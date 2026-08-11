"โอปอล สุชาตา" ควง “คุณแม่สุพัตรา” เปิดมุมความรัก ความภูมิใจแม่ลูก ผ่านแคมเปญ Mom Moments: Proud Mom. Proud of My Mom. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

วันแม่ปีนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาช) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ต้อนรับเทศกาลวันแม่ด้วยโมเมนต์สุดอบอุ่น เมื่อ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” Miss World 2025 ควง “คุณแม่สุพัตรา ช่วงศรี” ถ่ายทอดสายใยความรักและความภาคภูมิใจระหว่างแม่กับลูก ผ่านแคมเปญ Mom Moments Proud Mom. Proud of My Mom. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศชวนทุกครอบครัวร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำ พร้อมตอกย้ำทุกวันสามารถเป็นวันสำคัญของครอบครัวได้
แคมเปญนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ว่า “ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด” ซึ่งเป็นพระราชดำรัสตอนหนึ่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรป และทรงมีพระราชดำรัสตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงสิ่งที่ทรงโปรดมากที่สุด โดยเซ็นทรัลพัฒนาขอน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แคมเปญ เพื่อเฉลิมฉลองคุณค่าของความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจระหว่างแม่กับลูก ภายใต้แนวคิด "Proud Mom. Proud of My Mom."
ความพิเศษในปีนี้จึงชวน โอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 และคุณแม่สุพัตรา ช่วงศรี มาร่วมเป็น Campaign Ambassador ถ่ายทอดเรื่องราวของแม่ยุคใหม่ผู้คอยสนับสนุน หล่อหลอมให้ลูกเติบโตอย่างมั่นใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลก และเปิดโอกาสให้ลูกได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพในแบบของตัวเอง สะท้อนแนวคิด Proud Mom. Proud of My Mom. ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับเชิญชวนทุกครอบครัว ร่วมสร้าง "Mom Moments" ผ่านกิจกรรม ประสบการณ์ และโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
เซ็นทรัลพัฒนาชวนทุกครอบครัวร่วมสร้าง Mom Moments ตลอดเดือนสิงหาคม ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ไฮไลท์ ได้แก่
• ‘รีวิวแม่’ แบบ Gen Z: เปลี่ยนคำบอกรักให้เป็นเรื่องราวที่อยากแชร์ ผ่านการ “รีวิวแม่” ในมุมที่เป็นตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคำสอนที่ประทับใจ เรื่องราวการเติบโต หรือโมเมนต์เล็ก ๆ ที่ทำให้รู้ว่า “แม่คือคนสำคัญที่สุด” พร้อมชวนทุกครอบครัวมาเก็บความทรงจำดี ๆ ที่ MOM MOMENT STUDIO แลนด์มาร์กถ่ายภาพและวิดีโอสุดพิเศษ ให้ทุกครอบครัวได้สร้างคอนเทนต์ เก็บภาพความประทับใจ และแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันครอบคลุม 26 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
• Proud Mom Move Together: ต่อยอดเทรนด์ Health & Wellness ชวนคุณแม่และลูกมาใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมออกกำลังกายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยเซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลัง 3 แบรนด์ชั้นนำในกลุ่ม Fitness ได้แก่ Fitness First, Jetts Fitness และ Virgin Active รวมถึง Wellness Community จัดกิจกรรมแอโรบิคและโยคะ เติมพลังสุขภาพและสร้างโมเมนต์ดี ๆ ไปด้วยกัน ครอบคลุม 18 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
• Celebrate with Mom Privileges: เติมเต็มทุกโมเมนต์ให้พิเศษกับสิทธิพิเศษสมาชิก The 1 เพียงลงทะเบียนและสแกนใบเสร็จผ่านแอปพลิเคชัน Central X ลุ้นรับจี้เพชร Jubilee Diamond พร้อมที่พักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รวมมูลค่ากว่า 422,000 บาท* พร้อมรับ E-Voucher จากแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลรวมสูงสุด 8,000 บาท* และมอบความพิเศษให้สายบิวตี้กับ 60 Top Spenders รับบัตรกำนัลบริการเสริมความงามจาก The Klinique รวมมูลค่ากว่า 960,000 บาท*รับเพิ่มสูงสุด 1,500 พอยท์* เมื่อช้อปสะสมที่ร้านแฟชั่นและสถานเสริมความงามที่ร่วมรายการ* ลงทะเบียนก่อนช้อปตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 ส.ค. 69 พิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ช้อปทุก 1,000 บาทรับ 3 สิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw และรับเพิ่มสูงสุด 10,000 พอยท์* เมื่อช้อปสะสมครบ 100,000 บาท รับ 5,000 พอยท์ สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันจากร้านค้าที่ร่วมรายการศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 26% บัตรของขวัญ หรือผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน** จากบัตรเคดิตที่ร่วมรายการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ร่วมสร้าง Mom Moments ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมพบกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายตลอดเดือนแห่งความรักของแม่และลูก ณ 43 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ