สรุปดรามาร้อน “อู๋จุน” ยูทูบเบอร์ดัง ผู้ไม่มีใครเอาลง สู่ 7 ข้อหาหนัก!

เป็นประเด็นดรามาร้อนแรงต่อเนื่อง สำหรับ “อู๋จุน” หรือ กร คุณาธิปอภิสิริ ยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง OAUJUN HI-END หลังเปิดศึกกับเพจซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เหตุเพจซ้อเปาเปิดประเด็นผู้เสียหายแฉอู๋จุนอนาจาร งานนี้เจ้าตัวเข้าไปตอบโต้ดุเดือด ก่อนถูกแฉหลากหลายเรื่องรัวๆ สุดท้ายบล็อกเพจดัง
1. จุดเริ่มต้น : คลิปเสียงหลุดและพฤติกรรมด่าทอพนักงาน
เพจ “ซ้อเปา” แฉคลิปเสียงยูทูบเบอร์ดัง สบถด่าและขู่ตบพนักงาน อ้างตอบกวนส้นเท้า
อดีตพนักงานหญิงรายหนึ่งเปิดเผยว่า การทำงานที่นี่ทำให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชเกือบ 1 ปี
อดีตพนักงาน “มาการอง” ยืนยันเป็นคนในคลิปเสียงดังกล่าว สาเหตุเกิดจากท่องสคริปต์ไม่ได้จนโดนด่าทอข่มขู่ พร้อมระบุว่ามีหลักฐานและเตรียมดำเนินคดีร่วมกับมูลนิธิและทนายความ
ผู้เสียหายโผล่เพิ่ม มีการอ้างว่าเคยถูกยูทูบเบอร์รายนี้ขู่ยิงและเอาด้ามปืนตบ
2. คำชี้แจงระลอกแรกจาก “อู๋จุน”
ยอมรับเป็นเสียงตนเอง อ้างว่าเป็นคลิปเก่า 2–4 ปีที่แล้ว เกิดจากภาวะ "สติแตก/ฟิวส์ขาด" เพราะพนักงานทำผิดซ้ำซาก ขโมยของ โกหก หรือเล่นเหลี่ยม
โต้กลับกระแสสังคม โพสต์ร่ายยาวถามหาจรรยาบรรณสื่อ ระบุว่าดรามาเกิดจากอดีตพนักงานไม่ถึง 1% ที่ไร้จิตสำนึก ยกตัวอย่างพนักงานมาทำ 18 วันแล้วหนีงาน บริษัทเสียหายเป็นแสน แต่กลับไปให้ข่าวว่าไม่จ่ายเงิน
มั่นใจว่า “ดรามาให้ตายก็เอาตนไม่ลง” เพราะไม่ได้ทำผิดต่อสังคม หรือตั้งใจทำลายชีวิตใคร
หลุดลั่นวาจาพร้อมไปรายการโหนกระแส ลั่นเกิดมาในชีวิตอยากลองไปออกรายการสักครั้ง
3. กรณี “น้องเอ๋ย” อ้างถูกคุกคามทางเพศ VS อู๋จุน โต้กลับ
น้องเอ๋ยร้องเรียนอ้างว่าต้องหนีออกจากสตูดิโอเพราะถูกยูทูบเบอร์บุกเข้าห้องพักคุกคามทางเพศ และมีปัญหาเรื่องการตกลงเรื่องเงิน
อู๋จุน อัดคลิปโต้ ยืนยันมีหลักฐานกล้องวงจรปิด แชต และคลิปเสียงหักล้าง ประเด็นขอกอด อ้างว่าน้องเอ๋ยเป็นฝ่ายเดินมาขอกอดเองเพราะมีเรื่องไม่สบายใจ ตนเห็นเป็นน้องสาว
แฉกลับน้องเอ๋ยทิ้งงานไปเป็นเดือน ทิ้งสัตว์เลี้ยงให้แม่บ้านดูแล แล้วหนีออกไป ไม่ยอมมาเคลียร์ต่อหน้า อ้างว่าน้องเอ๋ยวางตัวไม่เหมาะสมกับทีมงานชาย และพยายามยื่นโทรศัพท์ให้กันพิมพ์แชตตอบแทนเพื่อหลบเลี่ยงกฎ
ซ้อเปาเปิดคลิปเสียงสวน คลิปเสียงบันทึกบทสนทนาอู๋จุนพูดกับน้องเอ๋ยในเชิง “ถ้ากลับมา ทำไม่ดีหรือแตะต้องตัวอีก ให้เอ๋ยกลับได้เลย” ซึ่งย้อนแย้งกับที่อู๋จุนอ้างว่าน้องเอ๋ยมาขอกอดเอง
ภายหลังกรณีน้องเอ๋ย ยังมีคนที่เคยคุยกับอู๋จุนแฉ เคยเกือบถูกอีกฝ่ายขับรถชน ขู่จะเอามีดแทง มีอะไรมักลงกับสัตว์เลี้ยง อู๋จุนเข้าไปเมนต์ไม่รู้จัก จนซ้อเปาเปิดภาพแฉ
สลิ้งแตกงานประกวดเต้น ด่าคู่กรณีตุ๊ด ซึ่งขัดแย้งกับที่อู๋จุนบอกไม่มีอะไรรุนแรง
4. ดรามาขัดแย้งกับข้างบ้าน
คลิปปะทะข้างบ้าน มีคลิปอู๋จุนตะโกนด่าทอโต้ตอบกับข้างบ้านอย่างดุเดือด
ซ้อเปาระบุ เกิดจากปัญหาน้ำจากบ้านยูทูบเบอร์รั่วไปฝั่งข้างบ้าน พอให้แก้ไขกลับถูกด่าทอ
อู๋จุนสวน เป็นปัญหาเรื้อรังตั้งแต่รุ่นพ่อ คู่กรณีเคยบุกรุกเข้ามาโวยวายในบ้าน 2 ครั้ง จึงโต้ตอบด้วยอารมณ์ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการกฎหมาย
5. ประเด็นรายการ “โหนกระแส” และ หนุ่ม กรรชัย
เมื่อทีมงานโหนกระแสติดต่อไป อู๋จุนปฏิเสธมาร่วมรายการ โดยอ้างว่าอยู่ขอนแก่น และต้องปรึกษาทนายความก่อน เกรงจะกระทบรูปคดี
หนุ่ม กรรชัย เข้าไปคอมเมนต์ว่า “เห็นตอนแรกบอกอยากมา พอติดต่อไปบอกยังไม่ว่าง ทางนี้งงนะ”
คำชี้แจงเพิ่มเติมจากอู๋จุน ไม่ได้เจตนาหลบเลี่ยง หากปรึกษาทนายเสร็จจะติดต่อไปเอง และขอให้ฝั่งคู่กรณีเปิดหน้าคุยกันตรงๆ ในรายการ
รายการโดนเลื่อน เดิมทีโหนกระแสวางคิวทำประเด็นนี้ (น้องเอ๋ยเข้าร้องเรียนเพจสายไหมต้องรอด) แต่ต้องปรับเป็นรายการรายงานสถานการณ์เหตุกราดยิงแทน
6. การแก้ข่าวประโยค “ไม่มีใครเอาผมลง”
อู๋จุนชี้แจง หมายถึง “ไม่มีใครเอาลงได้ถ้าไม่ได้ทำผิดต่อสังคม” แต่สื่อนำไปตัดต่อจนบริบทเปลี่ยน ยอมรับว่าส่วนที่ตนเองทำผิดก็คือผิดจริงๆ
7. ผู้เสียหายเปิดหน้าแฉในรายการโหนกระแสตามคำท้า
-เอ๋ย ร้องไห้แฉ ถูกอู๋จุน เรียกไปขอกอด ครั้งหนึ่งถึงขั้นกัดแก้มจนตกใจ บางครั้งใช้นิ้วจิ้มแก้ม ส่วนที่ทำให้ผวาที่สุดคืออู๋จุนบุกมาในห้องนอนทำอนาจาร แต่มีคนเข้ามาเห็นเสียก่อน ทุกอย่างเลยไม่เกิดขึ้น ออกกฎห้ามชายหญิงคุยกัน พฤติกรรมคล้ายหึงหวงเอ๋ย ก่อนลั่นถ้าจะออกไปขอกระทืบ
-อารี ร่ำไห้ ยังแพนิกทุกครั้งที่คิดถึง ถูกฮั่นจิกหัว บีบแขน ถ่มลายน้ำใส่จานข้าว บอกให้ห่อไปกิน ตกลงต่างตอบแทน ทำคลิปกับอู๋จุน แต่ไม่ได้เงิน ส่วนอู๋จุนจะปั้นช่องให้ตนดัง โดยแบ่งเงินคนละ 50-50 สุดท้ายได้เงินแค่เพียง 1 แสน จากจำนวนเงิน 5 แสน
-ฮัท ช่างภาพ ถ่ายภาพไม่ถูกใจ โดนด่าเฮีย เป็นเกย์ เป็นตุ๊ด ก่อนหาว่าพูดกวนส้นเท้า ทำร้ายร่างกาย ถ่มน้ำลายใส่หน้าใส่หัว จนฮัทโร่แจ้งความ ตร.เพิ่งออกหมายเรียกอู๋จุนครั้งที่ 2
-เวสป้า โดนปืนจ่อหัว ให้เปิดบัญชีม้า รับเงินจากสปอนเซอร์จำนวน 1 ล้าน โอนให้อู๋จุนทันทีที่เงินเข้า
-อิน ไม่ได้เป็นแฟน แต่เจอครั้งแรก ก็โดนกระเป๋าฟาด ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย เหตุไม่พอใจที่ครอบครัวโทรศัพท์หารัวๆ
8. อู๋จุนอัดคลิปสวนอีกรอบ แต่ปิดคอมเมนต์
ขอโทษวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ดี แต่ยืนกรานไม่ได้ล่วงละเมิด “เอ๋ย” ไม่เคยไซร้คอหรือพิศวาส ลั่นหัวร้อนคนละบริบทกับลวนลาม ประเด็นอื่นๆ ไม่ชี้แจง แต่บอกพร้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
7. บทสรุปปัจจุบัน ผู้เสียหายรวมตัวแจ้งความกองปราบ
กลุ่มอดีตพนักงานและผู้เสียหายดาหน้าเข้าแจ้งความกองปราบ ดำเนินคดีในหลายข้อหาร้ายแรง ได้แก่
-ทำร้ายร่างกาย (อ้างใช้ปืนจ่อหัว)
-พยายามข่มขืน
-อนาจาร
- คุกคามทางเพศ
-ใช้แรงงานเด็ก
-ค้ามนุษย์ (แสวงหาผลประโยชน์จากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี)
-ฟอกเงิน