ช็อก! อินฟลูเอนเซอร์สาวจีนผู้ติดตามหลักล้าน ถูกเพื่อนสนิทลวงไปฟิลิปปินส์ ก่อนถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ 25.8 ล้าน สุดท้ายถูกฆาตกรรม

สะเทือนใจคดีอินฟลูเอนเซอร์สาวจีนผู้ติดตามหลักล้าน “อาเธนา” หรือ ข่ง ลี่เหมย หลังหายตัวไปในฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 2023 ก่อนมีรายงานว่าเธอถูกลักพาตัวเรียกค่าไถ่ ครอบครัวยอมจ่ายเงินราว 25.8 ล้านบาท แต่สุดท้ายกลับไม่ได้ตัวเธอคืน และภายหลังมีการยืนยันว่าเธอเสียชีวิตแล้ว ขณะที่คดียังเดินหน้าติดตามผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ต้องหาและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนล่อลวงเธอไปยังฟิลิปปินส์
คดีการหายตัวไปอย่างปริศนานานกว่า 3 ปีของ “Athena liya” หรือ “อาเธน่า” ข่งลี่เหมย) อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนที่มีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์มากกว่าล้านคน กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังมีรายงานยืนยันว่าเธอถูกลักพาตัวหลังเดินทางไปกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2023 ก่อนถูกสังหารในเวลาต่อมา แม้ครอบครัวจะยอมจ่ายเงินค่าไถ่จำนวนมหาศาลแล้วก็ตาม
ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือ หญิงสาวที่ถูกระบุว่าอาจมีส่วนวางแผนลวงเธอไปยังฟิลิปปินส์ คือ หลี่อี้เฟย เพื่อนสนิทที่อาเธน่าไว้วางใจมาเป็นเวลานาน โดยหลังเกิดเหตุ หลี่อี้เฟยได้หลบหนีออกนอกประเทศและจนถึงขณะนี้ยังไม่ถูกจับกุม
รายงานจากสื่อจีนระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ หลี่อี้เฟยมักสร้างภาพลักษณ์บนโลกออนไลน์ว่าเป็นหญิงสาวฐานะดี ใช้ชีวิตหรูหรา กระทั่งช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2023 เธอได้ชักชวนอาเธน่าไปเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์ โดยอ้างว่ากำลังอกหักและต้องการเดินทางไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศ
อย่างไรก็ตาม หลังจากอาเธน่าตัดสินใจเดินทางเพียงลำพังไปยังกรุงมะนิลา หลี่อี้เฟยกลับยกเลิกการเดินทางในช่วงก่อนออกเดินทางเพียงไม่นาน
มีข้อสงสัยว่า ข้อมูลเที่ยวบินและรายละเอียดการเดินทางของอาเธน่าอาจถูกส่งต่อให้กลุ่มอาชญากรล่วงหน้า ส่งผลให้ทันทีที่เธอเดินทางถึงมะนิลา ก็ถูกควบคุมตัวและตกอยู่ในกับดักที่ถูกเตรียมไว้แล้ว
สำหรับอาเธน่า ซึ่งเชื่อใจเพื่อนคนนี้มาโดยตลอด คงแทบไม่คาดคิดว่าการเดินทางในครั้งนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรม
ครอบครัวจ่ายค่าไถ่กว่า 25 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ตัวกลับมา
หลังจากอาเธน่าถูกลักพาตัว กลุ่มคนร้ายยังถูกกล่าวหาว่าเข้าควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอ ก่อนใช้ช่องทางดังกล่าวติดต่อเรียกค่าไถ่จากครอบครัว
ด้วยความหวังว่าจะช่วยลูกสาวกลับมาได้อย่างปลอดภัย ครอบครัวของอาเธน่ามีรายงานว่ารวบรวมเงินประมาณ 800,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 25.8 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้กับกลุ่มคนร้าย
แต่หลังได้รับเงินแล้ว กลุ่มผู้ก่อเหตุกลับไม่ได้ปล่อยตัวเธอ
รายงานระบุว่า คนร้ายอาจเกรงว่าคดีจะถูกเปิดโปง จึงตัดสินใจสังหารอาเธน่าและนำร่างไปทิ้ง ส่งผลให้ความหวังของครอบครัวที่จะได้พบเธออีกครั้งต้องจบลงอย่างน่าเศร้า
นอกจากนี้ หลังเกิดเหตุ กลุ่มที่เกี่ยวข้องยังถูกกล่าวหาว่าจงใจปล่อยข่าวปลอมหลายรูปแบบเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าอาเธน่าหายตัวไปเพราะติดหนี้พนัน ถูกขายต่อไปยังกัมพูชา หรือกระทั่งถูกบังคับให้เข้าสู่วงการค้าประเวณี
ข่าวลือต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ครอบครัวของเธอต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความทุกข์ทรมานตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ผู้ต้องสงสัยหลักถูกส่งตัวกลับประเทศ อีกหนึ่งคนยังหลบหนี
สำหรับความคืบหน้าทางคดี มีรายงานว่า หลิวฮั่นเหวิน ผู้ต้องสงสัยหลัก ถูกส่งตัวจากสหรัฐอเมริกากลับประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2026 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี
ขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีกรายคือ เฉินอวี่เซวียน ถูกจับกุมที่ประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี 2024
ส่วน หลี่อี้เฟย ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนลวงอาเธน่าไปยังฟิลิปปินส์นั้น หลังเกิดเหตุได้รีบลบบัญชีโซเชียลมีเดียและหลบหนีออกนอกประเทศ ปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้
คดีนี้ไม่เพียงเปิดเผยเบื้องหลังการหายตัวไปนานหลายปีของอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายถูกชักชวนโดยบุคคลใกล้ชิด ซึ่งอาจทำให้ลดความระมัดระวังและตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้โดยไม่ทันตั้งตัว