“ฝน วิรุฬกานต์” ลูกสาว “ดารุณี กฤตบุญญาลัย” เสียชีวิตแล้วจากโรคประจำตัว “เอิ๊ก พรหมพร” โพสต์เศร้า 2 เดือนที่ผ่านมาทุ่มเทรักษาที่สุดแล้ว

เกิดข่าวเศร้าในวงการบันเทิงและสังคมไฮโซอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า “น้ำฝน วิรุฬกานต์ กฤตบุญญาลัย” ลูกสาวคนโตของ “ดารุณี กฤตบุญญาลัย” อดีตไฮโซชื่อดังและอดีตแกนนำ นปช. ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบจากอาการป่วยด้วยโรคประจำตัว หลังจากก่อนหน้านี้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ครอบครัวเพิ่งนำอัฐิของคุณแม่ดารุณีที่เสียชีวิต ณ ประเทศสหรัฐอเมริกากลับมาทำพิธีในประเทศไทย
สำหรับ ฝน วิรุฬกานต์ ถือเป็นผู้มีความสามารถหลากหลายในหลายวงการ ทั้งการเป็นอดีตข้าราชการทหารอากาศ, นักธุรกิจ, นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ “หมื่นพันวันลูก” และ “รักแท้ แม่ไม่ว่าหรอก” รวมไปถึงบทบาทนักร้องค่ายอาร์เอส ที่สร้างผลงานเพลงคุ้นหูไว้มากมาย อาทิ เฉพาะเธอ และ การจางหายของรอยน้ำตา
ขณะเดียวกัน “เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส” พิธีกรชื่อดัง ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์อันดีและคบหากับฝน วิรุฬกานต์ ในอดีต ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โพสต์ข้อความแสดงความอาลัย โดยระบุว่าตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ได้ทุ่มเททำทุกวิถีทางทั้งการติดต่อทีมแพทย์และย้ายโรงพยาบาลเพื่อหาแนวทางการรักษาที่ดีที่สุด และฝนเองก็ต่อสู้มาโดยตลอดไม่เคยยอมแพ้
“ฝน .. เอิ๊กไม่อยากเชื่อเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆ ตลอดสองเดือนที่ผ่านมาเอิ๊ก วิ่งเข้าออกโรงพยาบาลเกือบจะทุกวัน ทำทุกวิถีทางที่หาทางรักษาฝน เอิ๊กเชื่อว่าฝนจะหาย ฝนจะดีขึ้น วิ่งเต้นย้ายโรงพยาบาล คุยกับคุณหมอทุกฝ่าย ทีมแพทย์ หาทุกๆopinion จากหมอผู้เชี่ยวชาญหลายหลายๆ ท่าน เพื่อให้ฝนได้รับการรักษาอย่างดีดีที่สุด ในมือหมอที่เก่งที่สุด และฝนก็สู้มากมาตลอด ไม่เคยมีสักวันเลยที่ฝนบ่น หรือยอมแพ้ แม้จะโดนเจาะหรือใส่เครื่องมืออะไรเต็มไปหมด แต่ฝนก็สู้
ฝนบอกเสมอว่าฝนเป็นลูกแม่ ฝนเข้มแข็ง และฝนก็เชื่อเต็มหัวใจว่าฝนจะดีขึ้น จนถึงแม้วันสุดท้ายก่อนที่ฝนจะหลับไป
แม้จะพยามอย่างดีที่สุด แต่บางอย่าง ก็อยู่เหนือการควบคุมของเรา ที่เราก็ต้องยอมรับ มันเร็วกว่าที่เราคาดคิดไว้มากนัก จนถึงเมื่อคืนนี้ เอิ๊กก็ยัง LINE หาหมอ ไม่เคยหยุดที่จะพยายามเลย
ตอนนี้ฝนคงจะได้ไปเจอแม่แล้ว และคงจะมีความสุขมาก เพราะฝนบ่นคิดถึงแม่มาตลอด
ฝากแม่ดาดูแลฝนด้วยนะคะ 🩶
และอย่างน้อยที่สุดเอิ๊กก็ดีใจที่มีโอกาสได้ดูแลฝนอย่างเต็มที่ในฐานะเพื่อนคนนึง
ที่จะทำให้ได้ ในวันที่ฝนต้องการ
และเอิ๊กก็รู้ว่าฝนรู้ 🩶🩶
หลับให้สบายนะคะ🩶🩶
ฝากเซย์ฮัลโหลแม่ดาด้วยนะ 😊
#RIP
#ฝนวิรุฬกานต์”