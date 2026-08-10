ผู้เสียหายรุมสับ “อู๋จุน” อดีตทีมงานอ้างถูกบังคับเปิดบัญชีม้ารับเงิน 1.4 ล้าน ใช้ปืนจ่อหัวข่มขู่ ซ้ำพัวพันปมใช้แรงงานเด็ก

ประเด็นร้อนสะเทือนวงการยูทูบเบอร์ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เมื่อผู้เสียหายรายใหม่ ๆ ได้ทยอยเดินทางมาเปิดหน้าแฉพฤติกรรมฉาวของ “อู๋จุน” ยูทูบเบอร์หัวสีชื่อดัง โดยมี เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด, ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู และ มูลนิธิวินวิน มาร่วมเจาะลึกข้อกฎหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเหยื่อ
โดย “อิน” หนึ่งในผู้เสียหาย เผยแผลใจเมื่อ 10 ปีก่อน ชี้พฤติกรรมไม่เคยเปลี่ยน รว ด้าน “เวสป้า” อดีตทีมงานอีกราย เปิดเผยว่า ตนถูกบังคับและข่มขู่ให้ยินยอมมอบบัญชีธนาคารส่วนตัว เพื่อให้อีกฝ่ายนำไปใช้รับเงินสปอนเซอร์รวมกว่า 1.4 ล้านบาท โดยให้อีกคนในทีมมาพูดข่มขู่จนตนเกิดความหวาดกลัว เงินทั้งหมดที่เข้ามาจะถูกสั่งให้โอนออกทันที แต่ภาระภาษีทั้งหมดกลับตกเป็นชื่อของตน ซึ่งปัจจุบันตนออกจากงานมาแล้วแต่ยังกังวลกับภาระทางกฎหมายที่จะตามมา
คุณเป็นใคร?
อิน : หนูไม่ใช่แฟน ไม่เคยได้รับผลประโยชน์จากเขา ไม่เคยทำงานร่วมกันแต่เป็นช่วงเราเด็ก เพิ่งขึ้นปีหนึ่ง เขาได้เห็นเราในอินสตาแกรม รู้จักเพื่อนเรา ก็ทักเพื่อนเราว่าชอบคนนี้ อยากจีบ เลยเป็นต้นเหตุให้ได้รู้จักกัน แต่แค่วันแรกที่เขาเจอเรา เขาก็อารมณ์ระเบิดแล้ว ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ตอนนั้นหนูคิดว่าเอาตัวเองออกมาก็พอแล้ว ไม่กล้าบอกใคร แม่ก็ไม่ได้รู้เหมือนกัน ที่บ้านไม่มีใครรู้ เรารู้สึกว่าเราอาจโชคร้ายเฉยๆ เขาอาจไม่ได้เป็นแบบนี้กับทุกคน เราแค่อาจเจอเวอร์ชั่นที่ไม่ดี มันติดในใจหนูตลอด เวลาเห็นเขาในโซเชียล
คุณเห็นเรื่องนี้เลยแสดงตัว?
อิน : ใช่ เพราะเขาไม่เปลี่ยนเลยนี่ เขาควรรู้ได้แล้วว่าเขาทำแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้ มันไม่ถูกต้อง ตอนนั้นเขามาจีบ เขาก็ติดต่อผ่านเพื่อน หนูจะขอเล่าแค่อันที่หนูมีหลักฐาน มีบุคคลที่สามเป็นพยาน พอเขาติดต่อก็ชวนไปยูเนียนมอลล์ แต่ช่วงนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับการเมือง ทำให้ห้างปิดเคอร์ฟิว เจอกันเลท ห้างจะปิดแล้ว เลยไม่ได้เดิน ไม่ได้กินข้าว เขาบอกเขาต้องไปส่งงานมหาวิทยาลัยที่บ้าน ขอแวะบ้านก่อนได้มั้ยค่อยไปส่งเรา บ้านตอนนั้นอยู่ใกล้ๆ ซอยยูเนียน หนูมากับเพื่อน เลยบอกว่าสองคนคงไม่เป็นไรมั้ง ก็ถามว่านานมั้ยคะ เขาบอกไม่นาน แค่ส่งอีเมล์เฉยๆ เพื่อนบอกไม่เป็นไรมึง
พอไปถึงเขาส่งงานนอยู่ชั้นล่าง แต่งานเขายังไม่ได้ทำเลย ตอนนั้นแม่ก็โทรตามยิกๆ เราก็ไม่กล้ารับสาย ไม่รู้จะบอกว่าเราไปไหน เพราะห้างปิดแล้ว หนูบอกว่าพี่ไปเตรียมตัวเลย เดี๋ยวหนูทำการบ้านต่อให้ สุดท้ายเขาขึ้นไปอาบน้ำ แล้วลงมาด้วยผ้าเช็ดตัวผืนเดียว เราเจอกันวันแรกด้วยซ้ำ เขามีพฤติกรรมค่อนข้างรุ่มร่าม ระหว่างนั้นหนูก็เครียด เพราะแม่โทรตามไม่พักเลย เขาก็หงุดหงิดว่าอะไรนักหนา แค่นี้ก็รับสายไปสิ แต่บ้านเราหวงเรา หนูก็บอกว่าไม่เป็นไร รีบกลับเถอะ พอขึ้นรถ หนูนั่งเบาะหน้าคนขับ เพื่อนนั่งข้างหลัง โทรศัพท์ก็ยังตามอยู่ ไม่กล้าบอกแม่ อยู่ดีๆ เขาโมโห แว้ดขึ้นมาเลย ว่าเป็นเฮียอะไร ตอนนั้นหนูใช้กระเป๋าสะพายเป้เล็กๆ ตั้งไว้อยู่ข้างๆ เขาหยิบกระเป๋าขึ้นมาฟาดหนูที่นั่งอยู่ข้างๆ เพื่อนก็ตกใจ บอกว่าใจเย็น
ในใจก็คิดว่าทำไงดีวะ แม่ก็ตามตัว ตอนนั้นหัวแบลงก์ไปแล้ว บอกว่าบ้านเราอยู่ไหนวะ เขาเหยียบคันเร่งที่เร็วที่สุด ก็นั่งร้องไห้อย่างเดียว เขาบอกอะไรนักหนา บ่นๆ หนูก็ขอโทษเขาแล้วลงรถไป บอกจะเลิกยุ่งแล้ว เพราะเป็นเฟิร์มอิมเพลสชั่นที่แย่มาก หนูกล้าเล่าเรื่องนี้เพราะหนูมีพยานอยู่ ตอนแรกหนูพูดในโพสต์ว่าหนูไม่กล้าพูดหรอก หนูไม่รู้มีหลักฐานแค่ไหน คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาจะพูดกับเรามั้ย แต่หนูติดต่อไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาแย่เหมือนกันที่ทำให้หนูรู้จักคนนี้ แต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้จบ มันแค่สตาร์ท ความสัมพันธ์เชิงท็อกซิกตลอดเวลา ซึ่งหนูขอไม่ลงรายละเอียด
จ่าพิชิตลงว่าพี่หนุ่มไม่รอดแน่ ในติ๊กต๊อก กำลังโดนบอทเข้าไปถล่ม 67 กะให้ไลฟ์ปลิว มันยังไง เขามีแฟนคลับในนั้นใช่มั้ย 67 ไม่เข้าใจ แก่แล้ว แต่ถ้าพิมพ์ 69 เข้าใจอย่างถ่องแท้เลย ยังไงต่อ?
อิน : จริงๆ ส่วนใหญ่มันอยู่ในไลน์ แต่ตั้งแต่ตอนนั้นที่หนีออกมา พฤติกรรมทุกคนที่เป็นเหยื่อจะรู้สึกเหมือนกันว่าหนีออกมาปุ๊บก็ลบไลน์ทิ้ง หนีออกมาดีกว่า เรารู้สึกว่าจบเองที่เราดีกว่า ซึ่งตัวหนู ปกติแล้วเจอเรื่องของเขา ยังติดอยู่ตลอดเวลา ว่าเขาคงนิสัยเปลี่ยนไปแล้วล่ะ เราคงโชคร้ายจริงๆ พอมาเจอน้อง มันอาจเพราะวันนั้นที่เราโดนทั้งหมด แล้วเราไม่เอาเรื่องเขาหรือเปล่า มันถึงมีคนโดนแบบนี้เพิ่มขึ้นอีก วันที่หนูฟิวส์ขาดไม่ได้เอ่ยชื่อ เจตนาจะบ่นเพราะอัดอั้นมากๆ เพราะอายุน้องกับหนูตอนนั้นเท่าๆ กันเลย รู้สึกไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมแบบนี้ ก็เลยลั่นออกมา แล้วหนูไปใช้ชีวิตตามปกติ ตอนแรกหนูจะออกมาชี้แจงเพราะคนเอาไปตีแผ่กันหมด แต่มีคนบอกว่าอย่า เพราะหนูไม่ได้มีเจตนาเกาะกระแสให้เป็นข้อพิพาททางโซเชียล พอพี่ที่รายการติดต่อมา หนูก็คิดว่าจะอาศัยรายการนี้บอกต่อทุกคนว่าหนูไม่ได้เป็นแฟนเขา ไม่เคยบอกเป็นแฟนเขา แต่นั่นแหละเป็นความสัมพันธ์แบบอย่างนั้น
เข้าใจแล้ว 67 เท่ากับ 55 ของเด็กๆ คือขำ เป็นเจนอัลฟ่า ทางโน้นโดนอะไร?
เวสป้า : เรื่องผมเป็นเรื่องที่ว่าเขาเอาบัญชีผมไปรับเงินสปอนเซอร์ ผมรู้จักเขาเพราะโพสต์หาฝึกงาน เจอเขาพอดี ก็ทักไปทางอีเมล์ จากนั้นก็เริ่มไปทำงานกับเขา น่าจะเดือนส.ค. เขาบอกว่าจะเอาบัญชีไปรับเงินสปอนเซอร์ ทางผมปฏิเสธไปแล้วรอบนึง แต่หลังผ่านไปได้สัก 2 สัปดาห์เขาขออีกรอบ โดยให้ผู้หญิงผมสีชมพูมาขอกับอีกคน มาทำให้ผมหวาดกลัว ความที่ผมอยู่ที่ทำงานตรงนั้น เขาใช้ความรุนแรงข่มขู่มากมาย ทำให้ผมจำใจยอมให้เขาใช้ครับ
ทนายสายหยุด : ไม่ถามเหรอว่าทำไมไม่ใช่บัญชีตัวเอง
เวสป้า : ไม่ได้ถาม เพราะเกิดความกลัวก่อน พอผมตอบตกลงไปปุ๊บ มีช่วงนึง เขาได้มาทำการเร่งให้ผมไปเอาสมุดบัญชีกับบัตรประชาชน
เขาบอกใช้บัญชีใครรับได้บ้าง ของน่าจะเกิน 1.5 M แล้วปีนี้ นี่เลี่ยงนะ หลบดี มันจับเราไม่ได้ คุณคุยกับหัวสีเหรอ?
เวสป้า : เป็นแชตกลุ่ม และเป็นคนอื่นที่โดนก่อนผมด้วย
เขาเอาบัญชีน้องไปรับเงินที่อื่น แล้วภาษีเป็นชื่อใคร?
เวสป้า : เป็นชื่อผมครับ
ทนายสายหยุด : ให้บัญชีไปกี่เดือน
เวสป้า : ให้ไปเกือบปี ทุกวันนี้ยังไม่ได้ปิดครับ ออกจากงานตั้งแต่ 1 ธ.ค. ปีที่แล้ว ตอนนี้ไม่มีเงินเข้าแล้วครับ
1.4 ล้านเข้าบัญชีคุณ?
เวสป้า : เงินค่าใช้จ่าย โอนออกให้เขาครับ เวลาเขาจะใช้อะไร จะโทรมาบอกให้ผมโอน พอเงินเข้าก็สั่งให้โอนไปตรงนั้นตรงนี้ แล้วมีอีกเรื่องนึงเรื่องความรุนแรง เคสคนนึงที่ผมเคยอยู่ด้วย เพื่อนผมเป็นยูทูบเบอร์หัวสีม่วง เป็นผู้หญิง เขาโดนทำร้ายร่างกาย โดนดุด่าประจำ มีครั้งนึงเขาทำคลิปรีวิวอาหาร เขาตอบคำถามพี่หัวสีไม่ได้ว่าทำคลิปนี้ทำไม พอตอบไม่ได้ พี่หัวสีก็ด่าทอ ถีบข้ามจากอีกฝั่งของโต๊ะไปหาเขาเลยครับ น้องเขาลงไปนอนกับพื้น ก็ยังตะโกนถามว่าทำๆ ไม คอนเทนต์นี้ แล้วก็กระทืบที่ท้อง เราช่วยไม่ได้ ถ้าช่วยจะโดนลูกหลง แล้วก็เคยโดนอาวุธปืนจี้ที่หัว จี้ทุกคน
บีบีกันมั้ย?
เวสป้า : ไม่ทราบครับ แต่มีครั้งนึงเขาชักแมกกาซีนลูกกระสุนออกมาชี้ให้พวกผมดูทุกคน แล้วจ่อหัว
เนื่องด้วยอะไร?
เวสป้า : เนื่องจากเราตอบคำถามเขาไม่ได้ เราสตั้นที่เขาระเบิดลง อาวุธปืนก็ต่อหน้าคนในบริษัทของเขาครับ แล้วมีเรื่องเด็กที่เขารับมาเลี้ยงด้วยครับ เด็กผู้ชาย เขาทำในคลิปว่ารับเด็กคนนี้มาเลี้ยง แต่ปัจจุบันเขาไม่ได้รับการศึกษาต่อ น้องอายุ 13 14 จบแค่ป.6 มีครั้งนึงมีหน่วยงานมูลนิธิเด็กเข้ามา ทางเขาพาเด็กไปซ่อนไว้บนห้องเขา ให้แจ้งทุกคนให้ไปบอกมูลนิธิว่าเด็กคนนี้กลับไปอยู่กับคุณป้าเขาแล้ว มาบางครั้งบางคราว น้อง 13 ต้องถ่ายคอนเทนต์ด้วยครับ พ่อแม่เขาอยู่ไหนผมไม่รู้เรื่องเลย
เอกภพ : จะโยงไปถึงค้ามนุษย์ด้วยนะ ได้ประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็ก โอ้โห
เวสป้า : มีแชตที่เขาพูดถึงหน่วยงานนี้ด้วยที่เขาเอาไปซ่อน ที่เข้าไปน่าจะเป็นของขอนแก่น ทุกวันนี้เด็กยังอยู่ แต่พอมีมูลนิธิไปลงเขาเอาเด็กไปซ่อน น่าจะมีคนแจ้งไปนะครับ แล้วด่าเด็กมี แต่ทำร้ายไม่น่ามีครับ
ถามวินวิน วินวินดูแลตรงส่วนไหน?
วินวิน : จริงๆ จากที่น้องบอกหลายคน ตอนนี้ก็มีกฎหมายใหม่คุกคามทางเพศที่แก้ไขแล้วปลายปี 68 ก็มาดูว่าระยะเวลาที่น้องเอ๋ยโดนกระทำ อยู่กฎหมายใหม่หรือกฎหมายเก่า จริงๆ จากที่ฟังทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่องเปิดบัญชีหรือให้ใช้บัญชี หรืออาจการคุกคามทางเพศใดๆ ก็แล้วแต่เราอาจพิจารณาเรื่องความยินยอม อันนี้เป็นลักษณะนายจ้างกับคนอยู่ในองค์กร นั่นหมายถึงว่าคนที่จำเป็นต้องให้เกิดเหตุการณ์นั้น เรื่องการให้ใช้บัญชี หรือคุกคามทางเพศ หรือการกอดแล้วเราเงียบ ไม่ได้แปลว่าทุกคนยินยอม ที่น้องเอ๋ยบอกว่าน้องเคยกอดพี่ ต้องบอกตรงนี้ น้องๆ ต้องยืนยันว่าความยินยอมเปลี่ยนได้ วันนั้นฉันให้คุณใช้บัญชี แต่วันนี้ฉันไม่ให้ ความยินยอมต้องเป็นของเราค่ะ
ข้อกฎหมายคุณเอกมองว่ามีหลากหลาย เรื่องเวสป้าน่าสนใจนะ?
เอกภพ : แรงงานเด็ก ใช้อาวุธจ่อหัว เข้าหมดเลย
เลี่ยงภาษีด้วย 67 แล้วล่ะคราวนี้ หรือภาษาพี่ๆ ก็ 555 เรื่องนี้จะไปร้องที่ไหน?
เอกภพ : ผมว่ากองปราบก็ดีนะครับ
เท่าที่ฟังจากประสบการณ์ทนายความ ไม่ได้กล่าวหาเขานะ จะแถลงที่ไหนก็ได้แต่ไม่แนะนำให้ไลฟ์คนเดียว คนจะมองเป็นการแก้ตัว ไม่ดีหรอก เชื่อผมนะออกมาแล้วให้สื่อเขาสอบถามเลย จะมานี่ก็ได้ หรือจะไปที่ไหนก็ได้ ถ้าไม่กล้ามาที่นี่ คุณไปที่อื่นได้ แต่ไปในที่ที่มีคนเขาพร้อมสอบถามคุณได้ เรื่องนี้น่าจะโดนมั้ย?
ทนายสายหยุด : บางอย่างพิสูจน์ลำบาก เพราะไม่ได้เก็บหลักฐาน แต่น้องที่โดนทำร้ายค่อนข้างชัวร์ ส่วนของน้องเอ๋ยต้องไล่ไทม์ไลน์ วันนี้เราจะไม่พูดอะไรลงลึกลงไป