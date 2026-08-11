"ดร.ปิ๊งปิ๊ง รภัทร" น้อมใจรำถวายปู่ศรีสุทโธ–ย่าศรีปทุมมา ณ คำชะโนด จ.อุดรธานี

เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย! สำหรับ “ดร.ปิ๊งปิ๊ง” ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ Miss Universe Chachoengsao 2026 ที่จัดเต็มทั้งความสวยและความศรัทธา แปลงโฉมในชุดนางรำสีเขียวสดใส พร้อมเครื่องประดับพญานาคสุดโดดเด่น กับการร่วมกิจกรรมเก็บตัว Miss Universe Thailand 2026 ที่ จังหวัดอุดรธานี
งานนี้ ปิ๊งปิ๊ง ซ้อมรำและเตรียมชุดสุดอลัง...มาเป็นอย่างดี เพื่อน้อมใจรำถวายแด่ “ปู่ศรีสุทโธ–ย่าศรีปทุมมา” ณ คำชะโนด ด้วยเศียรเกล้าและหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธา ถ่ายทอดความอ่อนช้อยงดงามผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย สร้างความประทับใจให้แฟนนางงามอย่างต่อเนื่อง
ปิ๊งปิ๊ง เผยว่า…"ปิ๊งปิ๊งนับถือองค์พญานาคอยู่แล้ว โดยเฉพาะ ปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมา ถ้ามีโอกาสก็จะกราบไหว้ขอพรท่านเป็นประจำ ทั้งที่บ้าน หรือเวลาเดินทางไหน ท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มารำถวายปู่กะย่าสมความตั้งใจค่ะ"