“เอ๋ย” ร้องไห้โฮ! แฉ “อู๋จุน” ลวนลาม แอบเข้าห้องนอน! “หนุ่ม กรรชัย” งัดคลิปเสียงมัดตัว

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ในรายการ โหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เมื่อ “เอ๋ย” อดีตเด็กปั้นในสังกัดยูทูบเบอร์ชื่อดัง “อู๋จุน” ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ได้เดินทางมาเปิดหน้าชี้แจงพร้อมกับ ป๊อก (อดีตทีมงาน) และผู้เสียหายรายอื่น ๆ โดยมี เอกภพ เหลืองประเสริฐ จากเพจสายไหมต้องรอด และ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ร่วมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เอ๋ย ไปรู้จักพี่หัวสีได้ยังไง?
เอ๋ย : รู้จักในทางโซเชียล หนูติดตามเขาระยะนึง จนหนูเห็นว่าเขาเปิดรับสมัครเด็กเข้ามาร่วมทำยูทูบ หนูก็ทักหาเขาทางอินสตาแกรม หนูแนะนำตัว แล้วบอกว่าหนูไม่มีสัญชาติเหมือนพี่คนนี้เลย หนูก็อยากทำ หนูเห็นภาพครอบครัวแล้วน่ารัก อบอุ่น เขาอยู่กันเป็นครอบครัวก็อยากเข้าไปอยู่ในนั้น อีกวันนึงเขาทักมาว่าถ้าเข้ามาแล้วไม่สามารถออกได้แล้วนะ
ถ้าอยู่กับพี่ ออกจากที่นี่ไม่ได้แล้นะ?
เอ๋ย : ใช่ ตอนนั้นภาพที่หนูเห็นคือความอบอุ่น ภาพครอบครัว หนูก็บอกว่าค่ะ หนูเข้าใจตรงนี้ค่ะ แล้วเขาก็ขอรูป นัดวิดีโอคอลคุยเพื่อยืนยันหน้าตา ปีที่แล้วค่ะ 68 ได้มีการวิดีโอคอลคุยกัน พอเขาแนะนำตัวเสร็จก็มีการถามว่าบอกพ่อแม่ยัง หนูบอกว่าหนูยังไม่ได้บอก ไม่รู้ว่าเขาจะรับหนูมั้ย เขาบอกให้ไปบอกพ่อแม่ก่อนนะ วันนั้นหนูก็ไปบอกพ่อแม่ พ่อแม่ไม่โอเคอย่างมาก เขากลัวหนูโดนหลอก บวกกับอยู่ไกลด้วย เขาไม่อยากให้หนูไป หนูได้แจ้งกับทางเขาให้ทราบค่ะ ตอนแรกหนูบอกว่าหนูไม่สามารถไปได้แล้วนะคะ ตอนแรกทางเขาเหมือนจะเข้าใจ เขาบอกว่าถ้าพลาดโอกาสนี้ไม่มีอีกแล้วนะ ถ้าหนูไปขอโอกาสอีก พี่ไม่สามารถให้ได้อีกแล้วนะ เพราะคนอื่นเขาเข้ามาเรื่อยๆ หนูบอกเข้าใจค่ะ หนูทราบตรงนี้ดี เขาเหมือนขอโทรคุยกับหนู มีการพูดว่าถ้าหนูอยู่ตรงนั้น แล้วมีเงินนะ มีรายได้ที่ดีนะ เขาก็รู้ว่าแม่หนูป่วยจิตเวช หนูบอกเขาตอนหนูโทรคุยกัน หนูบอกเขาว่าหนูขึ้นมาทำงานพาร์ตไทม์ที่กรุงเทพฯ ตอนปิดเทอมตลอด เขาก็คุยกับหนูไปเรื่อยๆ หนูบอกไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ว่าไปนั่น เขาก็แนะนำว่างั้นบอกพ่อแม่มั้ยว่ามาทำร้านชาที่กรุงเทพฯ
ให้เราโกหกพ่อแม่ว่าทำร้านชา?
เอ๋ย : ใช่ ตอนแรกหนูก็ไม่กล้า เพราะขอนแก่นอยู่ไกล เขาบอกไม่กี่ปีจะขยายมาอยู่กรุงเทพฯ แล้ว ตอนนั้นหนูเลยตอบตกลงเขาไป แล้วไปบอกพ่อแม่ ซึ่งตอนแรกพ่อแม่ยังไม่โอเค จนหนูยืนยันว่าหนูอยากทำ หนูอยากส่งเงินให้ที่บ้าน พ่อแม่เลยตกลง หนูได้คุยนัดวันกับทางเขาค่ะ
จากนั้นยังไงต่อ?
เอ๋ย : หนูขอเขาเป็นอีกเดือนนึง ต้นเดือนหน้า
ตกลงกันแบบไหน เป็นยูทูบเบอร์แบบไหน?
เอ๋ย : วิถีเขาเหมือนรับเด็กมาเป็นเครือเขา เขามีช่องแยกให้ หนูก็ไปทางนั้นค่ะ หนูบอกเขาว่าหนูขอต้นเดือนหน้านะคะ หนูจะเดินทางไป เดือนนี้หนูจะพาแม่ไปหาหมอ แม่ป่วยเป็นจิตเวช พอไปถึงโน่นเขาให้เลขาฯ เขามารับ ไปขอนแก่นค่ะ หนูอยู่ประจวบฯ ค่ะ จากนั้นเขาให้เลขาฯ มารับแล้วพาเข้าที่พักเป็นห้องไม้ อยู่ได้สักพักเขาก็เข้ามาทักทายก่อนไปถ่ายงาน แล้วเขาพาไปแนะนำตัวกับทุกคน แล้วพาไปดูงาน แค่นั้น
เขาตกลงจะจ่ายเงินหนูยังไง?
เอ๋ย : ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
ทนายสายหยุด : เราจะทำงานส่งเงินให้พ่อแม่ แล้วเขาไม่ได้แจ้งค่าจ้างให้หนูเหรอ
เอ๋ย : ไม่ได้ถามและไม่ได้แจ้ง ตอนนั้นหนูเหมือนเข้าไปในฐานะเด็กปั้น
หนูมีช่องของตัวเองหรือยัง?
เอ๋ย : หนูได้รับต่อมาจากคนที่ออกไปค่ะ ตอนนี้ช่องหนูกลายเป็นของอีกคนแล้ว อยู่ในเครือของเขา
หนูได้เงินมั้ย?
เอ๋ย : หนูเริ่มทำเดือนก.พ. ปีนี้ ได้เงินประมาณ 2.5 หมื่นกว่าบาท
จากนั้นเกิดอะไรขึ้น เคยออกจากเขาไปแล้วหรือเปล่า?
เอ๋ย : เคยค่ะ มีเหตุการณ์เรื่องคุกคามนี่แหละค่ะ มีครั้งนึงที่หนูเหมือนหนีเขา มีการโทรบอกเขาว่าหนูรู้สึกยังไง รู้สึกไม่ดีตรงนี้ มีช่วงแรกๆ ที่หนูได้ออกกองกับพี่คนสนิทของเขา เป็นผู้หญิงค่ะ
เป็นคนรักเขามั้ย?
เอ๋ย : ที่เขาสื่อออกมาคือลูกบุญธรรมค่ะ คนนั้นอายุ 22-23 ค่ะ ระหว่างทางหนูได้กลับกับเขาสองคน ระหว่างนั้นเขาเล่าปัญหาให้หนูฟัง มันก็มีปัญหาของพี่อารี เรื่องราวต่างๆ ที่เขาเล่าให้หนูฟังตลอด จนถึงหน้าสตูฯ หนูหันไปขอบคุณเขาและกำลังจะลงรถค่ะ เขาก็ได้มีการพูดขึ้นมาว่าขอกอดหน่อย ตอนนั้นหนูก็ตกใจ ว่าทำไมอยู่ๆ เขามาขอกอด หนูบอกว่าขนาดพ่อหนูยังไม่ค่อยกอดเลยนะ เขาบอกว่ากอดแบบพี่น้อง กอดต้อนรับไง
พี่หัวสีเนี่ยนะ ขอกอดหน่อยให้ความอบอุ่น ตอนนั้นอยู่ไหน?
เอ๋ย : อยู่ในรถค่ะ ไปถึงหน้าสตูฯ ค่ะ ตอนนั้นเขาพูดไปแบบนั้น หนูเห็นภาพเขาในโซเชียล บวกกับเขาแสดงความรักกับคนรอบข้างเขาที่เป็นคนสนิท หนูเลยคิดว่ามันคือการแสดงความรักแบบครอบครัว หนูเลยอนุญาตให้เขากอดไป
ป๊อก : ตอนแรกเขาวางบริบทตัวน้องให้มาเป็นหนึ่งในครอบครัว จะมียูทูบเบอร์วงนอก และครอบครัววงในอีกที ครอบครัววงในจะมีตัวเขาและผู้หญิงคนสนิท 2 คน
เอ๋ย : แล้วมีเด็กอีกคนนึง
ทนายสายหยุด : เป็นจักรวาลของมันเนอะ เจ้าลัทธิ
กอดนั้นที่รู้สึกอบอุ่นมั้ยหรือยังไง?
เอ๋ย : ตอนนั้นตกใจ คิดแค่ว่าเขาอาจกอดแบบพี่น้อง ก็เลยกอดไป พอกอดเสร็จลงจากรถก็แยกย้ายไปพักผ่อน มีบางครั้งที่ไปนั่งในห้องทำงานเขา เขามีการสอนงานโน่นนี่นั่น บางทีเขาก็หันมาจิ้มมือเล่น จิ้มแก้มเล่น ฟีลเอ็นดูค่ะ
ทำไมต้องจิ้มแก้ม?
เอ๋ย : หนูนั่งคุยกับเขา เขาจิ้มก็ขำ ก็คิดว่าเขาเล่น เลยไม่ได้อะไรไป พอทางคนสนิทเขาเข้ามาก็หยุด
เขาเคยจิ้มแก้ม จิ้มมือต่อหน้าคนสนิทมั้ย?
เอ๋ย : ไม่เคยค่ะ
เคยกอดต่อหน้าคนสนิทมั้ย?
เอ๋ย : ไม่เคยค่ะ แล้วช่วงกลางคืน เขาชอบเข้ามาถามไถ่โดยการเข้ามาในห้องนอน ซึ่งประตูไม่สามารถล็อกได้ค่ะ ตอนนั้นหนูพักอยู่สองคนกับพี่พนักงาน เลขาฯ เก่าเขาพามาพักก่อน เหมือนห้องพักพนักงาน
ป๊อก : เป็นสตูฯ แล้วมีห้องพักพนักงานอยู่ข้างใน
เอ๋ย : หนูนอนกับพี่พนักงานผู้หญิงอีกคน เขาทำงานร้านชาซึ่งทำกับบริษัทอีกเครือค่ะ ตอนแรกก็ตกใจที่อยู่ๆ เขาเข้ามาถาม ตอนแรกก็คิดว่าปกติ เพราะหนูสังเกตว่าเขาก็เปิดเข้าห้องนอนคนอื่นตลอด ไปทักทาย
ไม่มีกลอนประตู ล็อกไม่ได้เหรอ?
เอ๋ย : มันเป็นประตูไม้เลื่อนค่ะ
ถ้าอาบน้ำแล้วมีคนเปิดประตูทำไง?
เอ๋ย : ตั้งแต่เขาทำอย่างนั้น หนูจะอาบน้ำที่ห้องน้ำรวม แล้วใส่ชุดออกมาเลยค่ะ ห้องน้ำที่พนักงานเขาใช้กัน
เราอยู่ในห้องก็ไม่มีความเป็นส่วนตัว ใครเปิดประตูเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วเกิดอะไรขึ้น?
เอ๋ย : เขาทำอยู่สองสามครั้งมั้งคะ จนมีเหตุการณ์ที่หนูนั่งอยู่โต๊ะกลางสตูฯ เขาเรียกหนูไปใต้ห้องบันได มีการคุยกันจนเสร็จ แล้วมีการขอกอดอีกรอบ หนูก็คิดว่าเขาบอกเองว่ากอดแบบพี่น้อง ก็ให้กอดไปค่ะ จากนั้นมีช่วงนึง ที่หนูได้รู้ข่าวว่าแม่ป่วย แม่เริ่มมีอาการกลับมาไม่ดีขึ้น หนูก็กลัวจะได้กลับไปดูแลแม่ เลยขอทักไปกอดเขา เขาก็เหมือนส่งข้อความมาว่าเกิดอะไรขึ้น หนูบอกว่าไม่มีอะไรค่ะ ตอนนั้นแค่ไม่อยากเล่าเรื่องที่บ้านให้ฟัง เขาทักมาอีกรอบ หนูเลยบอกไปตรงๆ ว่าหนูมีปัญหาที่บ้านค่ะ ครอบครัวมีปัญหา แต่วันนั้นก็ไม่ได้มีการกอดกัน มันมีเหตุการณ์นึง เหมือนเดิมเลย หนูนั่งอยู่โต๊ะกลาง เขากวักมือเรียกหนูเหมือนเดิมที่ห้องใต้บันได ก็คุยกันปกติอีกรอบ เขาถามว่ามีคนมาจีบมั้ย มาจีบก็บอกพี่เลยนะ หนูบอกไม่มีเลยค่ะ ไม่มีใครมาจีบหนู เขาก็ขอกอด หนูก็ให้กอดไป ทีนี้เขามีการกัดแก้ม
เอกภพ : กัดแก้มทำไม หนูเจ็บมั้ย
เอ๋ย : นิดนึง แต่ตกใจมากกว่า
ถ้าเราเอ็นดูเหมือนญาติพี่น้อง มันจะกัดแก้มเหรอ กัดแก้มแล้วทำไง?
เอ๋ย : หนูตกใจหันไปมองเขา หนูก็เลยเดินออกมา
รู้แล้วว่าไม่ปกติ?
เอ๋ย : หนูยิ้มแหยๆ แล้วเดินออกมา จนเดือนสองเดือนแรก หนูเข้านอนเร็วกว่าปกติ พี่พนักงานก็กลับดึกเป็นประจำอยู่แล้ว หนูพักกับพี่พนักงานคนนั้น หนูได้ปิดไฟนอน แล้วหนูได้ยินเสียงเปิดประตู ก็คิดว่าพี่พนักงานกลับมาแล้ว เลยไม่ได้อะไร (ร้องไห้) แต่เริ่มรู้สึกว่ามีคนหอมแก้มซ้ายขวา ไซร้คอหนู จากนั้นพยายามดึงผ้าห่มตรงขาอ่อนหนู หนูก็ดึงลง คิดว่าเขาน่าจะหยุด คิดว่าเขาน่าจะรู้ว่าหนูตื่นอยู่ แต่เขาไม่หยุด (ร้องไห้) แล้วตอนนั้นหนูไม่รู้นานขนาดไหน จนหนูได้ยินเสียงเปิดประตูอีกรอบ ได้ยินเสียงคนพูดอุ้ย เขาเลยหยุดแล้วเดินออกไปค่ะ หนูได้ยินแว่วๆ ว่าเขาเดินไปคุยกับแม่บ้านปกติ แล้วก็ไปเลย (ร้องไห้) พี่พนักงานคนนั้นยืนอยู่ข้างนอกสักพัก แล้วก็เดินเข้ามา แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเห็นมั้ย เขาจะพูดจะถาม ทำให้หนูกลัวไปหมดเลยค่ะ หนูรู้สึกแย่มาก เขาพูดเองว่าทุกคนอยู่แบบครอบครัว มีอะไรก็คุยกันได้ ไหนจะคนสนิทเขาอีกสองคน หนูก็รักเขา เขาเป็นพี่สาวที่ดี หนูกลัวว่าถ้าพูดไปใครจะเชื่อมั้ย (ร้องไห้) ไม่นานก็มีการถ่ายงานออกต่างจังหวัดค่ะ
เราไม่ได้บอกใคร?
เอ๋ย : ใช่ (ร้องไห้) ช่วงนั้นมีถ่ายงานต่างจังหวัด หนูไปถ่ายคลิปกับพี่ยูทูบเบอร์ผู้หญิง หน้าหนูก็หลุด เขาก็เลยได้มีการเปิดตัวหนู
หน้าหลุดคืออะไร?
ป๊อก : เขาเป็นเด็กปั้นใส่หน้ากาก ตอนแรกที่ถ่ายรอบนั้นน้องยังไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นเด็กปั้น แต่มีการถ่ายนอกสถานที่แล้วมีคนถ่ายน้องไว้ มันเลยทำให้การถ่ายต่างจังหวัดวันนั้นต้องถ่ายเปิดตัววันนั้นเลย
เป็นกติกาของเขา ต้องปิดหน้าเอาไว้ คนนี้เป็นใคร อันนี้เกิดช่วงไหน?
เอ๋ย : ช่วงเดือนสองเดือนแรกหนูเข้าไปอยู่ 5 ก.ย.ค่ะ
ที่เขาเข้ามาพยายามละเมิดหนู ประมาณไหน?
เอ๋ย : จำไม่ได้ แต่ช่วงเดือนสองเดือนแรกค่ะ
จากนั้นยังไง พอต้องเปิดตัว?
เอ๋ย : เขาบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้พี่ลงทุนมากเลยนะ เพราะเป็นการไปถ่ายสถานที่ที่เขาบอกว่าเสีย 3 หมื่น ตอนนั้นหนูแบบ โอ้โห ถ้าหนูออกหนูจะโดนเรียกค่าเสียหายมั้ย ตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดด้วย (ร้องไห้) พอกลับจากต่างจังหวัด หนูก็เริ่มสนิทกับพี่ยูทูบเบอร์สูงอายุที่หนูเรียกเขาว่าแม่ตลอด หนูเลี่ยงอยู่กับเขาสองคน มีรอบนึงเขากวักมือเรียกหนูไปห้องใต้บันได แต่หนูทำเป็นมองไม่เห็นแล้วเดินเข้าห้องไปเลย หนูก็โฟกัสสิ่งที่จะทำ คือการทำช่อง เหมือนหนูรู้สึกสนิทใจกับผู้ใหญ่คนนี้ หนูก็คิดว่าหนูจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามหลัง (ร้องไห้) ไม่นานหนูก็ย้ายไปอยู่ห้องเดียวกับพี่คนนี้ หนูดีใจเพราะมีผู้ใหญ่คอยอยู่ข้างๆ แล้ว
เราไว้ใจเขา แล้วมันยังไง?
เอ๋ย : พอหลังเกิดเหตุการณ์ลวนลามครั้งนั้น เหมือนเขารู้ว่าหนูไม่ค่อยโอเค เขาก็ไม่ค่อยมาวอแว แต่ก็ทักมาถามว่ามีคนจีบมั้ย จนเหมือนที่เขาบอกว่าหนูมีเรื่องชู้สาวกับผู้ชายอีกคนนึงครั้งนั้นหนูปรึกษาเรื่องคอนเทนต์กับผู้ใหญ่ที่สนิทคนนี้ เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาคุยคอนเทนต์กับพี่พอดี เข้ามาฟังด้วยกันเลย ก็เลยได้คุยกันตั้งแต่ห้าทุ่มเกือบตีห้า เป็นการเล่าเรื่องคอนเทนต์ เสนอคอนเทนต์ เล่าเรื่องชีวิตต่างๆ จนคนสนิทของเขามาถามว่าทำอะไรกัน เราบอกว่าไม่ได้ทำอะไร คุยคอนเทนต์แล้วจะแยกย้ายนอนกันแล้ว เช้ามาประมาณเที่ยงๆ มีการถ่ายคอนเทนต์เหมือนอีกบริษัทนึง ที่เขาจะเข้ามาถ่าย เขารับรู้เรื่องนี้มาแล้ว เขาก็ถามว่าคุยอะไรกัน ทำไมคุยกันนานจัง ถามหนูตรงๆ ว่าชอบมันเหรอ หนูบอกว่าไม่ได้ชอบ เขาก็ถามย้ำๆ อยู่อย่างนั้น พอพี่ที่คุยคอนเทนต์กับหนูเดินมา เขาก็ถามกลางสตูฯ ว่ามึงชอบเอ๋ยเหรอ
ผู้ชายตอบว่า?
เอ๋ย : เขาก็อธิบายว่าไม่ได้ชอบ แค่ไปฟังน้องพูดถึงคอนเทนต์ แต่เหมือนบริบทพี่ผู้ชายคนนี้เขาจะโฟกัสงานมากกว่า เขาสงสัยทำไมอยู่ๆ มานั่งฟังได้หลายชม. พอจบเหตุการณ์นั้นหนูก็ขอโทษเขาและร้องไห้ บอกว่าไม่มีเจตนาแบบนั้น จนมีเหตุการณ์นึงที่เขาออกมาโต้ประเด็นว่าหนูนั่งใกล้ผู้ชาย หนูได้ไปนั่งดูงานที่หนูได้ถ่ายคลิปครั้งแรกกับพี่คนนี้เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างนั้นเขามีการโทรมาแล้วบอกว่ามีคนโทรมาบอกพี่นะว่าเราไปอยู่ใกล้คนนี้ ให้ห่างๆ นะ มีอะไรบอกเขาก่อนนะ จากนั้นหนูทำตัวห่างจากพี่คนนั้น แต่พี่คนนั้นเขาบอกไม่ชอบ เขามาสอนนะ ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย มันดูน่ารำคาญ พี่คนนี้เขามีเจตนาอยากสอนนะ
เขาชื่ออะไร?
เอ๋ย : ชื่อพี่บีค่ะ พี่บีบอกว่าหัวหน้าก็โทรมาถามว่าหนูเป็นไงตอนอยู่ในคลิป ก็ไม่เห็นเป็นไร จนมีเหตุการณ์นึง คอมพ์ฯ หนูมีปัญหา หนูทำอะไรไม่เป็นเลย พี่บีมาช่วย เขาสอนโปรแกรมตัดต่อให้หนู
หลักๆ จะบอกว่าเขาพยายามเล่นเรื่องนี้?
เอ๋ย : ใช่ค่ะ เหตุการณ์นั้นเขามีการทักมา ว่าทำอะไรอยู่ หนูก็บอกให้พี่บีช่วยอยู่เขาก็บอกทำไมไม่บอก หนูก็ขอโทษไป เหมือนเขามีการทักเข้ามาอีก ตอนนั้นหนูกลัวตัวสั่น กลัวคำพูดหนูทำให้เขาระเบิดลงหรืออารมณ์เสียใส่อีก หนูก็ขอโทษค่ะ พี่บีเห็นท่าไม่ดี เขาก็ขอดู มือหนูสั่นพิมพ์ไม่ได้ ก็ให้พี่บีช่วยพิมพ์ เขาก็โกรธเพราะดูกล้องวงจรปิดค่ะ
เขาส่งมาว่ากูเกลียดคนตอแหลใส่กู จำคำนี้ไว้ ไม่ต้องให้ใครคิดคำพูดให้ อย่าคิดว่าไม่รู้นะ ไปเหลี่ยมที่อื่น ไปให้มันช่วยตลอดเวลา ไม่ต้องบอก พี่บอกแล้วนะว่าทำอะไรให้บอก ถ้าคิดว่าทำได้ไม่บอก ขอให้เขาช่วยทุกอย่าง ไม่มีเทคสอง จำไว้ ตามนั้น หนูก็ขอโทษเขาไป เขาก็บอกว่าบอกแล้วจะทำอะไรคิดแล้วให้มาบอก ย้อนกลับไปอ่าน สองไม่ต้องให้คนกระแดะมารู้เรื่องด้วย ปัญหาตัวเอง ต่อจากนี้ไปปรึกษา และคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่พี่ ตามนั้น กูไม่ทำแล้ว แก๊ง..ส้น..ไร้สาระ คนเหลี่ยมเยอะ?
เอกภพ : เข้าข่ายอาหวังมั้ย
ทนายสายหยุด : หึงหวงชัดเจน
ป๊อก : ตัวบีเวลามีคนใหม่ๆ เข้ามา เขาคอยสอนงานเป็นเรื่องปกติเลย ก่อนหน้านี้มียูทูบเบอร์เด็กปั้นมาก่อนหน้าน้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่พอเป็นน้อง
เอ๋ย : หนูโทรไปปรึกษาพี่ป๊อกค่ะ
ป๊อก : ตอนนั้นก็ตกใจ
เอกภพ : นี่น้องรักเลย มือขวา
ป๊อก : ใช่ครับ ผมก็เพิ่งออกมา ตอนนั้นรับรู้แล้วว่าสถานการณ์รุนแรงแค่ไหน เวลาเขาโกรธมันค่อนข้างรุนแรง จากนั้นก็โอเค ตัวบีช่วยน้องไม่ได้แล้ว เท่ากับเหลือแค่ป๊อกแล้วที่จะช่วยน้องได้ ป๊อกก็ค่อนข้างระวัง ให้คำปรึกษาน้องเขาตลอด แบบแอบๆ
พาเขาหนีเหรอ?
ป๊อก : ไม่ถึงขั้นพาหนี แค่ช่วยเหลือเขาออกมา
เลยเป็นประเด็น พอเอ๋ยออกมา ก็อัดคลิป?
เอ๋ย : เขาไลฟ์สดก่อน หนูเลยแถลง เขาไลฟ์มีการพูดว่า หนูตอนใส่หน้ากากก็น่ารักใสๆ พอถอดหน้ากากปุ๊บก็ฟ่อเลย เหมือนงูเห่า ระหว่างนั้นเขาพิมพ์มาในโน้ตเรื่อยๆ ว่าเหลี่ยม งูเห่า ในโซเชียลเขาค่ะ
แซะเราแหละ?
ป๊อก : สถานการณ์เชื่อมโยงกับพี่อารีและหลายๆ คนก่อนหน้า จะโดนโพสต์แซะแบบนี้
คนที่รักเขาก็มาด่าเรา?
เอ๋ย : ใช่ค่ะ แล้วช่องทางยูทูบหนูไม่เคยได้รหัสจากเขาเลย มีพี่ผู้หญิงพูดมาอีกในไลฟ์สด แล้วมีประเด็นเรื่องชู้สาว
คนบอกน้องร้องทำไมหนักหนา เขาโดนทำร้ายมา มันเป็นแผลในใจเขา บางทีเขาเล่าก็สะเทือนใจเขา คุณไม่เคยโดน คุณก็พิมพ์กันได้ คุณต้องเห็นใจเขา เขาโดนกระทำมา อะไรก็ตามแต่ที่ถามไป ถ้ารู้สึกขืนใจซ้ำหรือทำให้เขากระทบกระเทือนความรู้สึกซ้ำ ไม่ต้องเล่าออกมาก็ได้ แต่ก็มีบ้างแหละที่เขาหลุดร้องไห้ เข้าใจเขาด้วย เขาเป็นเหยื่อ อย่าไปเบลมเขา ไม่ได้ใจดีเหมือนหัวสีของคุณนะ?
ป๊อก : มีการกล่าวหาน้องหลายๆ กรณี หลายอย่างค่อนข้างเป็นเท็จ หลายคนในบริษัทน่าจะรับรู้ส่วนนั้น ซึ่งในนั้นมีหลายคนในบริษัท หลายคนเข้ามาช่วยเสริมเติมแต่ง น้องเลยต้องออกมาชี้แจงเพื่อปกป้องตัวเอง เพราะมันจะส่งผลถึงอนาคตน้อง
หลังเขาโพสต์ หนูเลยไลฟ์ แฟนคลับพี่หัวสีไปด่าน้องทำไมก้มอ่านสคริปต์ โกหก โน่นนี่นั่น บางครั้งเขาเรียงไทม์ไลน์ เขาเลยอ่าน เวลาเล่าอะไรให้ฟังจะได้ไม่ลืม ไม่ได้หมายความว่าคนเล่าอะไรออกมาจะไม่สามารถอ่านไทม์ไลน์ตัวเองได้นะ มันเป็นการจดไทม์ไลน์?
ไมล์ : ไมล์ให้น้องขียนเองครับ เวลาน้องเล่าแต่ละช่วงเวลาจะมีความสะเทือนใจของน้องเขา ซึ่งตัวไมล์เองก็บอกน้องเองว่าเขาเขียนไว้ก็ดีจะได้รู้ว่าเราจะพูดอะไรบ้าง
พี่หัวสีเขาสวนเลย เขาบอกหนูหนีไปเอง อยู่ดีๆ มีผู้ชายมาก้อร้อก้อติก เขามาเตือนนะ เขามีกฎกติกานะ?
เอ๋ย : กฎที่เขาตั้ง เขาตั้งหลังจากเกิดเหตุการณ์หนูให้พี่คนนั้นตอบแชตแทนให้ เขากลับจากต่างประเทศ มีการเรียกประชุมยูทูบเบอร์ทุกคน แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ห้ามผู้หญิงผู้ชายทุกคนคุยกัน ทักกันส่วนตัว ถ้ามีอะไรให้ผ่านทางพี่ ถ้าเดินผ่านกัน หยอกล้อกันได้นิดหน่อย แต่อย่านาน เขาก็พูดว่าคนที่เขามีข้อยกเว้น คือผู้ใหญ่ที่หนูสนิทกับผู้หญิงที่เขาสนิท คือผู้หญิงหัวชมพู กับ LGBT คนนึง ตอนนั้นหนูใช้ชีวิตยากมาก ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใคร กลัวเขาลำบากใจด้วย ตอนนั้นหนูรู้สึกผิดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเขาบอกว่าหนูทำลายภาพรวม หนูทำให้ครอบครัวมันสั่นคลอน ตอนนั้นหนูโทษตัวเองอย่างเดียวเลย
หนูเลยออกไป?
เอ๋ย : ยัง ต้นปีมีงานเตะบอล หนูจะไปถ่ายคลิปที่กรุงเทพฯ หนูคิดแล้วว่าจะถ่ายคลิปอะไร หนูไม่กล้าไปปรึกษาเขาโดยตรง หนูก็ปรึกษาพี่ป๊อกว่าคุยกับเขายังไงดี หนูจะไปถ่ายคลิป จะเอาใครไปดี
ป๊อก : ก็เป็นบี เขามีความกล้าแสดงออก แต่น้องมีปัญหากับน้องบี ก็เลยบอกว่าไปปรึกษาดีมั้ย เขาจะเสนอตัวบีเองแหละ
เขาบอกหนูออกไปเอง ออกจริงมั้ย?
เอ๋ย : ออกจริงค่ะ มีเหตุการณ์นึงหนูทนไม่ได้ จนหนูออก หนูอยู่เฉยๆ เขามีปัญหากับคนของเขาอายุ 20 กว่า เขาทักแชตมาถามหนูว่าคิดยังไง แล้วบอกว่าหนูจะมีแฟนมั้ย พี่ไม่มีแฟน หลังเกิดเหตุการณ์นั้นเขาได้ขึ้นมาที่ห้องนอนหนู พี่ผู้หญิงที่เขาถกเถียงก็ขึ้นมาด้วย เขาขึ้นมาขอโทรศัพท์หนู เขาให้หนูเปิดไลน์แล้วลบแชตเขาทิ้งที่เขาบอกว่าพี่ไม่ให้มีแฟน มีมุมมองยังไง พอหนูบอกว่าอนาคตหนูอาจมีหรือไม่มีก็ได้ เขาก็ไม่พอใจ ตอนแรกหนูคิดว่าเขาจะมาดูว่าหนูคุยกับผู้ชายคนไหน แต่เขาลบไลน์เขาทิ้งค่ะ
ทนายสายหยุด : ผู้หญิงคนนั้นหึงหวงพูดตรงๆ ผู้หญิงมันเริ่มหึงเรา
เอ๋ย : ก่อนหน้านี้เขาระเบิดอารมณ์ใส่หนูที่กรุงเทพฯ หนูทักหาพี่บีโดยไม่ได้บอกเขา พอเขารู้ก็อ้าว ทำไมไม่บอกกอีกแล้ว เขาบอกหนูทำผิดกฎ ทำไมไม่บอก ทำไมไม่มีจิตสำนึกเลย เขาพูดว่ารู้มั้ยตัวเองทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนขนาดไหน หนูก็ขอโทษเขาไป แล้วเขาก็อารมณ์ขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเหตุการณ์ที่รุนแรงสำหรับหนู เขาระเบิดลงด่าหนู ทำไมไม่มีสมองคิด ไม่ยอมบอกเขาว่าทักหาบี
เขากลัวเรากับคบไปคบกัน หึงหวง?
เอ๋ย : เขาด่าๆ แล้วพูดว่ามึงอยากทำอยู่อีกมั้ย งั้นกูขอกระทืบมึงทีนึงแล้วมึงค่อยออก (ร้องไห้) กระทืบหนู (ร้องไห้)
ทนายสายหยุด : ทุเรศมากเลย
เอ๋ย : เขาขอโทรศัพท์หนูไปดูไลน์ที่คุยกับพี่บี แล้วเขวี้ยงโทรศัพท์หนู ให้ตามพี่บีมา หนูก็คุยกับพี่ป๊อก (ร้องไห้) ส่วนที่หนูออก เพราะหนูอยู่เฉยๆ หนูมีปัญหา
แล้วหนูขอกลับเข้ามาอีก?
เอ๋ย : หนูไม่ได้ขอกลับ หนูลาเขากลับบ้านล่วงหน้าอยู่แล้ว หนูไม่กล้ากลับบ้าน เพราะพ่อแม่ไม่รู้เรื่องนี้ หนูโทรหาพี่ป๊อก พ่อแม่พี่อยู่มั้ย หนูขออยู่ด้วยได้มั้ย (ร้องไห้)
ป๊อก : ก็ให้มาอยู่กับน้องสาวที่บ้านก่อน จากเหตุการณ์เขาทักเรื่องหึงหวง ก็บอกเขาตามตรงว่าการหนีไม่ใช่ปัญหาแล้ว ต้องเลือกเผชิญหน้า วันแรกเขาแสดงทัศนคติค่อนข้างแย่ เอาความผิดน้องมาเทียบกับความผิดเขา เขาใช้ตรรกะเขาชั่งน้ำหนักทำดีสิบครั้งทำผิดครั้งเดียว ให้อภัยเขาไม่ได้เลยเหรอ
เท่าที่ฟังเหมือนหึงหวง ไม่พอใจที่คุยกับคนชื่อบี เขาเอาข้อความไปโชว์ในไลฟ์ ว่าทางนี้ขอกลับไป?
เอ๋ย : อันนี้อีกรอบนึงค่ะ
สุดท้ายสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดในไลฟ์ เขาบอกว่าไม่ใช่อย่างที่หนูพูดเลย ว่าออกมาเพราะถูกรังแกแบบนี้ต่างๆ นานา เขาบอกเขามีหลักฐาน มีคลิป ลืมหรือเปล่า เขามีกล้องทั้งบ้าน?
เอ๋ย : ค่ะ
แต่สุดท้ายปรากฏว่าเพจโรสเอาคลิปนึงมาเปิด เป็นคลิปเสียง ไม่รู้คลิปเสียงใครพูด มีชื่อเอ๋ยด้วยในนั้น บอกจะออกมาขอโทษเอ๋ย จะบอกทุกคนว่าหอมแก้มเอ๋ยเพราะเจ้าชู้ จะตั้งโต๊ะแถลง เอ๋ยไม่ผิด พี่ผิดตรงไหนยังไง แต่ก่อนไปถึงจุดนั้น ขอโอกาสเอ๋ยครั้งเดียวได้มั้ย เอาทุกอย่างเป็นเดิมพัน ไม่ต้องกลัวว่าจะพิศวาสเอ๋ย พี่รักเอ๋ยเป็นน้องแท้ๆ ได้ ในเมื่อเป็นแบบนี้ ให้อภัยพี่ครั้งนึง ไปด้วยกันและเชื่อใจดู พี่ไม่ใช่โรคจิต พี่ไม่ได้วิปริต รักแบบครอบครัว ถ้าไม่ใช่แบบที่พี่พูด เอ๋ยสามารถกลับได้เลย แล้วจะเอาเงินให้เอ๋ยด้วย ให้เอ๋ยมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ถ้าชีวิตเอ๋ยเศร้า เครียดมาก พี่จะซัปพอร์ตเอ๋ยตอนเอ๋ยไป แต่มั่นใจว่าเราอยู่ที่นี่จะเติบโตด้วยกันได้ โอเคเป็นความทรงจำที่ไม่ดี พี่ขอโทษในสิ่งที่พี่ผิด พี่รักและเป็นห่วงเอ๋ยมากนะ ไม่ต้องกลัวอะไร ไม่ต้องคิดว่ามาแล้วจะหนีกลับ ไม่มีใครรั้งเอ๋ยได้ สิ่งที่จะรั้งเอ๋ยได้คือการแก้ไข ปรับตัว การทำให้เอ๋ยเห็น และใช้ชีวิตร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ลองมองนะ ระหว่างความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกับเอ๋ย กับเจ้าชู้นิดหน่อย พี่ก็ต้องเลือกพี่น้องอยู่แล้ว ดีกันได้มั้ย ให้อภัยพี่ได้มั้ย ให้โอกาสพี่ได้มั้ย ไม่รู้เป็นเสียงหัวสีหรือเปล่า แต่ถ้าจริงก็ไปขอโทษเขาทำไม ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ทำผิด นี่พูดเหมือนขอโอกาส กลับมาจะไม่โดนเนื้อโดนตัวอีก?
เอกภพ : แสดงว่าตอนโทรคุยอีกแบบ ตอนไลฟ์อีกแบบ
เอไอเปล่า เอาไงเรื่องนี้?
ทนายสายหยุด : มองกันหลายประเด็นอยู่ที่หัวสีทำ บางอย่างถ้าคุกคามก็หลายเดือน แต่ถ้าเกิน 3 เดือนก็ขาดอายุความ ที่อยู่ในห้องคุกคามหรือเปล่า ไปลบข้อมูลในโทรศัพท์ก็ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วย ทั้งเรื่องอายุน้องเขาด้วย
เอกภพ : การเอาโทรศัพท์เขาไปดูแล้วลบเป็นความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ อัตราโทษก็สูง สงสัยจะเหนื่อย นั่งเปิดดูข้อหากับพี่สายหยุด เยอะอยู่ เหนื่อยคือเขา ไม่ใช่เรา แต่ต้องดูว่าเราจะไปแจ้งที่ไหน ถ้าสะดวกเป็นกรุงเทพฯ ต้องประสานกองปราบมั้ย หรือที่ขอนแก่นดี ต้องถามผู้เสียหายเป็นหลัก
ทนายสายหยุด : แจ้งขอนแก่นจะปลอดภัยมั้ย
อารี : ได้ยินต่อๆ มาว่าอยู่ศาลขอนแก่นจะสู้ไหวเหรอ
ป๊อก : เหมือนมีญาติเป็นทนาย