เปิดตัวอย่างเป็นทางการ! ‘น้ำตาล-ทิพนารี’ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ FitFlop พร้อมเผยโฉมคอลเลกชัน Autumn/Winter 2026 ภายใต้แคมเปญ ‘Nothing Feels Like FitFlop’

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนๆ ตั้งตารอเมื่อ "น้ำตาล-ทิพนารี วีรวัฒโนดม" นักแสดงสาวมากความสามารถและแฟชั่นไอคอน ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นในงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ FitFlop ประเทศไทย แบรนด์รองเท้าแฟชั่นชั้นนำสัญชาติอังกฤษที่ผสานดีไซน์ร่วมสมัยเข้ากับนวัตกรรมความสบาย พร้อมเปิดตัวคอลเลกชัน Autumn/Winter 2026 ภายใต้แคมเปญระดับโลก ‘Nothing Feels Like FitFlop’เพื่อเฉลิมฉลองความมั่นใจ ความคล่องตัว และเคมีอันลงตัวระหว่างสไตล์กับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระตอกย้ำจุดยืนของ FitFlop ในฐานะ Your Everyday Shoes รองเท้าคู่ใจสำหรับทุกวันอย่างแท้จริง ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักของเหล่าแฟน ๆ และแขกที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2026 ณ Event Arena ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์
โดยงานนี้ สาวน้ำตาล ปรากฏตัวพร้อมรองเท้าคู่ใจ รุ่น Delicato Pony Cow Mary Janes ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของคอลเลกชัน Autumn/Winter 2026สะท้อนคาแรกเตอร์ของเธอได้อย่างลงตัว ทั้งดีไซน์ทรงแบนสุดโมเดิร์น วัสดุขนม้าที่เพิ่มลูกเล่นให้ลุคดูคลาสสิก พร้อมสายคาดอันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น ขณะที่ภายในซ่อนเทคโนโลยีDynamicush™ ที่แผ่นรองรับแรงกระแทกแบบคืนตัวสูงบริเวณพื้นชั้นกลาง พร้อมแผ่นรองด้านในที่ช่วยจัดแนวอุ้งเท้าให้เป็นธรรมชาติ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อช่วยให้ร่างกายอยู่ในแนวสมดุลและคืนพลังในทุกก้าวเดิน ทั้งยังได้รับสัญลักษณ์รับรอง APMA Seal of Acceptance จากสมาคมแพทย์โรคเท้าแห่งสหรัฐอเมริกา (American Podiatric Medical Association) เครื่องหมายรับรองสำหรับรองเท้าที่ผ่านการประเมินว่าส่งเสริมสุขภาพเท้าที่ดี
น้ำตาลยังเผยถึงความรู้สึกกับบทบาทครั้งสำคัญนี้ว่า “น้ำตาลรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว FitFlop ด้วยความที่งานของเราต้องเดินทางเยอะมาก ทั้งกองถ่าย ทั้งงานอีเวนต์บางวันใส่รองเท้ายาวเป็นสิบชั่วโมง สิ่งที่น้ำตาลรู้สึกได้ชัดเจนคือ รองเท้า FitFlop มีความสบายที่ไม่เหมือนใครจริงๆ ใส่แล้วเท้าไม่ล้า เดินได้ทั้งวันแบบไม่ต้องกังวล แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสวยและแมตช์กับลุคของเราได้หมด สำหรับคอลเลกชัน Autumn/Winter 2026 นี้ น้ำตาลชอบมากค่ะ ทั้งวัสดุ ทั้งโทนสีเอิร์ธโทนที่ดูอบอุ่นและใส่ง่ายมาก เบื้องหลังการถ่ายแคมเปญเองก็สนุกและได้เห็นความตั้งใจของทีมงานทุกคน น้ำตาลคิดว่าประโยคที่ว่า Nothing Feels Like FitFlop เป็นเรื่องจริงที่ต้องลองใส่เองถึงจะเข้าใจค่ะ”
สำหรับคอลเลกชัน Autumn/Winter 2026 ถ่ายทอดเสน่ห์ของแฟชั่นฤดูหนาวผ่านวัสดุพรีเมียมอย่าง หนังกลับ ขนแกะ และฟลีซ เติมความโดดเด่นสะดุดตาด้วยวัสดุและลวดลายพิเศษทั้ง หนังลายงู ขนม้า และลวดลายเสือดาว มาในสีเอิร์ธโทนที่อบอุ่นและแมตช์ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น สีเบจ Wax Paper, สีน้ำตาล Cocoa Powder และสีแดงเข้ม Cherry Lacquer พร้อมอัดแน่นด้วยนวัตกรรมเอกสิทธิ์ของแบรนด์ ทั้ง UniCush, Bloom EVA และ iQushion เทคโนโลยีซิกเนเจอร์ของแบรนด์
พบกับ FitFlop คอลเลกชัน Autumn/Winter 2026 เริ่มวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้าน FitFlop ทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์ www.fitflop.co.th และช่องทางออนไลน์อื่นๆ พร้อมติดตามข่าวสารได้ที่Instagram: @fitflopthailandofficial