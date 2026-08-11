“โฟกัสญาณิน”ปลื้ม!“อาจจะยังนะ(Maybe.Not.Yet)” ทะลุ 2ล้านวิว ซุ่มเข้าห้องอัดซิงเกิลใหม่เตรียมปล่อยปลายสิงหาคมนี้

เดินหน้าสานฝันอย่างต่อเนื่อง หลังจากเดบิวต์เปิ ดตัวในฐานะศิลปิ นเต็มตัวด้วยซิงเกิลแรก “อาจจะยังนะ (Maybe.Not.Yet)” จนได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่น ยอดรับชมบน YouTube พุ่งทะลุ 2 ล้านวิวไปเป็ นทเี่ รียบร้อย พร้อม ตอกย้าความฮิตด้วยเวอรช์ ัน “อาจจะยังนะ (Dance Ver.)” ที่นาไปใช้ประกอบซีรีส์ “Magic Move ท านายทายรัก” ล่าสุด สาวน้อยมากความสามารถวัยเพียง 16 ปี “โฟกัส ญาณิน” ออกมาอัปเดตข่าวดีให้แฟน ๆ ได้กร๊ีดกันต่อว่า ตอนนีก้ าลังซุ่ม ทาผลงานเพลงซิงเกิลที่ 2 เป็ นทเี่ รียบร้อยแล้ว!
งานนี้เจ้าตัวเผยด้วยรอยยิ้มสดใสว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้ก้าวเข้ามาท างานในวงการบันเทิง ถือเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสนุก และท้าทายมาก เพราะนอกจากงานเพลงแล้ว ยังได้ชิมลางงานแสดงในซีรีส์วายเรื่อง“Magic Move ท านายทายรัก”อีกด้วย พร้อม กล่าวขอบคุณ“ครูนุ่น สรีภรณ์ แสงบุญน า”ผู้บริหารค่ายMoonlight Glowที่มอบโอกาสส าคัญให้ได้เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิง
แม้จะต้องจัดสรรเวลาอย่างหนัก ทั้งการเรียน การซ้อมร้อง ซ้อมเต้น งานเพลง รวมถึงการเดินสายโปรโมตซีรีส์ทั้งในและ ต่างประเทศ แต่โฟกัสยอมรับแบบใจสู้ว่า“เหนื่อยแต่มีความสุขมาก”เพราะทุกโอกาสล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และเป็น แรงผลักดันให้เธออยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน
นอกจากนี้ โฟกัสยังแอบกระซิบข่าวดีอีกว่า ตอนนี้ก าลังลุยเข้าห้องอัดซิงเกิลใหม่แบบเต็มที่ โดยยังคงได้ทีมงานระดับตัวท็อป มาร่วมงานเช่นเดิม น าโดย“จ๋า อมรสุดา กาญจนภี”รับหน้าที่โปรดิวเซอร์และแต่งท านอง,“ก๊อป โปสการ์ด” (ธานี วงศ์นิวัติขจร)คอยดูแลเนื้อร้องสุดฮิตติดหู และได้“บี ETC” (โสตถินันท์ ไชยลังการณ์)มาช่วยเรียบเรียงดนตรีให้ซิงเกิลนี้กลมกล่อมยิ่งขึ้น
เสริมทัพความปังด้วย2 ผ ้บู ริหารจากค่าย MLG Music (เอ็มแอลจี มิวสิก) “ครูนุ่น สรีภรณ”์และ“ไต้ฝุ่ น กนกฉัตร มรรยาทอ่อน”ที่ลงมารับหน้าที่Executive Producerด้วยตัวเอง ท าให้มั่นใจได้เลยว่าเพลงใหม่นี้จะพกความสนุก สดใส และน่ารัก มาแจกแบบจัดเต็มไม่แพ้ซิงเกิลแรกแน่นอน โดยเตรียมปล่อยออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
“ดีใจมากค่ะที่เพลงแรกมีคนชอบจนยอดวิวเกิน 2 ล้านวิว หนูขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมาให้เสมอนะคะ ตอนนี้ กาลังตั้งใจทาเพลงที่ 2 อย่างเต็มที่เลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนเพลงแรก อยากฝากให้รอติดตามกันด้วยนะคะ หนูจะตัง้ ใจทาออกมาให้ดีทสี่ ุดเพือ่ แฟน ๆ ทุกคนค่ะ” โฟกัส ญาณิน กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม