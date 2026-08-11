ฌาปนกิจ “เต้ ดราก้อนไฟว์” สุดอาลัย แม่กอดสมาชิกวง เปิดเพลงพิเศษส่งครั้งสุดท้าย

ฌาปนกิจ “เต้ ดราก้อนไฟว์” แล้ว แม่สวมกอดสมาชิกวงเศร้าปนซึ้ง เพื่อนพ้องศิลปินร่วมอาลัยรักครั้งสุดท้าย พร้อมเปิดเพลงพิเศษ นายยังอยู่ตรงนี้ ที่แต่งขึ้นเพื่อเต้โดยเฉพาะ
วันที่ 11 ส.ค. ที่ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี สถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ “นายธามัน เต้พันธ์” หรือ “เต้ ดราก้อนไฟว์” อายุ 46 ปี อดีตสมาชิกศิลปินบอยแบนด์ชื่อดัง ที่เสียชีวิตลงท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
ในเวลา 14.00 น. ครอบครัวได้เคลื่อนร่างไปยังฌาปนสถาน โดยมี “แอนดี้ เขมพิมุก” ถือกระถางธูป “น้ำแข็ง” แฟนสาวของเต้ถือรูป และ “หยวน นิธิชัย ยศอมรสุนทร” เป็นผู้ถือผ้าไตร ด้าน “โอ๊ค สกรรจ์รณ เชาวน์รัตน์” ช่วยเดินประคอง “คุณแม่ดารา เต้พันธุ์” คุณแม่ของเต้ ร่วมเดินในขบวน
เมื่อมาถึงศาลาฌาปนกิจ คุณแม่ดาราได้เรียกสมาชิกวงดราก้อนไฟว์ ทั้ง 4 คน อย่าง แอนดี้, หยวน, โอ๊คและ เต๋า อดิศร อรรถกฤษณ์ เข้ามาหา และสวมกอดทีละคน กลายเป็นโมเมนต์ที่ทั้งซึ้งและเศร้าไปในคราวเดียวกัน
ต่อมาในเวลา 14.30 พระมหาพระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ ป.ธ. 9 ได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นการเพิ่มบุญกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ ก่อนเวลา 15.00 น. จะได้มีการเปิดเพลงชื่อว่า “นายยังอยู่ตรงนี้” ให้ทุกคนที่มาร่วมไว้อาลัยได้ฟังพร้อมกัน โดยเป็นเพลงที่ “เวสป้า อิทธิพล”นักแต่งเพลงชื่อดัง แต่งขึ้นมาใหม่ให้กับเต้โดยเฉพาะ และขับร้องโดย แอนดี้ จากนั้น “นุ้ย เกศริน เอกธวัชกุล” ได้ทำหน้าที่เป็นผู้อ่านประวัติผู้วายชนม์
โดยบรรยากาศในงาน ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว และมีเหล่าเพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการมีร่วมไว้อาลัยมากมาย อาทิ หญิง รฐา โพธิ์งาม, พิม พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, น้ำหวาน ฐิติรัศมิ์ เจริญภักดี, หลิว มนัสวีร์ กฤตตานุกูล, หญิง กัญญา ไรวินท์และ วิทย์ AF พชรพล จั่นเที่ยง ฯ