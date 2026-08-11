“ก้อย วาสนา – อูม วิยะดา” แท็กทีมทวงคืนความปัง! เปิดปมศัลยกรรมเก่า ก่อนเมคโอเวอร์ครั้งใหญ่ สวยว้าวจนต้องร้อง… “นี่แม่เองเหรอ?!”

วงการบันเทิงมีเรื่องให้ร้องว้าวอีกแล้ว! เมื่อสองนักแสดงรุ่นใหญ่ตัวแม่อย่าง “ก้อย วาสนา สิทธิเวช” และ “อูม วิยะดา อุมารินทร์” เปิดใจแบบหมดเปลือกถึงประสบการณ์ศัลยกรรมดึงหน้าในอดีต หลังต้องเผชิญกับปัญหาที่คาดไม่ถึง ทั้งความหย่อนคล้อยที่กลับมาเร็วกว่าที่คิด ไปจนถึงรายละเอียดบางจุดบนใบหน้าที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการทำงานหน้ากล้อง
งานนี้ทั้งคู่ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำว่า ดึงหน้า แต่ตัดสินใจเดินหน้าสู่ เมคโอเวอร์ครั้งใหญ่กับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง เพื่อวางแผนแก้ไขอย่างละเอียด เพราะทั้งสองเป็นเคสที่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อน จึงต้องพิถีพิถันและวางแผนในแต่ละขั้นตอนอย่างรอบคอบ
"ก้อย วาสนา” ขอคืนความสดใส แต่ยังเป็นตัวเอง
ฝั่งก้อย วาสนาวางแผนปรับหลายองค์ประกอบ ตั้งแต่ดึงหน้า ดึงคอ ยกคิ้ว แก้จมูก ตัดถุงใต้ตา ไปจนถึงเติมเต็มร่องแก้ม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการคืนความสดใสและความมั่นใจให้ใบหน้า พร้อมคงเสน่ห์และเอกลักษณ์ของ ก้อย วาสนา เอาไว้ให้มากที่สุด
“อูม วิยะดา” ก็ไม่น้อยหน้า! แก้ละเอียดทุกจุด
ด้านอูม วิยะดา ก็เจอปัญหาหลังการผ่าตัดครั้งเก่าไม่น้อย ทั้งบริเวณใต้ตา จอนผม ติ่งหู รูปทรงใบหู รวมถึงรอยแผลจากการผ่าตัดเดิมและความหย่อนคล้อยที่กลับมา จึงต้องวางแผนแก้ไขใหม่อย่างละเอียดในแต่ละจุด เพื่อให้ภาพรวมของใบหน้ากลับมามีความสมดุลและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
เรียกว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การดึงให้ตึงแต่คือการ ทวงคืนความสมดุล ความมั่นใจ และเสน่ห์ของสองตัวแม่ ให้พร้อมกลับมารับงานหน้ากล้องแบบเต็มพิกัด!
และเมื่อถึงมือ “น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ" งานนี้ความปังจึงบังเกิด! แต่ไฮไลต์ที่ทำเอาหลายคนต้องร้องว้าว ก็คือช่วงเมคโอเวอร์ เมื่อได้น้องฉัตร ช่างแต่งหน้าระดับเทพแถวหน้าของวงการบันเทิง มาร่วมเนรมิตลุคใหม่ให้สองตัวแม่แบบจัดเต็ม
จากใบหน้าที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชน ถูกเติมเต็มด้วยงานเมกอัพที่ช่วยขับเสน่ห์ให้โดดเด่นขึ้น ทั้งความสดใส ความละมุน และความหรูหรา โดยยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ก้อย วาสนา และ อูม วิยะดา ไว้อย่างครบถ้วน
และเมื่อเปิดลุคสุดท้ายออกมาเท่านั้นแหละ… โลกโซเชียลแทบหยุดมอง!
เพราะทั้งสองตัวแม่มาในลุคใหม่ที่สวยสด เป๊ะปัง และออร่าพุ่งแบบผิดหูผิดตา จนอดไม่ได้ที่จะต้องอุทานว่า “นี่แม่เองเหรอ?!” จากประสบการณ์ศัลยกรรมครั้งเก่า สู่การเมคโอเวอร์ครั้งใหม่ และเมื่อทุกอย่างมาบรรจบกันในมือของทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเมคอัพสุดปังจาก น้องฉัตร งานนี้ไม่ใช่แค่สวยขึ้น แต่คือ สวยจึ้ง! สวยสะพรึง! สวยจนต้องซูม!