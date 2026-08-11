SC ชวน ‘เฟย-ภัทร’ ยก LouLou.BKK เสิร์ฟความอร่อยกลางพารากอน ที่ The New SC Experience Space พร้อมเปิด 3 เมนูเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมกับเชฟเตย MasterChef

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แฟน ๆ และสายคาเฟ่ต้องไม่พลาด เมื่อ SC ชวน ‘เฟย-ภัทร เอกแสงกุล’ นักแสดงหนุ่มหล่อสายลุย และหนึ่งในหุ้นส่วนร้าน LouLou.BKK ยกร้านคาเฟ่รักษ์โลกสุดฮอต ปัดหมุดเสิร์ฟความอร่อยกลางพารากอน ต่อยอดแนวคิด Feel the New SC พร้อมชวนให้ทุกคนได้มาสัมผัสแบรนด์ผ่านทุกประสาทสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่มรสเลิศ พร้อมเปิดตัวเมนูเบเกอรี่เอ็กซ์คลูซีฟ 3 เมนู ที่รังสรรค์ร่วมกับ ‘เชฟเตย-สหรัฐ แตงไทย’ แชมป์คนแรกของ MasterChef The Professionals Thailand ณ The New SC Experience Space ชั้น 5 โซน Nextopia สยามพารากอน
โปรเจกต์ครั้งนี้เป็นการนำเสนอมิติใหม่ของ The New SC Experience Space ภายใต้แนวคิด Feel the New SC ที่ผสานงานดีไซน์ ศิลปะ กลิ่น เสียง และรสชาติไว้ในพื้นที่เดียว โดย LouLou.BKK เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีการคิด 3 เมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับ ‘เชฟเตย-สหรัฐ แตงไทย’ แชมป์คนแรกของ MasterChef The Professionals Thailand ได้แก่ Truffle Raspberry Cake, Pistachio Caramel Banana Cake และ Orange Carrot Cake พร้อมชวนทุกคนมานั่งพัก ใช้เวลา และสัมผัสบรรยากาศในสไตล์ของร้าน
เฟย - ภัทร เอกแสงกุล นักแสดงหนุ่มหล่อสายลุย และหนึ่งในหุ้นส่วนร้าน LouLou.BKK กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ LouLou.BKK ได้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้ เพราะมีแนวคิดในการสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับผู้คนเหมือนกัน จึงได้ร่วมกับ เชฟเตย-สหรัฐ แตงไทย พัฒนาเมนูพิเศษขึ้นสำหรับ The New SC Experience Space โดยเฉพาะ “ผมรู้สึกว่าเวลาเราไปในที่ที่บรรยากาศดี ๆ แล้วมีของอร่อยกิน มันทำให้วันนั้นเป็นวันที่พิเศษขึ้นได้จริง ๆ และตัวผมเองอยากให้ทุกคนได้มาลอง 3 เมนูพิเศษที่เราตั้งใจทำขึ้นเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้ทุกคนได้สนุกกับการมาเช็กอินครับ”
สำหรับพื้นที่ The New SC Experience Space เป็นการต่อยอดจากมหกรรม Feel the New SC มหกรรมสัมผัสประสบการณ์แบรนด์ที่จัดขึ้น ณ ลานพาร์ค พารากอน เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มุ่งเน้นการถ่ายทอดตัวตนใหม่ของ SC ผ่านประสบการณ์ที่จับต้องได้ โดยทุกองค์ประกอบภายในพื้นที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน ทั้งกลิ่นประจำแบรนด์จาก The O.B.A. ประสบการณ์ด้านเสียงแบบ Immersive จาก Montonn Jira เมนูขนม Signature จาก De La Lita การออกแบบยูนิฟอร์มโดย Fah Chak รวมถึงโซน SC Morning Walk ที่จำลองบรรยากาศการเดินเล่นยามเช้าในหมู่บ้าน ก่อนจะต่อยอดด้วยการต้อนรับ LouLou.BKK เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ที่สนใจอยากลิ้มลองเมนูสุดพิเศษ และสัมผัสตัวตนใหม่ของ SC ผ่าน The New SC Experience Space
ได้ที่ ชั้น 5F โซน Nextopia ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งรวบรวมประสบการณ์ด้านงานออกแบบ ศิลปะ กลิ่น เสียงและรสชาติไว้ในพื้นที่เดียว โดย LouLou.BKK จะเปิดให้บริการภายในพื้นที่เป็นระยะเวลา 1 ซีซั่น จนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้