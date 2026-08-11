“อาย-แจ็ค” กลับถึงไทย แฟนคลับต้อนรับอบอุ่น แม้ไม่ได้มง แต่คว้ารางวัลเพียบ

“อาย-แจ็ค” กลับถึงไทย แฟนคลับแห่รับสุดอบอุ่น แม้พลาดมงแต่ภูมิใจทำเต็มที่เพื่อคนไทย กวาดรางวัลกลับมาเพียบ ยืนยันรักกันดี เตรียมลุ้นโปรเจกต์ใหม่ได้เลย
เดินทางกลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อย สำหรับสองตัวแทนประเทศไทย “อาย กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว” และ “แจ็ค ไททัส” MISTER & MISS SUPRANATIONAL THAILAND 2026 ที่เดินทางไปประกวดเวทีระดับโลก MISS SUPRANATIONAL 2026 ที่ประเทศโปแลนด์ แม้จะไม่ได้มงกลับมา แต่ได้ใจคนไทยเอามากๆ มีแฟนนางงามไม่น้อยที่ไปรอรับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
อาย : “ดีใจมากๆ แล้วก็ตื่นเต้นมากที่เจอพี่ๆ ทุกคนเยอะขนาดนี้ค่ะ บอกไม่ถูกเหมือนกัน”
แจ็ค : “จริงๆ ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจนะครับที่เห็นมีคนมารับเยอะขนาดนี้ เราอาจจะดูนอนน้อยนิดนึงนะครับเมื่อคืน (หัวเราะ) เพราะว่าภารกิจก็คือยิงยาวจากโปแลนด์ไปฟิลิปปินส์แล้วก็กลับมาที่นี่”
อาย : “ที่ใส่แว่นไม่ใช่อะไรนะคะ เครื่องสำอางหมดแล้ว (หัวเราะ)”
แจ็ค : “เราอยู่กันประมาณ 4 วัน ก็ไปออกอีเวนต์ของที่ต่างๆ ที่ในฟิลิปปินส์ด้วยครับ”
ดีใจได้ท็อป 10 และกวาดรางวัลย่อยๆ มาอีกเพียบ
แจ็ค : “ท็อป 10 ครับ จริงๆ แล้วดีใจมากนะครับ เพราะว่าตอนไปเราก็ทำเต็มที่ เพราะบอกกับตัวเองว่ามันอาจจะเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของเรา ก็ใส่สุดแล้วก็ทำเต็มที่ แล้วก็ผลออกมาเกินคาดหมาย เกินคาดหวัง แล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจของตัวเองครับผม แล้วก็ของแจ็คได้เป็นรางวัล King of Continental Asia แล้วก็จะมี Supra Fan Vote ด้วย แล้วก็ Supra Chat Group 7 ด้วย มันจะมีรางวัลย่อยๆ ครับ
วันนั้นทำเต็มที่ เรียกว่าจอยๆ ดีกว่า แต่ว่าหลังเวทีคนที่สอนเดินวินาทีสุดท้ายก็คืออายครับ อยู่กันหลังเวทีคือพี่น้องช่วยกันหลังเวทีสุดๆ ครับวันนั้น”
อาย : “นึกว่าพกพี่เลี้ยงส่วนตัวไปแล้ว (หัวเราะ) เขาก็ดูแลหนูดีมาก แล้วก็รู้สึกดีใจ แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่กับเขา เพราะว่าเขาอบอุ่นมากๆ ค่ะ หนูเชื่อว่าใครที่ได้อยู่กับเขาก็จะรู้สึกแบบเดียวกับอาย”
แจ็ค : “เพราะว่าจริงๆ แล้วเราไปกันมันก็มีกันแค่เรา 2 คน ก็ช่วยกันทุกอย่าง แล้วก็ Supra ชายกับหญิงจริงๆ เขาจะเก็บตัวแยกกัน อาจจะมาเจอกันแค่เฉพาะบางอีเวนต์ แต่ทุกครั้งที่เราเจอ เรารู้ว่าแฟนคนไทยรอคอนเทนต์ รอเสิร์ฟ เราก็จะมา 5 นาที ขอสัก 1 เสิร์ฟคนไทย”
ดีใจได้นำเสนอผ้าไทยให้ต่างชาติได้เห็น
อาย : “ส่วนของอายได้พ่วง Top 2 ของ Top Model ค่ะ แล้วก็มี Top 24 ค่ะ ก็ทำเต็มที่แล้ว แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำหน้าที่คนไทย ตัวแทนสายประเทศไทยให้ดีที่สุด อายเชื่อว่าทุกคนคงมีความสุขมากๆ ที่เห็นอายได้ไปอยู่บนเวทีตรงนั้น
แล้วก็การที่เราสวมใส่ผ้าไทย เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยไปหมดเลย ก็ตั้งใจอยู่แล้วค่ะ แล้วก็อยากที่จะร่วมไว้อาลัยให้กับพระองค์ท่าน แล้วก็เรารู้สึกว่าผ้าไทยเนี่ย ไปที่ไหนใครก็รู้จัก ไปที่ไหนใครก็ชื่นชม ยิ่งได้ดีไซเนอร์ไทยก็เก่งด้วย อยากจะอยากดันตรงนี้ด้วย แล้วก็อยากเผยแพร่ตรงนี้ด้วย
ซึ่งต่างชาติก็ว้าวกับผ้าไทยทุกชุดเลยที่เราใส่ไป ทุกคนก็มองว่าสวยมาก แม้กระทั่งผู้ประกวดนางงามเองด้วยกัน หลายๆ คนก็อยากใส่ชุดของเราบ้าง แล้วก็แม้กระทั่งกรรมการเอง หรือแม้กระทั่งตัวเจ้าของเวทีเองเขาก็ชอบผ้าไทยอยู่แล้ว เรารู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นตัวแทนแล้วก็ใส่ชุดไทยให้ทุกคนได้เห็น
ก็ขอบคุณมากๆ เลยนะคะที่ยังซัปพอร์ตผู้หญิงคนนี้ แล้วก็รักผู้หญิงคนนี้ อายสัญญาว่าไม่ว่าอายจะไปที่ไหน อายก็จะทำหน้าที่ของอายให้เต็มที่ที่สุดค่ะ แล้วก็ขอบคุณความรักที่มอบให้กับผู้หญิงคนนี้ค่ะ รักทุกคนเหมือนกัน จริงๆ ก็อยากไปต่อเหมือนกันค่ะ แต่ก็รอดูในอนาคตแล้วกันว่าอายจะไปต่อที่ไหน ยังไง เพราะว่าตอนนี้ขอกลับไปนอนก่อน ยังไม่ได้นอนเลย”
แย้ม ปีหน้าอาจมีข่าวดีหลายอย่างเกิดขึ้น
แจ็ค : “ส่วนตำแหน่งของผมที่ได้มา จริงๆ แล้วของเราก็เป็น King of Continental ก็คือในเอเชีย เราก็จะ represent โชว์ความเป็น King of Asia ถ้าเขามีงานอะไรที่เกี่ยวกับเอเชีย แล้วเราอยู่ในทวีปเอเชีย เราก็จะเป็นตัวแทนของทางเวที Supra ใหญ่ เพื่อไปทำงานในส่วนของหน้าที่ตรงนั้นครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับตั้งแต่วันแรกเลย ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผม แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่เชื่อมั่นด้วย เพราะมันทำให้เป็นแรงผลักดันของเรานะครับ ทำให้เราดึงศักยภาพออกมาในทุกๆ วัน เราพยายามเติมพลัง เติมกำลังใจให้กัน คุยกันทุกวัน แล้วก็สุดท้ายแล้ว ผลมันออกมาสำหรับแจ็คไม่ว่าจะเป็นในตัวของน้องเอง หรือของแจ็คเอง เราประทับใจกับทุกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นครับ
จริงๆ มันมากกว่าเรื่องของตำแหน่ง มากกว่าเรื่องของสายสะพาย เราได้เพื่อน แล้วเราก็ได้รู้ว่าวิธีการทำงานของกองต่างประเทศเป็นยังไง ตอนนี้เรา 2 คนรู้แล้วว่าเป็นยังไงซึ่งในส่วนของปีหน้า อาจจะมีพาร์ตของผู้บริหารดีๆ หรือเปล่า ต้องรอติดตาม
ตอนนี้ก็ต้องเตรียมซูเปอร์โมเดลไทยแลนด์ครับ ตอนนี้ก็คือดีเลย เพราะเรารู้แล้วว่าโปรดักชันเขาทำยังไง แล้วก็ทั้งตัวน้องเองตัวแจ็คได้มีประสบการณ์ ก็อยากจะให้ฝากนะครับ แล้วก็ติดตาม Supranational Thailand ปีนี้ด้วย สนับสนุนน้องด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะมีข่าวดีถ้าน้องไปต่อหรือไม่ไปต่อ เราก็ยังร่วมงาน สัญญาใจ จริงๆ สัญญากระดาษก็มีครับ แต่สัญญาใจเราแรงกว่า (หัวเราะ) แล้วก็ของปีหน้าจริงๆ เราจะเฟ้นหาตัวแทนที่เหมาะสม เราจะพยายามแบบใช้ศักยภาพของเราที่เราได้ไปประกวดมา ได้ไปเจอมาสำหรับปีหน้า แล้วก็อาจจะมีข่าวดีหลายๆ อย่างเกิดขึ้น
อาจจะมีอีก 1 โปรเจกต์ อยากให้ทุกคนเตรียมลุ้นเลย เพราะว่าตัวแจ็คเบสตารางต่างประเทศ แต่ว่าน้องเขาอยู่ที่ไทย แจ็คก็จะแตะมือ แล้วก็ฝากทางพี่โอ ฝากน้อง ฝากทีมไทยทุกคนฝากดู แล้วก็คิดว่าโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำตื่นเต้นแน่นอน รักกันมากกว่าเดิมไหมเหรอ จริงๆ รักกันตั้งแต่แรก เห็นไหม ตอบพร้อมกันเลย (หัวเราะ) จริงๆ รักกันตั้งแต่แรกแล้วครับ อาจจะมีการเข้าใจผิดนิดหน่อยแค่นั้นเลย”