ช่างภาพถูกทำร้าย แฉยับ “อู๋จุน” ถ่มน้ำลายใส่หน้า เหยียดเกย์!

มีผู้เสียหายดาหน้าแฉ “อู๋จุน” ยูทูบเบอร์หัวสี ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ ล่าสุด “ฮัท” หนึ่งในผู้เสียหาย ได้เปิดใจกลางโหนกระแส 10 ส.ค. ที่มี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เป็นพิธีกร , เอกภพ เหลืองประเสริฐ , ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู และ ไมล์ ซึ่งรวบรวมผู้เสียหาย รวมทั้งผู้เสียหายอีก 3 คน ทั้ง อารี , เอ๋ย, เวสป้า เล่าเรื่องที่ตนถูกอีกฝ่ายทำร้ายร่างกาย แถมถ่มน้ำลายใส่หัว ตอนนี้แจ้งความแล้ว
ดูแล้วเข้ามั้ย?
เอกภพ : ผมว่าสุ่มเสี่ยงหลายเรื่องเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้บัญชี ต้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนว่ามันเป็นเรื่องฟอกเงินมั้ย แล้วในเรื่องการเข้ามาสวมกอดต่างๆ เมื่อกี้คุยกับพี่ทนายสายหยุดก็เห็นตรงกันว่ามันจะเข้าเรื่องอนาจาร ซึ่งต่างกรรมต่างวาระ ทำกี่ครั้งก็นับจำนวนครั้งไป รวมถึงเรื่องการคุกคามทางเพศ ผมว่ามันสุ่มเสี่ยงมาก
ไมล์คือคนที่รวบรวมน้องๆ ที่มีประเด็นกับยูทูบเบอร์?
ไมล์ : จริงๆ ไม่ได้เริ่มจากการรวบรวมครับ เรามีดิสคอร์ทนึงไว้พูดคุยกัน แต่ละคนทำงานแต่ละช่วงเวลา แล้วเจอเหตุการณ์ต่างๆ เราเหมือนมาแชร์ให้กันฟัง ที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการแจ้งความ ไม่ได้ทำอะไร เพราะแต่ละคนแค่รู้สึกว่าแค่เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้ มันคือที่สุดของเขาแล้ว บางคนหนีไปต่างประเทศ บางคนทำงานกรุงเทพฯ บางคนเป็นแพนิกต้องรักษา เราได้มีการพูดคุย และรู้เรื่องนี้มาตลอด จนมาวันนึงที่มีข่าวว่าน้องฮัทไปแจ้งความ
จริงๆ แล้วประเด็นที่เกิด เกิดจากอู๋จุน ขออนุญาตเอ่ยชื่อเองแล้วกัน ที่ต้องเอ่ยชื่อเพราะเป็นประเด็นข่าวไปแล้ว และผมเคยติดต่ออู๋จุนไปว่าอยากให้อู๋จุนชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น จริงหรือไม่จริงๆ บอกตรงๆ ว่าต่อให้ไม่เอ่ยชื่อ คนก็โยงไปถึงว่าเป็นใคร ฉะนั้นวันนี้คุยกันตามข้อเท็จจริง จบได้จบ อันไหนไม่ได้ก็ว่ากันตามกฎหมาย แต่ถ้าอู๋จุนต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงให้ติดต่อเข้ามา เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปอีก โทรไปเรื่อยๆ ครับ ลองดูว่าเขาจะชี้แจงมั้ย เพื่อความเป็นธรรมของเขาด้วย เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาโดนกล่าวหาอยู่ฝั่งเดียว อู๋จุนต้องเข้าใจนะเรื่องนี้เป็นที่เพ่งเล็งของสังคมด้วย เพราะตอนนี้มีสองหน่วยงานภาคประชาชน ที่ยื่นมือมาช่วยเหลือ หนึ่งสายไหมต้องรอด อีกหนึ่งคือวินวิน สองเจ้าเลยนะ เชิญต่อเลยครับ?
ไมล์ : หนังน้องฮัทไปแจ้งความ
ฮัท : ของผมเกิดได้ไม่นานเลยครับ วันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา วันนั้นถ่ายคอนเทนต์ประจำเดือนกับทีมยูทูบเบอร์ ผมได้ไปถ่ายตามปกติ ผมเป็นช่างภาพ ผมทำกับเขาได้เกือบ 4 เดือน ก่อนเข้าไปทำงานไม่รู้จักเขาเลย เคยเห็นผ่านตาจากที่หลานดู แล้วผมก็ตามเพื่อนไปสมัครด้วยความเราอยากทำงานกับยูทูบเบอร์ วันนั้นไปถ่ายตามปกติ มีคอนเทนต์ตัวนึงที่ต้องใช้ช่างภาพหลายคน ทางยูทูบเบอร์หัวสี เขาก็คอยพูดกำกับว่าต้องถ่ายยังไง ถ่ายมุมไหนผมก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่าง ระหว่างที่ผมกำลังหามุมอยู่ เขาเดินมาข้างหลังผม จับโทรศัพท์ผม แล้วพูดว่ามึงถ่ายเฮียอะไรเนี่ย ผมก็ตกใจ ผมก็งงอยู่ว่าเขามาด่าผมทำไม ผมบอกว่าผมทำตามที่พี่บอกนะครับ จังหวะนั้นเขาปาโทรศัพท์ผมเลย แล้วพูดว่ามึงเถียงกูเหรอ มึงเถียงกูทำไม
เอ๋ยกลัวเหรอ?
เอ๋ย : หนูอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
ฮัท : ในเหตุการณ์มีทีมยูทูบเบอร์อยู่กันครบเลย น้องก็อยู่ด้วย จากที่เขาปาโทรศัพท์ ผมก็ยกมือไหว้ขอโทษเขา แต่เขาไม่จบ เขาท้าผมต่อย แต่ผมปฏิเสธไป ผมไม่ต่อยเพราะอยากให้เรื่องจบให้ไวที่สุด ทุกคนจะได้ทำงานกันให้เสร็จแค่นั้นเลยครับ พอผมพูดไปประมาณนั้น มีการด่าเชิงเหยียดว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ มีการถามผมว่ามึงมองหน้ากูทำไม มึงเป็นเกย์เหรอ ผมไม่ได้ต้องการยั่วยุหรืออะไร ผมอยากให้เรื่องมันจบ ผมก็ตามน้ำเขาไปว่าผมเป็นเกย์ครับ แล้วผมก็ยิ้ม ทีนี้เขาก็พูดว่ามึงกวนตีนเหรอ แล้วต่อยเลยครับตรงหน้าฝั่งซ้าย
เขาพูดข้อเท็จจริงใช่มั้ย?
เอ๋ย : ใช่ค่ะ ยืนยัน
ไม่ได้เข้าข้างเพราะมีข้อพิพาทกับเขาอยู่?
เอ๋ย : ไม่ใช่ค่ะ
มีคนอื่นเห็นเหตุการณ์อีกมั้ย?
ฮัท : มีเกือบ 20 คนเลยครับ
ตรวจร่างกายเรียบร้อยนะ?
ฮัท : วันเกิดเหตุ ผมไปรพ.เลยครับ หลังการต่อยก็บีบคอหลายรอบ รอบละ 3-5 วิ มีการถุยน้ำลายใส่หัว มีจังหวะนึงที่เขาขึ้นไปบนเวทีมวยแล้วท้าผมต่อย ผมบอกว่าผมไม่กล้าครับ สตูดิโอเขามีเวทีมวยไว้ถ่ายคอนเทนต์ ผมไม่ได้ขึ้น ผมยืนก้มหน้าขอโทษอยู่ที่เดิม ผมไม่ขึ้นไปต่อยกับเขา เขาเลยถุยน้ำลายใส่หัวผม
มีคนเห็นเหตุการณ์?
ฮัท : ทุกคนเห็นครับ จากเหตุถุยน้ำลายใส่ ก่อนจากกันเขาพูดเชิงว่าถ้ากูเจอมึงอีก กูก็จะเล่นมึงแบบนี้อีก ดังนั้นมึงลาออกไปซะ
เขาไม่ชอบอะไรคุณ 4 เดือนคุณทำงานผิดพลาดมั้ย?
ฮัท : ผมไม่เคยคุยกับเขาเลย อย่างมากมองหน้ายกมือไหว้ แค่นั้นเลยครับ
ก่อนหน้านั้นคุณศรัทธาเขา?
ฮัท : ครับ ก็เห็นเขาเป็นยูทูบเบอร์คนนึง มีคนติดตามเยอะ มีแนวทางที่ทำดูประสบความสำเร็จครับ
เขาย้อนกลับมาคุยมาขอโทษมั้ย?
ฮัท : ไม่มีเลยครับ วันนั้นจบโดยการที่ผมโดนไล่ออก จริงๆ เหตุผลที่ไล่ออก เป็นเรื่องผมแอบอัดเสียง หลังเกิดเหตุ มีกรรมการท่านนึงเชิญผมไปคุยส่วนตัว ผมกำลังกลัวอยู่ เพิ่งโดนต่อยมา ก็กลัวจะเกิดอะไรขึ้นอีก ผมก็แอบอัดเสียงเข้าไป ทีนี้เขารู้ เขาถามว่ามีใครอัดเสียงมั้ย ผมก็ยอมรับว่าผมอัดเสียง กรรมการคนนั้นก็สลิ้งแตกอีกคน ด่าแล้ววิ่งไล่จับผมในออฟฟิศ
ไมล์ : น้องวิ่งหนีออกมา
ฮัท : ในออฟฟิศมีคนเห็นเหตุการณ์เยอะเลย มีการสั่งให้พนักงานจับตัวผม แล้วลบไฟล์เสียงทิ้งครับ แล้วใช้เรื่องนี้ในการอ้างไล่ผมออก ว่าผมทำผิดกฎบริษัท
ทั้งที่โดนต่อย โดนถุยน้ำลายใส่หน้า โดนเหยียดสารพัด อยากให้อู๋จุนติดต่อเข้ามานะ อย่างน้อยจะได้ชี้แจงกันไป ทีมงานติดต่อหาเขา แต่ไม่รับเลยนะ?
ฮัท : เรื่องการฟ้องร้องยังอยู่ในคดีความ ถ้าขึ้นบาดแผลจะเห็นเลยมีรอยถลอกตรงคอจะมีรอยช้ำ
เขาเคยบอกว่าอยากมาออกโหนกระแส เรื่องของฮัทและอารีนี่แหละ?
ไมล์ : เหมือนเขาจะชี้แจงเรื่องราวในฝั่งของเขา ผมไม่แน่ใจนะ มีคลิปนึงเขาพูดว่าไม่ได้รู้จักน้องฮัท ไม่ได้รู้จักกัน ไม่ใช่เรื่องจริง เขาโดนกล่าวหา เขาอยากชี้แจงในส่วนฝั่งเขา
เขาไม่รู้จักจริงเหรอ 4 เดือน?
ไมล์ : มีรูปอยู่ในช็อตเดียวกันด้วยครับ
ทนายสายหยุด : รักษากี่วันหาย
ฮัท : ตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ครับ เลือดออกในตาด้วยครับ จะเห็นแสงแฟรชวิ่งผ่านขอบตาทุกวันนี้ยังเป็นอยู่ ผมตรวจมาเรียบร้อย มีใบส่งเรียบร้อย แจ้งความดำเนินคดีที่สภ.เมืองขอนแก่น ตร.ก็รับเรื่องไว้แล้ว เหมือนจะเรียกทางเขาแล้วนะครับ แต่เขาบอกว่าเจอกันที่ศาล
เอกภพ : ตร.ได้ส่งใบแจ้งความคืบหน้าทางคดีมาให้เรามั้ย
ฮัท : ไม่มีครับ น่าจะให้ทางทนายครับ ทนายไม่มีส่งว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนครับ