“ครูพิช ดร. พัทธ์นิธาน” เดินหน้าลุย WCOPA Thailand เปิดรับสมัครตัวแทนประเทศไทย 2027 สู่เวทีศิลปะการแสดงระดับโลก

“ครูพิช ดร. พัทธ์นิธาน” เดินหน้าลุย WCOPA Thailand รับสมัครตัวแทนประเทศไทย 2027 เฟ้นหาคนไทยมากความสามารถ สู่เวทีศิลปะการแสดงระดับโลก รอบคัดเลือก 4 ตุลาคม 2569
การเดินทางครบรอบ 11 ปีในฐานะ National Director ของประเทศไทย ของ ครูพิช ดร. พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นในการผลักดันเยาวชนไทยสู่เวทีศิลปะการแสดงระดับโลก โดยในการแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2026 ณ เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมาทีมประเทศไทยสามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่น กวาด 119 เหรียญ เหรียญทอง 47 เหรียญ เหรียญเงิน 30 เหรียญ เหรียญทองแดง 42 เหรียญ สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถแข่งขันกับตัวแทนจากนานาประเทศได้อย่างยอดเยี่ยม และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกครั้ง
และหลังจากสร้างผลงานโดดเด่นและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวที World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2026 ณ เมืองลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ล่าสุด WCOPA Thailand ประกาศเปิดรับสมัครคนไทยที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น ตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2027 อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
การแข่งขันรอบคัดเลือกประเทศไทย หรือ Thailand Championships of Performing Arts (TCOPA) มีกำหนดจัดการแข่งขันแบบ Onsite ในวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ณ Black Box Theater วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเฟ้นหาคนไทยมากความสามารถที่จะได้รับโอกาสก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทย และเข้าร่วมการแข่งขัน World Championships of Performing Arts 2027 บนเวทีระดับนานาชาติ
สำหรับการคัดเลือกในปีนี้ เปิดรับผู้มีความสามารถในหลากหลายประเภท ได้แก่ การร้องเพลง การร้องเพลงพร้อมเล่นเปียโน เปียโน และการแสดง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและมีความฝันด้านศิลปะการแสดงได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
การเปิดรับสมัครครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความสำเร็จครั้งสำคัญของทีมประเทศไทยในการแข่งขัน WCOPA 2026 ภายใต้การนำทีมของ ครูพิช ดร. พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม National Director – Thailand ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นำทีมประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 11
และในการแข่งขัน WCOPA 2026 ทีมประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลกลับประเทศรวมทั้งสิ้น 119 เหรียญ ประกอบด้วย 47 เหรียญทอง 30 เหรียญเงิน และ 42 เหรียญทองแดง พร้อมคว้า High Score Plaques จำนวน 20 โล่ นอกจากนี้ ตัวแทนประเทศไทยยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบสำคัญของการแข่งขัน โดยคว้า เหรียญ Finalist จำนวน 3 เหรียญ และเหรียญ Semi-finalist จำนวน 15 เหรียญ จาก 13 การแสดง ตลอดจนได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนรวม 4 ทุน จากองค์กรและบุคลากรในวงการบันเทิงระดับนานาชาติ ได้แก่ New York Film Academy, Kacy Owens, Darienne Arnold และ Water Sound Entertainment
หนึ่งในความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของทีมประเทศไทยในปี 2026 คือผลงานของ ฌาริน สินธวถาวร ตัวแทนประเทศไทยรุ่น Junior ซึ่งสามารถคว้าตำแหน่ง 2026 Junior Grand Champion Vocalist of the World มาครองได้สำเร็จ นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของคนไทยบนเวทีศิลปะการแสดงระดับโลก
นอกเหนือจากความสำเร็จด้านการแข่งขัน ทีมประเทศไทยยังได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดชุดพาเหรดประจำชาติ จากผลงานภายใต้แนวคิด “มาลัย” ซึ่งนำความงดงามและอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยมาถ่ายทอดสู่สายตาผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ ชุดดังกล่าวออกแบบโดย ครูเจ รัฏฐพิชญ์ แสงดา และคุณนิพพิชฌน์ นิมิตรบรรณสาร และถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์และความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ
ด้าน ครูพิช ดร. พัทธ์นิธาน ศรีเอี่ยม ยังได้รับ Certificate of Excellence for National Director เพื่อเชิดชูบทบาทในการบริหารทีม พัฒนาศักยภาพผู้เข้าแข่งขัน และผลักดันตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 11 ปี
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ประจำปี 2027 การแข่งขันแบ่งออกเป็นทั้งรูปแบบ Onsite และ Online การแข่งขันแบบ Onsite เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2569 โดยจะประกาศลำดับการแข่งขันและกำหนดส่ง Backing Track ในวันที่ 27 กันยายน 2569 ก่อนจัดการแข่งขันและประกาศผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2569 ณ Black Box Theater วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขณะที่การแข่งขันแบบ Online เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569 และกำหนดประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับ ประกาศนียบัตร และมีสิทธิ์ได้รับ ถ้วยรางวัลตามเกณฑ์การให้คะแนน ของการแข่งขัน
WCOPA Thailand เชิญชวนคนไทยที่มีความสามารถและมีความฝันด้านศิลปะการแสดง มาร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญ และคว้าโอกาสในการก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีระดับโลก เพราะเวทีต่อไป อาจเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณได้พาความสามารถของคนไทยไปสู่สายตาชาวโลก ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภทการแข่งขัน คุณสมบัติผู้สมัคร กติกา และขั้นตอนการสมัคร ได้ทาง Facebook Page: WCOPA Thailand LINE: @wcopathailand E-mail: thailand.copa@gmail.com