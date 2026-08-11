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นางเอกดัง “ฮายอง” แจงปมบรรพบุรุษฝักใฝ่ญี่ปุ่น ย้ำข้อมูลบางส่วนไม่ตรงข้อเท็จจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฮายองถูกจับตาท่ามกลางกระแสซีรีส์ “Our Sticky Love” หลังประวัติของ อันซังโฮ คุณทวดผู้เป็นแพทย์ยุคบุกเบิกของเกาหลี ถูกขุดขึ้นมาพร้อมข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในช่วงอาณานิคม ขณะที่ต้นสังกัดยืนยันว่าข้อมูลบางส่วนที่แพร่สะพัดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
ฮายอง นักแสดงสาวจากครอบครัวแพทย์ 4 รุ่น กลายเป็นประเด็นร้อนหลังถูกจับโยงประวัติคุณทวด “อันซังโฮ” กับข้อกล่าวหาฝักใฝ่ญี่ปุ่นในยุคอาณานิคม ล่าสุดต้นสังกัดออกมายืนยันความสัมพันธ์ทางเครือญาติ แต่ย้ำว่ารายละเอียดบางส่วนที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์แตกต่างจากข้อเท็จจริง

ต้นสังกัดของ ฮายอง นักแสดงสาวเกาหลี ออกมาชี้แจงกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับประวัติของ อันซังโฮ คุณทวดของเธอ หลังมีข้อมูลบนโลกออนไลน์เชื่อมโยงว่าเขาอาจเคยมีพฤติกรรมฝักใฝ่ญี่ปุ่นในช่วงที่เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ต้นสังกัดของฮายองให้ข้อมูลกับสื่อเกาหลีว่า อันซังโฮเป็นคุณทวดของนักแสดงสาวจริง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อกล่าวหาที่กำลังถูกแชร์ต่อกันนั้น ทางต้นสังกัดระบุอย่างระมัดระวังว่า “ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าอันซังโฮมีพฤติกรรมฝักใฝ่ญี่ปุ่น แตกต่างจากข้อเท็จจริง”

จากกระแสคู่พระนาง “จองแฮอิน–ฮายอง” ใน “Our Sticky Love” สู่ประเด็นร้อนนอกจอ เมื่อภูมิหลังครอบครัวของฝ่ายหญิงกลายเป็นที่สนใจ หลังมีการนำบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคุณทวดของเธอกลับมาถกเถียงอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ ฮายองเคยได้รับความสนใจหลังเปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์หลายรายการว่า ครอบครัวของเธอประกอบอาชีพแพทย์สืบต่อกันมาถึง 4 รุ่น โดยเฉพาะคุณทวดที่มีรายงานว่าเคยเปิดคลินิกแพทย์แผนตะวันตกในฮันยาง และเคยถวายการรักษาแก่จักรพรรดิโคจง จนนำไปสู่การคาดเดาของชาวเน็ตว่าบุคคลดังกล่าวอาจเป็นอันซังโฮ

ตามข้อมูลที่ถูกรายงาน อันซังโฮเข้าเรียนที่โรงเรียนแพทย์ Tokyo Jikei ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1898 และสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในเดือนกรกฎาคม ปี 1902 หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับเกาหลี และมีรายงานว่าเคยถวายการดูแลเจ้าชายอึยชินในปี 1903

ต่อมาในปี 1919 อันซังโฮยังมีชื่อเกี่ยวข้องกับการถวายการรักษาจักรพรรดิโคจง หลังพระองค์ล้มป่วยจากอาการเลือดออกในสมอง โดยมีรายงานว่าเขาร่วมรักษากับแพทย์ชาวญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว

ฮายอง นางเอก “Our Sticky Love” ซึ่งเคยเปิดเผยว่ามาจากครอบครัวแพทย์ต่อเนื่องถึง 4 รุ่น กำลังได้รับความสนใจมากกว่าบทบาทในซีรีส์ หลังชื่อของคุณทวด อันซังโฮ ถูกเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาเรื่องฝักใฝ่ญี่ปุ่นที่ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ประวัติของอันซังโฮกลายเป็นที่ถกเถียงจากบทความในหนังสือพิมพ์ Maeil Sinbo เมื่อปี 1918 ซึ่งเป็นสื่อภายใต้รัฐบาลอาณานิคมญี่ปุ่น โดยบทความระบุว่าอันซังโฮแต่งงานกับหญิงชาวญี่ปุ่น และใช้ชีวิตตามแบบญี่ปุ่น รวมถึงมีการอ้างคำพูดในลักษณะว่าเขาใช้ชีวิตไม่ต่างจากชาวญี่ปุ่นและแทบไม่สวมเสื้อผ้าแบบเกาหลี

ข้อมูลดังกล่าวทำให้ชื่อของอันซังโฮถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องแนวคิดฝักใฝ่ญี่ปุ่นอีกครั้ง แต่ในปัจจุบันยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างรอบด้าน ขณะที่ต้นสังกัดของฮายองยืนยันเพียงว่า รายละเอียดบางส่วนที่ถูกนำไปเผยแพร่นั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

สำหรับฮายอง เธอเดบิวต์ในวงการแสดงเมื่อปี 2019 ผ่านละคร KBS2 เรื่อง “Doctor Prisoner” ก่อนจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากผลงานอย่าง “The Trauma Code: Heroes on Call” และ “Teach You a Lesson”

ปัจจุบัน ฮายองกำลังมีผลงานในซีรีส์ออริจินัลของ Netflix เรื่อง “Our Sticky Love” ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ทำให้ประเด็นเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของเธอยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้น ท่ามกลางกระแสความนิยมของซีรีส์และชื่อเสียงที่กำลังเพิ่มขึ้นของนักแสดงสาว

หนังสือพิมพ์ Maeil Sinbo ฉบับปี 1918 กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้ง หลังเคยนำเสนอครอบครัวของ อันซังโฮ คุณทวดของฮายอง ในฐานะครอบครัวที่ใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขามีบทบาทสนับสนุนญี่ปุ่น ขณะที่ต้นสังกัดของนักแสดงออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่กำลังแพร่กระจาย