แต่น้องเขาไม่มี (หัวเราะ) เขาก็เลยจะได้เป็นเมนูของเขาไป”
มั่นใจผู้ชายแบบตนมีหลายคน
“มีเยอะครับ ผมบอกเลยต้องมีแน่นอน (ลิมิเต็ดเหรอ?) ผมว่าผมก็ปกติ แต่ผมอาจจะชอบเรียนรู้เรื่องคนอื่นว่าคนอื่นชอบอะไร อย่างเรื่องการกินมันเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้จักเพื่อนคนใดคนหนึ่งได้ง่ายที่สุดเวลาเราทำงาน ทำให้เรามีเรื่องให้คุยกัน เรื่องกินเสร็จก็เรื่องฮอปบี้ ออกกำลังกาย ดูบอล เล่นเกม ต้องมีเวย์ให้เราทำงานกับแก๊งใหม่ๆ ตลอดเวลา เราทำให้มันสนุกมากกว่าคุยเรื่องงาน เพราะเรื่องงานก็ล่อไปเกินครึ่งวันแล้ว เวลาอื่นน่าจะมีเวลาคุยกันเรื่องอื่นบ้าง”
ไม่ต้องอิจฉา “พาย รินรดา”
“ไม่หรอกครับ ก็ปกติ จริงๆ เราก็เป็นเราแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว ส่วนนึงพ่อแม่ก็ฟีลแบบนี้ ถามไถ่กินอะไร เราก็ทำตาม พอมาอยู่กับพี่อ๋า (ผู้จัดการฉ พี่เอ (ศุภชัย ศรีวิจิตร) เขาจะคอยบอกให้เราดูแลคนอื่นทุกคน ทำให้เราได้เรียนรู้จากคนอื่นด้วยครับ”
(เคยเจอคนแบบเรา?) โอเค ไม่เคยเจอก็ได้ครับ (หัวเราะ) ถ้าเจอแบบเป๊ะๆ มันไม่มีอยู่แล้ว ไม่มีใครเหมือนกันเป๊ะๆ แต่นิสัยเทคแคร์ดูแล อย่างพี่ณเดชน์ก็ดูแลเทคแคร์มากๆ อันนี้เล่าให้ฟังเลย เขาอาจไม่พูดเยอะ แต่การกระทำของเขาตอนเช้ามาถึงมีเกลือแร่ โปรตีนบาร์ พวกโปรตีนแกลอรี่น้อย พวกโปรตีนน้ำตาลน้อย เขาวางไว้หน้าโต๊ะผมเลยเพราะเขารู้เดี๋ยวผมต้องกิน เหมือนเขาทำตลอด ซื้อวิตามินให้ตอนเล่นละครเวที เป็นการดูแลอีกแบบนึง เขาไม่ได้ถามว่าผมชอบอะไร แต่เขาวางให้เลย
ส่วนที่เราใส่ใจรายละเอียดทุกอย่าง ไม่แน่ใจว่าพายตกใจไหม ต้องไปถามเขา แต่เขาก็รับนะ เขาอาจเห็นว่าเราทำแบบนี้เป็นปกติ เราดูแลทุกคนอยู่แล้ว เขาเคยชมวาจำเก่ง เขาชอบกินอะไร เป็นคนใส่ใจเรื่องดีเทล การกิน เป็นพิเศษอยู่แล้ว ช่วงเออเรอร์ก็มีบ้าง จำสลับไปสลับมา บางคนทานเนื้อไม่ทานเนื้อ อแมนด้าไม่ทานหมู บางทีเขาก็ลืมว่าเขาทาน ล่าสุดเล่นกับพี่เต้ย (จรินทร์พร จุนเกียรติ) พี่เต้ยไม่กินไก่ กินหมู”
ขำๆ ยิ่งกว่าสวัสดิการกองถ่าย
“อย่างที่บอกครับ มันทำให้มีเรื่องอื่นคุยกันด้วย เวลาสั่งอาหารมาทุกคนก็แฮปปี้ครับ กับน้องก็ต้องดูแลพิเศษ จะยากนิดนึงตอนนี้ เพราะว่าเรารู้หมดแล้ว ว่าเขาชอบไม่ชอบอะไร การที่จะทำให้เขามีอะไรพิเศษหรือมีอะไรใหม่ๆ พาเขาไปกิน ให้เขากินเยอะขึ้นก็จะยากนิดนึง พอลูปเป็นแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันก็ไม่หนีช้อยส์ 1 2 3 4 ทีนี้ก็ต้องพยายามหาร้านใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ เพื่อให้มันสนุกสนานขึ้นมาก (หรือพื้นฐานเขาชอบเราอยู่แล้วเลยง่ายไปหมด อะไรก็ได้?)ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ (หัวเราะ)”
เผย “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ชวนไปดูหนัง 3 คน
“ณิชา เขาเป็นคนชวนครับ (หัวเราะ) มันจะมีกรุ๊ปตอนเล่นน่านฟ้าชลาลัยด้วยกัน พวกเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน พายก็อยู่ในกรุ๊ปนี้ด้วย เขาบอกว่าอยากไปดูหนังเรื่อง The Odyssey มีใครไปบ้างไหม มีใครยังไม่ไปดู ทั้งกรุ๊ปมีแค่ผมกับพายที่ยังไม่ได้ดู ก็อยากดู เพราะว่าน้องอยากดูเหมือนกัน ณิชาก็ไป เราฟีลเหมือนได้เจอเพื่อนด้วย เอาความจริงไหมครับ เหมือนเขาสองคนไปดู แล้วผมไปตามเฉยๆ (หัวเราะ) เขาจับกลุ่มนั่งคุยกัน เราก็เหมือนผู้ใหญ่ไปเฝ้าเด็ก แต่ก็น่ารักดี เหมือนฟีลแก๊งเพื่อนมาดูหนัง”
ไม่ต้องแซว “ณิชา” มาทำไม เพราะคนเหงาคือตน
“เขาเป็นคนชวนครับ ถ้าเขาไม่ชวนเราคงไม่ได้ดู ก็ขอบคุณณิชาที่ชวน พอเราอยู่กับแก๊งเพื่อน มันก็ฟีลเพื่อนกัน ไม่ใช่ฟีลสวีตแล้วเพื่อนมาทำไมไม่รู้ ไม่ใช่ครับ เราจะกลายเป็นฟีลโหมตเพื่อนทันที ตามภาพณิชาเหงาหรือเปล่า แต่ความเป็นจริง ผมนี่แหละเหงา เพราะเขาสองคนนั่งข้างกัน (หัวเราะ)แล้วเขาจูงมือกันไปตั้งแต่ชั้นล่างยันชั้นบน ผมก็เดินตาม ถือป๊อปคอร์นเดินตาม แต่เป็นบรรยากาศที่ดี เราต้องการให้เป็นแบบนี้อยู่แล้ว พอมีเพื่อนไปดูมันมีบรรยากาศแบบอื่นด้วย ที่ทำให้มันสนุกดีครับ แต่หลังจากนั้นอีกวันนึงว่างก็ไปดูกันสองคน ณิชาไม่ได้ไปแล้วครับ ไม่ใช่เรื่องเดิมครับ ไปดูสไปเดอร์แมนครับ (หัวเราะ)”