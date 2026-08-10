อินฟลูฯ ร่ำไห้แฉ “อู๋จุน” จิกหัว ชี้หน้าด่า กระชากคอเสื้อ บีบแขน ถูกถุยน้ำลายใส่จานข้าว แล้วสั่งให้ห่อกลับไปกิน!

หนึ่งในผู้เสียหายอย่าง “อารี” อินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ ได้ร่ำไห้เปิดใจในรายการโหนกระแส วันที่ 10 ส.ค. ระบุว่าตนตกเป็นเหยื่อความรุนแรงตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานเกือบ 1 ปี ทั้งการถูกจิกหัว ชี้หน้าด่า กระชากคอเสื้อ บีบแขน และที่หนักที่สุดคือ ถูกถุยน้ำลายใส่จานข้าวต่อหน้าสาธารณชน แล้วสั่งให้ห่อกลับไปกิน เพียงเพราะเตรียมของทำคอนเทนต์ไม่ทัน
โดยในรายการ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย รับหน้าที่เป็นพิธีกร , เอกภพ เหลืองประเสริฐ เข้ามาช่วยเหลือ, ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู พูดเรื่องข้อกฎหมาย , ไมล์รวบรวมผู้เสียหาย ในรายการยังมีผู้เสียหายอย่าง เอ๋ย, เวสป้า , ฮัท เล่าเรื่องที่โดนกระทำ ขณะที่ทั้งรายการ หนุ่ม กรรชัย ขอให้อู๋จุนรับสายเพื่อชี้แจง แต่อีกฝ่ายไม่มีการตอบกลับ
อู๋จุนถ้าดูรายการอยู่ รับสายเถอะครับ การที่มีเรื่องแบบนี้ไปถึงตัวคุณ คุณบอกจะไลฟ์ส่วนตัวเอง ผมบอกเลยว่าไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะเป็นการฟอกตัวเอง การไลฟ์อยู่คนเดียวพูดเองเออเองทุกอย่าง ไม่มีใครมานั่งถาม มีข้อสงสัยอะไรก็ไม่สามารถถามได้ ฉะนั้นคุณไลฟ์ก็เล่าๆ ทุกอย่างก็เล่าในมุมเข้าข้างตัวคุณเอง สังคมก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับคนอื่นๆ รวมถึงตัวคุณเองด้วย ฉะนั้นไม่สง่างาม เชื่อพี่ ถ้าวันนี้ไม่กล้าคุยในโหนกระแส คุณตั้งโต๊ะแถลงดีกว่า ให้นักข่าวเอาไมค์จ่อปากคุณแล้วถามข้อเท็จจริงว่าอะไรยังไง ดีกว่าคุณนั่งพูดอยู่คนเดียว เพราะคุณพูดคนเดียว มันครบวงจรตัวคุณเอง คุณจะพูดอะไรก็ได้ ก็กลายเป็นเหมือนเดิมอีก ถ้ารู้สึกว่าคนพวกนี้โกหก น้องรับสายเลย แล้วพูดเลยว่าไม่ใช่ครับ หรือใช่ครับ ผมขอโทษผู้เสียหาย ขอเยียวยา ยังไงก็ได้ ไม่ใช่มีเรื่องปุ๊บอยากออกโหนจังเลยแล้วก็ไม่มา หรือไลฟ์แล้วพูดในมุมคุณ ผมว่าสังคมก็มองอยู่นะ จากนั้นไปถึงอารีได้ยังไง?
อารี : เรื่องของหนูเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วค่ะ หนูจะมีอาการแพนิกนิดนึง (ร้องไห้)
ไมล์ : ไมล์รู้จักอารีมาก่อน อยากรู้ว่าน้องคนนั้นที่ไปแจ้งความเป็นใคร ตอนแรกเราไม่รู้จักฮัท ไมล์ติดต่อนักข่าวว่าคนนั้นเป็นใครที่แจ้งความ นักข่าวดันเป็นรุ่นน้องที่ม.กรุงเทพ ฮัทก็เป็นรุ่นน้องที่ม.กรุงเทพ เหมือนกัน ก็ได้มาแชร์เรื่องราวกัน ระหว่างนั้นอารีเขามีการโพสต์ข้อความที่เหมือนหยิบยกคำพูดในสังคมมาแปะหน้าเพจตัวเอง อารีเป็นอินฟลูฯ แล้วไม่ได้เอ่ยชื่อ หนูพิมพ์ประโยคอะไร
อารี : ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หนูโดนสังคมรุมประณาม (ร้องไห้) แล้วมาโดนรุมประณามอีกรอบคือตอนที่เพิ่งมีดราม่ากับเขาค่ะ หนูโดนมาตลอด (ร้องไห้)
ไมล์ : น้องเขาเอาคำพูดเรื่องราวทราย สก๊อต แล้วให้เครดิตคนที่โพสต์
อารี : พอเราโดนทำร้ายมา ทำไมสังคมต้องเบลมเหยื่อ ทำไมสังคมต้องไม่เชื่อเราก่อน ประมาณนั้นค่ะ เราออกมาพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อค่ะ ยิ่งโดนหนักเลยค่ะ (น้ำตาไหล)
รู้จักเขาได้ยังไง?
อารี : ตอนแรกหนูเป็นสตรีมเมอร์ปกติค่ะ แล้วเขาชวนหนูมาทำยูทูบ ตอนแรกหนูคิดว่าเขาไม่ใช่คนแบบนี้ เพราะหน้ากล้องเขาดีมากๆ แต่พออยู่สักสองอาทิตย์ หนูเริ่มเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ และเกิดขึ้นกับตัวหนูเองค่ะ มีจิกหัว ชี้หน้าด่า กระชากคอเสื้อ บีบแขน ถุยน้ำลายใส่จานข้าวค่ะ ซึ่งไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะ ตอนนั้นเขาโมโหที่หนูเตรียมของทำคอนเทนต์ไม่ทัน แต่หนูไปช่วยคอนเทนต์ของเขาอยู่ค่ะ อยู่ดีๆ เขาก็โมโหหนูขึ้นมากลางที่สาธารณะ แล้วก็กระชากคอเสื้อ ถุยน้ำลายใส่จานข้าว แล้วบอกว่าให้หนูห่อไปกิน
เพื่อ?
อารี : ไม่ทราบค่ะ หนูทำงานกับเขาเกือบปีอยู่ค่ะ
เป็นการทดสอบความอดทนหรือเปล่า?
อารี : ประมาณนั้น เขาชอบพูดเรื่องบุญคุณ แต่หนูเองก็ทำงานให้เขาค่ะ
เขาพูดบุญคุณอย่างเช่น?
อารี : อย่างเขาสอนเราให้เติบโต แล้วเขาให้เงินหนูมาใช้ เวลาหนูจะใช้เงินต้องไปเบิกกับเขาก่อนค่ะหนูไม่รู้ว่าเชื่อมโยงกับบุญคุณได้ยังไง หนูก็ทำงานให้เขา แต่ไม่เคยได้ค่ะ เงินหนูอยู่กับเขา ถ้าหนูอยากได้ต้องไปเบิกทำคอนเทนต์ของตัวหนูเองค่ะ
วิธีการของเขา อยากมียูทูบเบอร์มาช่วยขับเคลื่อนเพจ ก็หาน้องๆ มาอยู่ แล้วก็สอนโน่นนี่นั่น แล้วทำคอนเทนต์ หาทีมงาน หากล้องหาอะไรมาให้ถ่ายคอนเทนต์น้อง แล้วออนในเพจเขา สุดท้ายเวลาเงินไหลเข้ามา จะไหลเข้ามาทางเขา แต่น้องตกลงเป็นเงินเดือนมั้ย?
อารี : หนูมีช่องเป็นของตัวเองด้วยค่ะที่เขามาช่วย ถ้าช่องของเขาหนูไม่ได้เงินเดือน
หนูทำช่องเขาเหมือนกัน แต่ไม่ได้เงินเดือน สิ่งตอบแทนคือเขามาช่วยดูแลช่องหนูให้?
อารี : ใช่ค่ะ
ทำให้ช่องน้องดัง น้องเป็นพาร์ตเนอร์แล้วทำให้เขาด้วย แต่ไม่ได้เงิน แต่จะทำให้หนูดังด้วย ต่างตอบแทนแบบนี้ มีอะไรเพิ่มเติมมั้ย?
อารี : มีการจับเนื้อตัว หอมแก้ม ตามที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยค่ะ
ไมล์ : การทำคอนเทนต์ค่อนข้างใกล้ชิดกับคนภายใน น้องอยู่หน้ากล้องก็ต้องแอ็กชั่นความใกล้ชิดก็เลยมีอะไรแบบนั้นออกมา แต่บางอย่างน้อยไม่ได้ยินยอม แต่ไม่กล้าพูดออกไป
เรื่องเงิน 1.3 หมื่นคืออะไร?
อารี : เป็นเงิน 5 หมื่นค่ะ ที่เขาบอกว่าหนูยืม เขาโอนให้ตอนหนูป่วยเป็นซึมเศร้าแล้ว เป็นคลิปที่ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนให้ แต่หลังกล้องเขาบอกว่าหนูยืม หนูอยากรู้เหมือนกันหนูไปยืมเขาตอนไหน ขอหลักฐานมาให้หนู (ร้องไห้)
ระหว่างพักเบรก น้องสองคนยังร้องไห้ต่อเนื่อง ตกใจและกังวลใจกับเรื่องราวที่ผ่านมากับยูทูบเบอร์ อารีทำงานกับเขาช่วงนึง แต่เงินไม่ได้ แต่ก็เข้าใจว่าเป็นต่างตอบแทน ยูทูบเบอร์ช่วยเหลือปั่นให้ช่องอารีดัง แต่มีข้อตกลงว่าอารีมาทำงานแต่เขาไม่จ่ายเงินนะ อันนี้เข้าใจได้ แล้วแต่ตกลง แล้วแต่สัญญา แต่ประเด็นเงิน 1.3 หมื่น เท่าที่มีข้อมูล เงินนี้หนูเหมือนเอาบัญชีหนูไปรับเงินให้เขา ใช่มั้ย?
อารี : ใช่ค่ะ หนูเปิดช่องยูทูบแล้วหนูเปิดบัญชีหนูเองเพื่อเชื่อมกับช่องยูทูบของหนู แต่ว่าแอปฯ ที่เขาถืออยู่กับเขา แอปฯ ธนาคาร โมบายแบงก์กิ้งอยู่กับเขา
ทำไม?
อารี : หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะ หนูไม่รู้ว่าการทำงานยูทูบทำงานยังไง หนูอาจจะเชื่อใจเขา ให้เขาดูเงินเข้าเงินออก
ทนายสายหยุด : หนูต้องพูดชัดๆ นะ ไม่งั้นหนูจะโดนด่าอยู่แบบนี้ เขาพูดยังไงล่ะถึงส่งบัญชีให้เขา สแกนหน้าให้เขา สมัครให้เขา ต้องเป็นเหตุเป็นผล หนูต้องให้เหตุผลได้ ไม่งั้นก็ถูกเบลมเหยื่อ
ที่มาที่ไปของมัน อยู่ดีๆ เปิดบัญชีแล้วจะมาอยู่ที่พี่เลยไม่ได้ พี่จะต้องบอกอารีให้เปิดบัญชีแล้วพี่จะโหลดแอปฯ ไว้เอง หรืออารีพูดว่าไหนๆ ก็ไหนๆ พี่หนุ่มฝากช่วยดูบัญชีให้หน่อยนะ มันคืออันไหน?
อารี : อันที่สองค่ะ เพราะตอนแรกบัญชียูทูบจะผูก 2 ตัว เป็นของเขากับของหนู เรื่องเงินหนูคิดว่าจะฝากไว้กับเขา ให้เขาเป็นคนดูแลให้ค่ะ
แสดงว่าหนูเต็มใจให้เขาดูแลให้ เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เคลียร์ ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าไปกล่าวหาเขา อันนี้หนูยินดีให้เขาดูแลเองนะ?
ทนายสายหยุด : แล้วมีรายได้แบ่งกันยังไง
อารี : ไม่ได้แบ่งค่ะ เงินอยู่กับเขาหมดเลย เขาก็ใช้บัญชีหนูโอนออกจ่ายทุกอย่าง หนูเพิ่งรู้ตอนหนูไปขอสเตทเมนต์กับธนาคาร
เอกภพ : บัญชีเข้ายูทูบของหนู ทำไมหนูไม่ได้เงินเอามาใช้เอง
อารี : หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
ทนายสายหยุด : เขามาช่วยปั้นช่องให้เธอ รายได้ช่องเธอก็ต้องเป็นของเธอสิ ไม่งั้นเธอทำงานฟรีสิ
อารี : มีสัญญาปากเปล่า 50-50
เอกภพ : เขามาทำช่องให้หนูดัง รายได้ที่เข้ามาต้องแบ่งคนละครึ่ง ส่วนหนูไปทำให้ช่องเขา หนูได้เท่าไหร่
อารี : หนูไม่ได้ค่ะ
เอกภพ : แล้วธุรกิจอะไรวะเนี่ย เหมือนทำให้เขาฟรีๆ งี้เหรอ ถ้าหนูมีรายได้ เขาเอาจากหนู
อารี : ใช่ค่ะ ถ้าหนูอยากได้เงินทำคอนเทนต์หนูต้องไปเบิกกับเขา
บ้า ทั้งที่เป็นช่องหนูเนี่ยนะ?
เอกภพ : งั้น 5 หมื่นที่ทวงๆ ก็ไม่ใช่แล้ว เป็นเงินหนู ถูกมั้ย
อารี : ใช่ค่ะ
ทนายสายหยุด : มียอดยูทูบทั้งหมดเท่าไหร่ ถ้าแบ่งคนละ 50-50
อารี : ยอดยูทูบ 5.5 แสนค่ะ ถ้ารวมทั้งหมดหนูได้แสนเดียว เรื่องนี้หนูส่งให้ทนายแล้วค่ะ
อารีมีช่องยูทูบ 1 ช่อง ยูทูบเบอร์หัวสี มี 1 ช่อง เขาเป็นพาร์ตเนอร์โดยการบอกว่าเขาจะช่วยดูแลดันช่องอารีให้แต่มีข้อแม้ เวลาคุณทำคอนเทนต์ให้หัวสี คุณไม่ได้เงินนะ ขณะเดียวกันเราจะดันให้คุณ แต่อีกหนึ่งขยักคือ บัญชีซึ่งเปิดรับเงินยูทูบ จะถูกหัวสีเก็บบัญชีไว้ให้ เวลาเงินเข้ามาจากช่องยูทูบอารี มันจะเข้าบัญชีอารี แต่หัวสีถือแอปฯ เอาไว้ เวลาเขาจะเอาเงิน ขอเงินหน่อย เขาได้เงินไป เบิกให้ แต่ได้แค่แสนเดียว จากทั้งหมด 5 แสนกว่าบาท ซึ่งเป็นเงินจากยูทูบเขา?
ทนายสายหยุด : ถ้าครึ่งๆ ต้องได้ 2.75 แสน
เอกภพ : ครึ่งๆ ยังไม่ถูกเลย มันต่างตอบแทน จริงๆ ผลประโยชน์ของน้องเขาก็ควรยอมให้น้องเขาไป
ทนายสายหยุด : แต่น้องเขายอมตกลงให้หัวสีช่วยดันช่องเขาไง หัวสีมาดันยอดก็เข้าเยอะ แต่สุดท้ายครึ่งนึงมันก็ไม่แบ่ง ส่วนช่องเขาทำงานฟรี ถ่ายคอนเทนต์ฟรี บริหารงานได้สุดยอดเลย
จากนั้นเกิดอะไรขึ้น?
ไมล์ : มีคลิปเสียงหลุดออกมา มีการกระทบกระทั่งกัน เท่าที่จับใจความได้ บุคคลนึงพยายามให้อีกคนนึงพูดสคริปต์บางอย่างแล้วเขาไม่สามารถพูดได้ เขาก็พยายามเค้นให้อีกฝ่ายพูด เขาออกมาชี้แจงว่าคลิปเสียงนี้เกิดตอนไหน มีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง เขาพูดชื่อขึ้นมา ก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์อารี น้องก็บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกว่าเขาด่าคนอื่นไม่ใช่คุณ แต่คุณยืนยันว่าเป็นคุณ?
อารี : ใช่ค่ะ
ทนายสายหยุด : หรือมันด่าหลายคนเลยจำไม่ได้
ไมล์ : ผมไม่แน่ใจ แต่ผมมีน้องที่ยืนยันได้ว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้ ว่าเขาด่าอารีจริงๆ
ทนายสายหยุด : หรือจำไม่ได้เพราะด่าทุกคน แต่ด่าหนูแรง
เปิดคลิปไม่ยืนยันว่าเสียงใคร?
เอกภพ : แหกปากอย่างเดียวเลย
จับใจความได้แค่ว่าอธิบายอย่างเดียว มันเกิดอะไร?
อารี : เหตุการณ์ตอนนั้นเขาให้หนูท่องสคริปต์ค่ะแต่สคริปต์ทั้งหมดอยู่กับเขาแล้วเขาให้หนูพูดตาม ซึ่งหนูพูดไม่ได้แน่ๆ เราก็ดูไปพูดไป (ร้องไห้)
ทนายสายหยุด : ไม่มีใครห้ามมันบ้างเหรอ
อารี : ไม่มีค่ะ หนูเคยบอกพี่เอกไปแล้วว่าทุกเหตุการณ์ที่หนูโดน ทุกคนเอาแต่นั่งดู ไม่มีใครห้ามเลย (ร้องไห้) ไม่ช่วยเลยค่ะ
เขาช่วยไม่ได้เหรอ?
ไมล์ : ช่วยไม่ได้ครับ ทุกคนกลัว
ทนายสายหยุด : หน้าตาไม่ได้น่ากลัว กระทืบสู้มันไม่ได้เหรอ (หัวเราะ) เกินไป
ทำไมฮัทไม่ใส่มันสักที ถามจริงๆ เอามันลงมั้ย?
ฮัท : เอาไม่ลงครับ เขาซ้อมมวยประจำครับ ผมไม่ค่อยชอบความรุนแรงอยู่แล้วด้วย
ปาเกียวเอาเปล่า?
ทนายสายหยุด : ถ้ามีใครมาด่าผมแบบนี้ ผมไม่ยอมนะ (หัวเราะ) มันน่าเกลียด ถุยน้ำลายใส่จานข้าว ถุยใส่หน้า
สำหรับพี่ การถุยน้ำลายใส่จานข้าว ใส่หน้า มันคือหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะ?
เอกภพ : เราไม่ได้โต้เถียงอะไรเลยเหรอ
อารี : ไม่ค่ะ หนูเอาแต่ยืนร้องไห้แล้วก็เงียบค่ะ ถึงหนูพูดไปก็เหมือนไซโคเขาให้อารมณ์ร้ายกว่าเดิม หนูพูดกับเขาด้วยเหตุผลเลยค่ะ
เอกภพ : พยายามกดทุกคนที่ร่วมงานด้วยกัน
ไมล์ : ทุกคนที่อยู่ที่นั่นเรียนรู้ที่จะเงียบครับ
ทนายสายหยุด : มีเหตุผลอะไรถึงทนอยู่นานหลายเดือน
ไมล์ : ในมุมมองของไมล์ ไมล์รู้สึกว่าสำหรับบางคนมองว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต อย่างฮัทเพิ่งเรียนจบใหม่ จะมีสักกี่คนที่ได้ทำงานกับคนมีชื่อเสียงขนาดนั้น น้องบอกว่าพอเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็มองเป็นเรื่องปกติ เราแค่อดทนและใช้ชีวิตต่อ
ทนายสายหยุด : หัวสีเลยรู้สึกว่าชิน
ไมล์ : ผมไม่แน่ใจครับ
เอกภพ : แต่ภาพลักษณ์ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดในยูทูบเลยนะ เสียงที่เราได้ฟังเมื่อกี้ มันไม่เหมือนเลย
รับสายหน่อยเถอะ จริงๆ เชื่อพี่นะ ไอ้การไปไลฟ์อยู่คนเดียว ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องและไม่ดีเลย ผมรู้สึกว่าเป็นการที่คุณจะพูดอะไรก็ได้?
ทนายสายหยุด : ไม่มีใครซักไม่มีใครถาม
เอกภพ : คนที่อธิบายด้วยการไลฟ์สดเขากลัวความจริงครับ กลัวต้องตอบคำถามที่คอนโทรลไม่ได้ นักจิตวิทยาจะบอกว่าการพูดคนเดียว คือการสื่อสารทางเดียว แล้วรู้สึกปลอดภัย ถ้าใครคอมเมนต์มาไม่ดีกูบล็อก กูจะเอาแต่คอมเมนต์บวกอย่างเดียวเลย นั่นแสดงว่าเขาไม่กล้าเผชิญความจริง แต่ถ้าเกิดตัวน้อง ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ทำช่องออกมา ไม่มีอะไรต้องกลัว ผิดถูกยังไง สามารถอธิบายได้
ทนายสายหยุด : อะไรไม่จริงจะได้โต้แย้งกัน
ระหว่างนี้รับหน่อย อยากรู้เรื่องราวน้องจริงๆ เขาบอกน้องดังสุดๆ ในขอนแก่น?
ไมล์ : ใช่ครับ เขาทำเกี่ยวกับคอนเทนต์เด็ก คอนเทนต์แนวๆ นี้ เขาค่อนข้างดัง
เป็นเทพเจ้าเลยใช่มั้ย?
ไมล์ : ใช่ครับ คนก็รักเยอะ
เทพเจ้าลูกพี่คือโรบ็อกอย่างเดียวเลย เทพเจ้าของเด็กๆ เลยเหรอ มันขนาดนั้นเลยเหรอ?
ไมล์ : เขามีอาณาจักรของเขา มีนามสกุลของเขา คนเป็นสีอย่างที่เห็น เหมือนเป็นขบวนการ 5 สีมั้งครับ ผมก็ไม่แน่ใจ
เอกภพ : ที่เขาทำร้าย เขาไม่เกรงกลัวเราจะแจ้งความดำเนินคดีเหรอ
อารี : หนูตัวคนเดียวเขาเลยไม่กลัวค่ะ ถึงหนูบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อค่ะ (ร้องไห้)
ไมล์ : ทุกคนเหมือนพยายามเอาหลักฐานต่างๆ มาโยนให้กัน โดยพูดว่าหนูขอไม่ยุ่งได้มั้ย หนูเอาตัวเองออกมาแบ้ว หนูขอมูฟออนได้มั้ย เป็นสิบ ยี่สิบคนเลยพี่ จนตอนแรกไมล์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีใครออกมาทำอะไรเลย เราจะยอมเอาชื่อ เอาชีวิตตัวเองไปแลกกับ 10 ล้านซับทำไมในเมื่อถ้าเราเงียบแล้วทุกอย่างมันจบ
10 ล้านซับอาจมาด่าเราได้?
ทนายสายหยุด : เป็นเด็กไม่เกินม.ปลาย ทำคอนเทนต์ให้เด็กดูเด็กช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ผลงานเขาเด็กๆ อาจชื่นชม แต่โลกความเป็นจริงเขาอาจทำเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้น พ่อแม่ต้องบอกเด็กด้วย ดูมุมที่เขาให้ความสุข แต่ประเภททำแบบนี้ไม่เอานะ ต้องบอกให้เขาเข้าใจด้วย?
เอกภพ : ผู้เสียหายให้ลุกขึ้นมา อย่ามอง 10 ล้านซับ ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งล้มดัง ยิ่งเราทำเคสที่มีความศรัทธา มีความเชื่อ คนติดตามเยอะ ทำมาแล้วหลายเคส ถ้าผิดเขาก็ถูกดำเนินคดีเหมือนคนทั่วไป ไม่มีอะไรเป็นเกราะป้องกัน พอถึงเวลาคนเขาได้รับรู้ได้รับทราบพฤติกรรมความเป็นจริง เขาก็ไม่ได้เข้าข้างนะ ต้องออกมาเพื่อให้คนแบบนี้หายไปจากสังคมสักที ถ้าเราไม่ออกมาเขาก็ยังอยู่แบบนี้
ระหว่างจัดรายการก็ยังมี saveอู๋จุน นะ เข้าใจแหละ เขาก็รักของเขา เขาไม่ได้ผิดอะไร แฟนคลับเขานะ แต่สุดท้ายต้องแยกให้ออก คนบอกผิดถูกมีแค่ศาลเท่านั้น เห็นว่าเขาโพสต์ว่าหนูปิดบัญชีเขานะ?
อารี : หนูปิดบัญชีตัวเองค่ะ ที่บอกไปตอนแรกว่าบัญชีที่เชื่อมกับยูทูบ เป็นคนในองค์กรที่โพสต์ค่ะ เป็นยูทูบเบอร์อีกท่านนึง
ไม่ใช่เขาโพสต์เองนะ เขาเขียนบอกว่าหลักฐานที่มีคนสวมอ้างไปเบิกเงินธนาคารโทรมา แล้วโทรเข้าเบอร์พี่บอกว่าชื่อคุณอารี นี่ช่วยเพื่อนมนุษย์ยังไงเหรอคะ คนอื่นเขาอยู่ได้หมด ลองมองย้อนดูตัวเองในสิ่งที่ก่อปัญหา เรื่องยืมเงินด้วยได้มั้ยคะ ไหนๆ ก็พูดแล้ว?
ไมล์ : คนพิมพ์ก็อยู่ได้ แต่ตาเขียว เขามีรูปตาเขียวออกมา
ทามาสคาร่าหรือเปล่า?
ทนายสายหยุด : หรือโดนตบ
บอกว่าหนูปิดบัญชีอารี?
อารี : หนูปิดบัญชีหนูเองค่ะ แล้วหนูถามธนาคารมาแล้วว่าตัวตนหนูเจ้าของบัญชีไปปิดเองจะโทรหาอีกเบอร์มั้ย เขาบอกว่าไม่โทรค่ะ
อารีโดนฝั่งหนึ่งในยูทูบเบอร์หัวสีลงข้อความว่าธนาคารโทรมาว่าอารีปิดบัญชี อารีปิดบัญชีตัวเองนะ แอปฯ อยู่กับหัวสี เพราะทนไม่ไหวแล้วเลยไปปิด เพราะไม่ให้เงินเข้าบัญชีนี้แล้ว เขาเลยกล่าวหาว่าคุณปิดบัญชีรับเงินยูทูบ มีคนบอกว่าเดี๋ยวคุณยิ้มเดี๋ยวคุณร้องไห้ เพราะอะไร?
อารี : หนูยิ้มไม่ได้เหรอคะ ที่ยิ้มเพราะเริ่มดีขึ้น
ไมล์ : ที่คุยกับพี่เอก ไมล์นั่งอยู่หลังกล้อง ให้กำลังใจน้องๆ เขาตลอด บางทีเอ๋ยก็หันมายิ้ม เพราะเขาเห็นว่าไมล์ให้กำลังใจอยู่ น้องเขาโดนแคปไปบอกว่าทำไมเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้
เอกภพ : ประเด็นคือตอนนี้ลูกกับผู้ปกครองกำลังตีกันอยู่ ลูกบอกแม่ไปเชื่อเขาได้ไง เป็นเอไอ (หัวเราะ)
ไม่กล้าต่อยเขาจริงๆ เหรอ?
ฮัท : ครับ ตอนนั้นผมคิดว่าถ้าต่อยไปจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ เพราะเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว อยู่หลายคน