“นิว นภัสสร” ลั่นข่าวลือ “เป๊ก เปรมณัช” นอกใจแอบแซบนักธุรกิจ มีส่วนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง! ไม่อยากให้ครอบครัวกลายเป็นเครื่องมือของใคร

หลังถูกโยงอักษรย่อ สามีดารานอกใจนักร้องดังแอบแซบนักธุรกิจสาว ทำให้คนพุ่งเป้ามาที่คู่ของ “นิว นภัสสร ภูธรใจ” กับ “เป๊ก เปรมณัช สุวรรณานนท์” จนทำให้หลายคนจับตาความสัมพันธ์ของครอบครัว
ล่าสุด “นิว นภัสสร” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว พร้อมชี้แจงถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่าชีวิตครอบครัวของทั้งคู่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่วันนี้ทั้งคู่ยังรักกันดี และจากข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้น มีบางส่วนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่อยากให้ครอบครัวต้องตกเป็นเครื่องมือของใคร
“สำหรับข่าวที่ทุกคนคิดว่าเป็นครอบครัว เป๊กนิว บ้านเราก็ไม่ได้ Perfect เป็นครอบครัวธรรมดา ใช้ชีวิตด้วยกันมา 15 ปีแล้ว กว่าจะมาเป็นแฟน แต่งงาน มีลูก และมีครอบครัวด้วยกัน เราผ่านเรื่องยากๆ มาด้วยกันตลอด แต่วันนี้เรายังรักกันดี และครอบครัวของเรายังอยู่ด้วยกัน โดยมีน้องสเปซ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเราสองคน
สำหรับสิ่งที่นิวออกมาบอกว่า ไม่เป็นความจริงนั้น เพราะข่าวที่ออกมา มีส่วนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของครอบครัวนิว นิวจึงขอชี้แจงเพียงเท่านี้ และไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องภายในครอบครัวไปมากกว่านี้นะคะ
นิวไม่อยากให้ครอบครัวของนิวกลายเป็นเครื่องมือของใคร หรือถูกนำไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรา ...
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจให้นิวนะคะ #เป๊กนิว”