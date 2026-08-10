บิวกิ้น-พีพี ตบเท้ารับรางวัลบนเวที “Weibo Gala 2026” พร้อมโชว์พลังเสียงสะกดคนทั้งฮอล์ล

ปังอย่างต่อเนื่อง! หลังจากที่ได้รับรางวัล “Weibo Malasia” ที่ผ่านมา ล่าสุด “BILLKIN” (บิวกิ้น–พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) คว้ารางวัล “Weibo Thailand Film & Music Dual-Influence Artist” ในงาน “Weibo Gala 2026 (Weibo Cultural Communication Night)” รางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินผู้มีผลงานโดดเด่นและทรงอิทธิพลทั้งด้านภาพยนตร์และดนตรี ตอกย้ำความสำเร็จของบิวกิ้นในฐานะศิลปินคุณภาพและความสามารถรอบด้าน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นอกจากได้รับรางวัลแล้ว “BILLKIN” ยังมอบโชว์สุดประทับใจกับเพลง “นับหนึ่ง (From now on)” ถ่ายทอดพลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์บนเวที ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆ และผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น
ส่วน “PP KRIT” (พีพี - กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) ก็ได้รับรางวัล “Weibo Thailand Outstanding Music Expression Artist” จากเวทีเดียวกัน ซึ่งเป็น รางวัลที่มอบให้แก่ศิลปินผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการร้องและการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเพลง สะท้อนเอกลักษณ์ทางดนตรีที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง พร้อมยังมอบโชว์สุดพิเศษกับเพลง “Your Candy” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่นำมาโชว์ครั้งแรกบนเวทีนี้ ถ่ายทอดเสน่ห์ทั้งการร้องและการแสดงบนเวทีได้อย่างลงตัว สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกและเสียงเชียร์จากแฟนๆ ที่ร่วมส่งกำลังใจตลอดการแสดง