ซึ้งถึงน้ำตา “จีซู” รับจดหมายแฟนๆ ในวันครบรอบ 10 ปี BLACKPINK พร้อมขอโทษงานมีข้อจำกัด

การรวมตัวฉลองครบรอบ 10 ปีของ BLACKPINK เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2026 เต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น แม้งานจะจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและมีเวลาค่อนข้างจำกัด โดยช่วงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเกิดขึ้นหลังจบงาน เมื่อ “จีซู” นั่งอ่านจดหมายที่แฟนๆ ส่งให้ภายในรถ ก่อนจะมีภาพเธอเช็ดน้ำตาออกมาอย่างเงียบๆ
การฉลองครบรอบ 10 ปีของ BLACKPINK เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ เมื่อ จีซู แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นในที่สาธารณะ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม Meet & Greet ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี
หลังจบงาน จีซูยังคงอยู่ภายในรถและรับจดหมายที่แฟนๆ ซึ่งรออยู่ด้านนอกเขียนมอบให้ ก่อนจะมีภาพเธอค่อยๆ เช็ดน้ำตาระหว่างอ่านจดหมายเหล่านั้น กลายเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกพูดถึงจากการฉลองครบรอบครั้งนี้
ก่อนหน้านั้น จีซู ซึ่งเป็นสมาชิกพี่ใหญ่ของวง ได้กล่าวขอโทษแฟนๆ ถึงข้อจำกัดของกิจกรรมที่มีขนาดเล็กและมีการแจ้งรายละเอียดค่อนข้างกระชั้น ทั้งผ่านข้อความบน Weverse และระหว่างไลฟ์สั้นๆ ของสมาชิกในช่วงเช้าวันเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม จีซู, เจนนี่, โรเซ่ และลิซ่า ยังได้กลับมารวมตัวกันครบทั้ง 4 คนต่อหน้าแฟนชาวเกาหลีอีกครั้ง นับจากคอนเสิร์ตที่โกยาง โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมขนาดเล็กกับสมาชิก Weverse ที่ได้รับเลือกจำนวน 40 คน และแม้จะใช้เวลาไม่นาน แต่บรรยากาศระหว่างสมาชิกกับแฟนๆ เป็นไปอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
ระหว่างไลฟ์ โรเซ่ ยังเตรียมเค้กฉลองครบรอบมาเซอร์ไพรส์ พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้สมาชิกแต่ละคน ขณะที่ ลิซ่า เล่าว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นกับการพบแฟนๆ จนแทบรับประทานอาหารไม่ลง และใช้ช่วงเช้าระหว่างเตรียมตัวฟังเพลงของ BLACKPINK ก่อนจะโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆ ที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนเธอมาตลอดช่วง 10 ปี
แม้งานครบรอบครั้งนี้จะมีเสียงวิจารณ์เรื่องขนาดของกิจกรรมและการเตรียมงานที่ค่อนข้างกระชั้น แต่การกลับมารวมตัวของสมาชิกทั้ง 4 คน รวมถึงบทสนทนาและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ยังคงสะท้อนถึงความสนิทสนมที่พวกเธอมีร่วมกันตลอดหนึ่งทศวรรษ
หลังจบสุดสัปดาห์แห่งการฉลองครบรอบ จีซูเดินทางต่อไปยังกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยเดินทางถึงเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet แบบส่วนตัวและป๊อปอัพของ Salomon ที่ China World Trade Center สำหรับคอลเลกชัน “Blue Perspective” ในวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเดี่ยวร่วมกับแบรนด์ในลักษณะนี้ครั้งแรกของเธอในจีนแผ่นดินใหญ่