"เคต เบ็กคินเซล" ลบโพสต์เกลี้ยงอินสตาแกรม หลังถูกวิจารณ์รูปร่างไม่หยุด

เคต เบ็กคินเซล นักแสดงสาวชื่อดัง ออกมาตอบโต้กระแสวิจารณ์เรื่องรูปร่างและน้ำหนัก ก่อนลบโพสต์ทั้งหมดออกจากอินสตาแกรม พร้อมเผยว่าสาเหตุที่ผอมลงมาจากทั้งความโศกเศร้าหลังสูญเสียคนในครอบครัว และภาวะ MCAS ที่ส่งผลต่อการกินและสุขภาพของเธอ
ก่อนจะลบโพสต์ทั้งหมดออกจากอินสตาแกรม เคต เบ็กคินเซล ได้โพสต์ข้อความถึงกระแสวิจารณ์เรื่องรูปร่างที่เธอต้องเจอมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังกลับมาใช้งานโซเชียลอีกครั้ง
เธอระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้พักจากอินสตาแกรมไปหลายเดือนหลังการเสียชีวิตของคุณแม่ และเคยอธิบายไปแล้วว่าน้ำหนักที่ลดลงเกี่ยวข้องกับความโศกเศร้าและปัญหาสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถึงรูปร่างของเธอ ทำให้นักแสดงสาวถึงกับตั้งคำถามว่า คนที่ยังคงพูดจาเช่นนี้อาจ “พังไปแล้ว” หรือไม่
เบ็กคินเซลยังเผยว่า เธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ Mast Cell Activation Syndrome หรือ MCAS ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
เธอเคยโพสต์อธิบายเกี่ยวกับอาการดังกล่าวหลายสไลด์ รวมถึงผลกระทบที่ทำให้อาหารบางชนิดอาจกระตุ้นอาการรุนแรงได้
เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าเธอ “ต้องกินอาหาร” นักแสดงสาวจึงตอบกลับว่า คำแนะนำแบบนั้นถือว่าเกินไป เพราะในกรณีของเธอ การกินบางอย่างอาจส่งผลอันตรายต่อร่างกาย
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนในครอบครัว โดยคุณแม่ จูดี โล เสียชีวิตในเดือนกรกฎาคม 2025 หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งระยะที่ 4
ก่อนหน้านั้น รอย แบตเตอร์สบี พ่อเลี้ยงของเธอ ก็เสียชีวิตไปแล้ว ทำให้เบ็กคินเซลต้องเผชิญการสูญเสียครั้งใหญ่ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
เธอกล่าวว่า ตอนนี้สมาชิกครอบครัวที่ยังคงอยู่และมีความหมายอย่างมากสำหรับเธอคือ ลิลี โม ชีน ลูกสาวของเธอ
เบ็กคินเซลย้ำว่า ทุกครั้งที่เธอโพสต์ภาพ มักมีคนเข้ามาคอมเมนต์กล่าวหาว่าเธอผอมเกินไป เป็นโรคการกิน หรือแม้แต่พาดพิงถึงยาเสพติด
เธอยังยกตัวอย่างกรณีของ แชดวิก โบสแมน ที่เคยถูกวิจารณ์เรื่องน้ำหนักลดก่อนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งเจ้าตัวเก็บเรื่องอาการป่วยไว้เป็นส่วนตัว
นักแสดงสาวจึงฝากว่า ผู้คนไม่มีทางรู้ทั้งหมดว่าอีกฝ่ายกำลังเผชิญอะไรอยู่ และควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา หากไม่มีอะไรดีจะพูด ก็ควรเลือกไม่พูดเสียจะดีกว่า