นางเอกดัง “ฮายอง” แจงปมบรรพบุรุษฝักใฝ่ญี่ปุ่น ย้ำข้อมูลบางส่วนไม่ตรงข้อเท็จจริง

ฮายอง นักแสดงสาวจากครอบครัวแพทย์ 4 รุ่น กลายเป็นประเด็นร้อนหลังถูกจับโยงประวัติคุณทวด “อันซังโฮ” กับข้อกล่าวหาฝักใฝ่ญี่ปุ่นในยุคอาณานิคม ล่าสุดต้นสังกัดออกมายืนยันความสัมพันธ์ทางเครือญาติ แต่ย้ำว่ารายละเอียดบางส่วนที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์แตกต่างจากข้อเท็จจริง
ต้นสังกัดของ ฮายอง นักแสดงสาวเกาหลี ออกมาชี้แจงกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับประวัติของ อันซังโฮ คุณทวดของเธอ หลังมีข้อมูลบนโลกออนไลน์เชื่อมโยงว่าเขาอาจเคยมีพฤติกรรมฝักใฝ่ญี่ปุ่นในช่วงที่เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ต้นสังกัดของฮายองให้ข้อมูลกับสื่อเกาหลีว่า อันซังโฮเป็นคุณทวดของนักแสดงสาวจริง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อกล่าวหาที่กำลังถูกแชร์ต่อกันนั้น ทางต้นสังกัดระบุอย่างระมัดระวังว่า “ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าอันซังโฮมีพฤติกรรมฝักใฝ่ญี่ปุ่น แตกต่างจากข้อเท็จจริง”
ก่อนหน้านี้ ฮายองเคยได้รับความสนใจหลังเปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์หลายรายการว่า ครอบครัวของเธอประกอบอาชีพแพทย์สืบต่อกันมาถึง 4 รุ่น โดยเฉพาะคุณทวดที่มีรายงานว่าเคยเปิดคลินิกแพทย์แผนตะวันตกในฮันยาง และเคยถวายการรักษาแก่จักรพรรดิโคจง จนนำไปสู่การคาดเดาของชาวเน็ตว่าบุคคลดังกล่าวอาจเป็นอันซังโฮ
ตามข้อมูลที่ถูกรายงาน อันซังโฮเข้าเรียนที่โรงเรียนแพทย์ Tokyo Jikei ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1898 และสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในเดือนกรกฎาคม ปี 1902 หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับเกาหลี และมีรายงานว่าเคยถวายการดูแลเจ้าชายอึยชินในปี 1903
ต่อมาในปี 1919 อันซังโฮยังมีชื่อเกี่ยวข้องกับการถวายการรักษาจักรพรรดิโคจง หลังพระองค์ล้มป่วยจากอาการเลือดออกในสมอง โดยมีรายงานว่าเขาร่วมรักษากับแพทย์ชาวญี่ปุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ประวัติของอันซังโฮกลายเป็นที่ถกเถียงจากบทความในหนังสือพิมพ์ Maeil Sinbo เมื่อปี 1918 ซึ่งเป็นสื่อภายใต้รัฐบาลอาณานิคมญี่ปุ่น โดยบทความระบุว่าอันซังโฮแต่งงานกับหญิงชาวญี่ปุ่น และใช้ชีวิตตามแบบญี่ปุ่น รวมถึงมีการอ้างคำพูดในลักษณะว่าเขาใช้ชีวิตไม่ต่างจากชาวญี่ปุ่นและแทบไม่สวมเสื้อผ้าแบบเกาหลี
ข้อมูลดังกล่าวทำให้ชื่อของอันซังโฮถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องแนวคิดฝักใฝ่ญี่ปุ่นอีกครั้ง แต่ในปัจจุบันยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างรอบด้าน ขณะที่ต้นสังกัดของฮายองยืนยันเพียงว่า รายละเอียดบางส่วนที่ถูกนำไปเผยแพร่นั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
สำหรับฮายอง เธอเดบิวต์ในวงการแสดงเมื่อปี 2019 ผ่านละคร KBS2 เรื่อง “Doctor Prisoner” ก่อนจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากผลงานอย่าง “The Trauma Code: Heroes on Call” และ “Teach You a Lesson”
ปัจจุบัน ฮายองกำลังมีผลงานในซีรีส์ออริจินัลของ Netflix เรื่อง “Our Sticky Love” ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ทำให้ประเด็นเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของเธอยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้น ท่ามกลางกระแสความนิยมของซีรีส์และชื่อเสียงที่กำลังเพิ่มขึ้นของนักแสดงสาว