“อู๋จุน” ยูทูบเบอร์ดัง โดนหมายเรียกครั้งที่ 2 คดีทำร้ายร่างกายในบริษัท

ความคืบหน้ากรณีเหตุทำร้ายร่างกายภายในบริษัท อู๋จุนไฮเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทของ “อู๋จุน” นายกร คุณาธิปอภิสิริ ยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง OAUJUN HI-END หลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกชกหน้าและบีบคอจนได้รับบาดเจ็บ มีรอยฟกช้ำและบาดแผลบริเวณหางคิ้ว ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เหตุเกิด ณ สตูดิโอแห่งหนึ่งใน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงทิศทางคดีล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2569 โดยระบุว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานฝั่งผู้เสียหายรวม 3 ปากเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกพนักงานในบริษัทที่อยู่ในวันเกิดเหตุมาให้การเพิ่มเติมอีก 8 ปาก เพื่อเก็บรายละเอียดเหตุการณ์ให้ครบถ้วน
หลังผู้ถูกกล่าวหาขอเลื่อนนัดหมายเรียกครั้งแรกผ่านทางทนายความ ล่าสุดทางพนักงานสอบสวนได้อนุมัติออกหมายเรียกเป็นครั้งที่ 2 โดยกำหนดวันให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ารายงานตัวและรับทราบข้อกล่าวหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย” ในวันที่ 15 ส.ค. 2569
พนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจเช็กและรวบรวมไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและบริเวณโดยรอบ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานมัดตัวและประกอบสำนวนคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป